https://anlatilaninotesi.com.tr/20260916/osym-duyurdu-sanliurfada-392-aday-yeniden-kpssye-girecek-1108813164.html

ÖSYM duyurdu: Şanlıurfa'da 392 aday yeniden KPSS'ye girecek

ÖSYM duyurdu: Şanlıurfa'da 392 aday yeniden KPSS'ye girecek

Sputnik Türkiye

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunun uygulandığı Şanlıurfa'daki bir kampüste, 392 adaya eş değer... 16.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-16T16:45+0300

2026-09-16T16:45+0300

2026-09-16T16:45+0300

türki̇ye

kpss

ösym

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 6 Eylül 2026’da gerçekleştirilen 2026-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür (GK-GY) oturumuna ilişkin yürütülen incelemenin sonucunu açıkladı. Şanlıurfa’daki Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü’nde sınava giren 392 adaya yönelik mevzuata aykırı sınav uygulamaları gerçekleştirildiği tespit edildi.ÖSYM Yönetim Kurulu, 15 Eylül 2026 tarihli kararıyla, adalet ve fırsat eşitliğinin korunması amacıyla söz konusu 392 adaya eş değer sınav yapılmasına karar verdi.KPSS’ye 1 milyon 708 bin 329 aday katıldıÖSYM’nin açıklamasına göre 2026-KPSS Lisans GK-GY oturumu, 6 Eylül 2026’da 1 milyon 708 bin 329 aday için gerçekleştirildi.Sınav, 145 sınav merkezinde, 4 bin 724 sınav binası ve 86 bin 646 sınav salonunda düzenlendi.Trafik kazası nedeniyle kampüse ulaşım zorlaştıSınav sabahı Şanlıurfa şehir merkezi ile Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü arasındaki bağlantı yolunun tek şeride düşürülmesi ve bölgede yaşanan trafik kazası nedeniyle sınav binalarına ulaşımın zorlaştığı belirtildi.ÖSYM açıklamasında, çok sayıda adayın sınava yetişemeyeceğinin Şanlıurfa ÖSYM İl Koordinatörlüğü tarafından tespit edildiği ifade edildi.Mağduriyet yaşanmaması amacıyla ilgili sınav binalarında sınavın 30 dakika ertelenmesi talebi, ÖSYM Sınav Günü Masasına iletildi.Sınav 10.45’te başlatıldıMevzuat hükümleri ile geçmişteki karar ve uygulamalar çerçevesinde yapılan değerlendirme sonucunda, sınav gizliliği ve güvenliği korunarak Osmanbey Kampüsü’nde binalara giriş süresi 30 dakika uzatıldı.Buna göre kampüste sınav başlama saati 10.45 olarak uygulandı.Kamera kayıtları ve tutanaklar incelendiKararın ardından yaşananların ayrıntılarının ortaya çıkarılması amacıyla ivedilikle inceleme başlatıldı.İnceleme kapsamında sınav merkezindeki yönetici ve görevlilerle görüşülürken, tüm kamera kayıtları ile bina ve salon tutanakları incelendi.150 salonun 22’sinde mevzuata aykırı uygulama tespit edildiÖSYM, inceleme sonucunda Osmanbey Kampüsü’ndeki 150 sınav salonunun 22’sinde, sınava giren 392 adaya yönelik mevzuata aykırı sınav uygulamaları gerçekleştirildiğinin tespit edildiğini açıkladı.Bunun üzerine ÖSYM Yönetim Kurulu, adalet ve fırsat eşitliğinin korunması amacıyla 392 adaya eş değer sınav yapılmasına karar verdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260916/nasuh-mahruki-hakkinda-tahliye-karari-verildi--1108812937.html

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