https://anlatilaninotesi.com.tr/20260916/okul-kantinlerinde-artik-satilmayacaklar-hepsine-yasak-getirildi--1108800642.html

Okul kantinlerinde artık satılmayacaklar: Hepsine yasak getirildi

Okul kantinlerinde artık satılmayacaklar: Hepsine yasak getirildi

Sputnik Türkiye

Okulların açılmasıyla birlikte kantinlerde satılan ürünlere de düzenleme getirildi. buna göre asitli içecekler, şekerlemeler, dolgulu paketli ürünler... 16.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-16T10:04+0300

2026-09-16T10:04+0300

2026-09-16T10:04+0300

türki̇ye

kantin

okul

şekerli içecek

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Okul kantinlerinde satılan ürünlere yeni düzenleme geldi. Yenilenen kantin düzenlemesiyle birlikte kantinlerde dolgulu şekerli yiyeceklerden patates kızartmasına, cipslerden asitli içeceklere kadar birçok ürüne yasak geldi. Tostlarda da 'eritme peynir' kullanılmayacak. Krem peynir de yasak patates kızartması da NTV'nin haberine göre, üç bakanlığın işbirliğiyle yapılan düzenlemede asitli içecekler, cipsler, patates ve benzeri yağda kızartılmış yiyecekler, şekerlemeler, kremalı çikolata ve dolgulu paketli gıdalar artık satılmayacak. Tostlarda eritme peynir kullanmak da yasaklandı. Halk arasında krem peynir olarak bilinen peynirler artık kantinlerde yapılan tostlarda kullanılmayacak. Tostta ise en az 20 gram peynir kullanma zorunluluğu da getirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/kantin-fiyatlari-belli-oldu-okul-harcligi-kac-tl-olmali-1108646333.html

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kantin, okul, şekerli içecek