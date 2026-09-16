https://anlatilaninotesi.com.tr/20260916/nasuh-mahruki-hakkinda-tahliye-karari-verildi--1108812937.html

Nasuh Mahruki hakkında tahliye kararı verildi

Nasuh Mahruki hakkında tahliye kararı verildi

Sputnik Türkiye

Sosyal medya paylaşımları nedeniyle tutuklanan Nasuh Mahruki hakkında tahliye kararı verildi. 16.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-16T16:31+0300

2026-09-16T16:31+0300

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türki̇ye

nasuh mahruki

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Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki hakkında mahkeme kararını açıkladı. Sosyal medya paylaşımı nedeniyle yaklaşık 2 aydır tutuklu bulunan Mahruki'nin tahliyesine karar verildi.Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan 17 Temmuz'da tutuklanan Mahruki hakkında hazırlanan iddianamede, eylemin basın yayın yoluyla gerçekleştirildiği belirtilerek 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260717/sosyal-medya-paylasimi-sonrasi-gozaltina-alinmisti-nasuh-mahruki-hakkinda-tutuklama-talebi-1107330447.html

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nasuh mahruki