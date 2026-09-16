https://anlatilaninotesi.com.tr/20260916/okul-kantinlerinde-artik-satilmayacaklar-hepsine-yasak-getirildi--1108800642.html
Okul kantinlerinde artık satılmayacaklar: Hepsine yasak getirildi
Okul kantinlerinde artık satılmayacaklar: Hepsine yasak getirildi
Sputnik Türkiye
Okulların açılmasıyla birlikte kantinlerde satılan ürünlere de düzenleme getirildi. buna göre asitli içecekler, şekerlemeler, dolgulu paketli ürünler... 16.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-16T10:04+0300
2026-09-16T10:04+0300
2026-09-16T10:04+0300
türki̇ye
kantin
okul
şekerli içecek
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/05/1105494123_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_d8c37cd3a4595a5da3f7ff0aab4466d3.jpg
Okul kantinlerinde satılan ürünlere yeni düzenleme geldi. Yenilenen kantin düzenlemesiyle birlikte kantinlerde dolgulu şekerli yiyeceklerden patates kızartmasına, cipslerden asitli içeceklere kadar birçok ürüne yasak geldi. Tostlarda da 'eritme peynir' kullanılmayacak. Krem peynir de yasak patates kızartması da NTV'nin haberine göre, üç bakanlığın işbirliğiyle yapılan düzenlemede asitli içecekler, cipsler, patates ve benzeri yağda kızartılmış yiyecekler, şekerlemeler, kremalı çikolata ve dolgulu paketli gıdalar artık satılmayacak. Tostlarda eritme peynir kullanmak da yasaklandı. Halk arasında krem peynir olarak bilinen peynirler artık kantinlerde yapılan tostlarda kullanılmayacak. Tostta ise en az 20 gram peynir kullanma zorunluluğu da getirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/kantin-fiyatlari-belli-oldu-okul-harcligi-kac-tl-olmali-1108646333.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/05/1105494123_114:0:762:486_1920x0_80_0_0_15521de4cf06b914642ce124d70c3d0a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
kantin, okul, şekerli içecek
kantin, okul, şekerli içecek
Okul kantinlerinde artık satılmayacaklar: Hepsine yasak getirildi
Okulların açılmasıyla birlikte kantinlerde satılan ürünlere de düzenleme getirildi. buna göre asitli içecekler, şekerlemeler, dolgulu paketli ürünler kantinlerde satılamayacak. Tostlarda ise eritme peynir kullanılmayacak.
Okul kantinlerinde satılan ürünlere yeni düzenleme geldi. Yenilenen kantin düzenlemesiyle birlikte kantinlerde dolgulu şekerli yiyeceklerden patates kızartmasına, cipslerden asitli içeceklere kadar birçok ürüne yasak geldi. Tostlarda da 'eritme peynir' kullanılmayacak.
Krem peynir de yasak patates kızartması da
NTV'nin haberine göre, üç bakanlığın işbirliğiyle yapılan düzenlemede asitli içecekler, cipsler, patates ve benzeri yağda kızartılmış yiyecekler, şekerlemeler, kremalı çikolata ve dolgulu paketli gıdalar artık satılmayacak. Tostlarda eritme peynir kullanmak da yasaklandı. Halk arasında krem peynir olarak bilinen peynirler artık kantinlerde yapılan tostlarda kullanılmayacak. Tostta ise en az 20 gram peynir kullanma zorunluluğu da getirildi.