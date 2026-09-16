https://anlatilaninotesi.com.tr/20260916/openai-ceosu-altman-yapay-zeka-riskleri-konusunda-insanlarin-endiselenmekte-hakli-oldugunu-soyledi-1108801513.html

OpenAI CEO'su Altman, yapay zeka riskleri konusunda insanların endişelenmekte haklı olduğunu söyledi

OpenAI CEO'su Altman, yapay zeka riskleri konusunda insanların endişelenmekte haklı olduğunu söyledi

Sputnik Türkiye

Yapay zekanın geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan teknoloji dünyasının önde gelen isimleri, güvenlik ve düzenleme konusunda farklı görüşler ortaya... 16.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-16T10:39+0300

2026-09-16T10:39+0300

2026-09-16T10:39+0300

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OpenAI Üst Yöneticisi (CEO) Sam Altman, yapay zekanın hızla gelişen kapasitesinin beraberinde getirdiği riskler nedeniyle insanların teknolojiden endişe etmekte haklı olduğunu ancak yapay zeka şirketlerinin güvenlik konusunda doğru adımları atacağına güvendiğini söyledi.Altman, San Francisco'da düzenlenen konferansta yaptığı konuşmada, "Dünyanın bundan (yapay zeka) korkmakta haklı olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Yapay zekanın kapasitesinin geçmişe kıyasla hızla ilerlediğine dikkati çeken Altman, teknolojinin nasıl yanlış sonuçlara yol açabileceğini öngörmenin artık daha kolay olduğunu belirtti.Altman, yapay zeka şirketlerinin güvenliği yeteneklerin geliştirilmesinin önünde tutması gerektiğini vurgulayarak, OpenAI'ın ve sektörün bunu güvenli şekilde gerçekleştirebileceğine inandığını ifade etti.'Yeni yasalara veya düzenlemelere ihtiyacımız yok'Nvidia CEO'su Jensen Huang ise aynı konferansta, teknolojinin yeni sürümlerinin piyasaya sürülüp sürülmeyeceğine yapay zeka şirketlerinin karar vermesi, bu sürecin dış güçler tarafından yönetilmemesi gerektiğini dile getirdi.Huang, "Yeni yasalara veya düzenlemelere ihtiyacımız yok" diyerek inovasyonun hızı ile yapay zekanın güvenliği arasında "yanlış seçim" yapılmaması gerektiğini ifade etti.Huang ayrıca, yapay zekanın işleri otomatikleştirerek insanların işlerini kaybetmesine yol açacağı yönündeki endişeleri "tamamen saçmalık" olarak nitelendirdi.'Yapay zeka geliştirme çabaları yavaşlatılmalı'Meta CEO'su Mark Zuckerberg de ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki paylaşımında, yapay zeka şirketlerinin modellerini güvenli şekilde geliştirmek için yeterli sorumluluk ve teşvike sahip olduğunu savundu.Anthropic CEO'su Dario Amodei, OpenAI CEO'su Altman ve Elon Musk'ın da aralarında bulunduğu teknoloji sektörünün önde gelen isimleri, daha önce yapay zeka geliştirme çalışmalarının yavaşlatılması yönünde çağrı yapmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260916/yapay-zekalar-kendi-aralarinda-yeni-bir-dil-gelistirdi-1108795467.html

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jensen huang, sam altman, mark zuckerberg, san francisco, openai, nvidia