https://anlatilaninotesi.com.tr/20260916/nasuh-mahruki-hakkinda-tahliye-karari-verildi--1108812937.html
Nasuh Mahruki hakkında tahliye kararı verildi
Nasuh Mahruki hakkında tahliye kararı verildi
Sputnik Türkiye
Sosyal medya paylaşımları nedeniyle tutuklanan Nasuh Mahruki hakkında tahliye kararı verildi. 16.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-16T16:31+0300
2026-09-16T16:31+0300
2026-09-16T16:43+0300
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nasuh mahruki
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Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki hakkında mahkeme kararını açıkladı. Sosyal medya paylaşımı nedeniyle yaklaşık 2 aydır tutuklu bulunan Mahruki'nin tahliyesine karar verildi.Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan 17 Temmuz'da tutuklanan Mahruki hakkında hazırlanan iddianamede, eylemin basın yayın yoluyla gerçekleştirildiği belirtilerek 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260717/sosyal-medya-paylasimi-sonrasi-gozaltina-alinmisti-nasuh-mahruki-hakkinda-tutuklama-talebi-1107330447.html
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nasuh mahruki
Nasuh Mahruki hakkında tahliye kararı verildi
16:31 16.09.2026 (güncellendi: 16:43 16.09.2026)
Sosyal medya paylaşımları nedeniyle tutuklanan Nasuh Mahruki hakkında tahliye kararı verildi.
Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki hakkında mahkeme kararını açıkladı. Sosyal medya paylaşımı nedeniyle yaklaşık 2 aydır tutuklu bulunan Mahruki'nin tahliyesine karar verildi.
Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan 17 Temmuz'da tutuklanan Mahruki hakkında hazırlanan iddianamede, eylemin basın yayın yoluyla gerçekleştirildiği belirtilerek 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edilmişti.