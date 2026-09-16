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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260916/okul-kantinlerinde-artik-satilmayacaklar-hepsine-yasak-getirildi--1108800642.html
Okul kantinlerinde artık satılmayacaklar: Hepsine yasak getirildi
Okul kantinlerinde artık satılmayacaklar: Hepsine yasak getirildi
Sputnik Türkiye
Okulların açılmasıyla birlikte kantinlerde satılan ürünlere de düzenleme getirildi. buna göre asitli içecekler, şekerlemeler, dolgulu paketli ürünler... 16.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-16T10:04+0300
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türki̇ye
kantin
okul
şekerli içecek
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Okul kantinlerinde satılan ürünlere yeni düzenleme geldi. Yenilenen kantin düzenlemesiyle birlikte kantinlerde dolgulu şekerli yiyeceklerden patates kızartmasına, cipslerden asitli içeceklere kadar birçok ürüne yasak geldi. Tostlarda da 'eritme peynir' kullanılmayacak. Krem peynir de yasak patates kızartması da NTV'nin haberine göre, üç bakanlığın işbirliğiyle yapılan düzenlemede asitli içecekler, cipsler, patates ve benzeri yağda kızartılmış yiyecekler, şekerlemeler, kremalı çikolata ve dolgulu paketli gıdalar artık satılmayacak. Tostlarda eritme peynir kullanmak da yasaklandı. Halk arasında krem peynir olarak bilinen peynirler artık kantinlerde yapılan tostlarda kullanılmayacak. Tostta ise en az 20 gram peynir kullanma zorunluluğu da getirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/kantin-fiyatlari-belli-oldu-okul-harcligi-kac-tl-olmali-1108646333.html
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kantin, okul, şekerli içecek
kantin, okul, şekerli içecek

Okul kantinlerinde artık satılmayacaklar: Hepsine yasak getirildi

10:04 16.09.2026
okul kantini
okul kantini - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2026
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Okulların açılmasıyla birlikte kantinlerde satılan ürünlere de düzenleme getirildi. buna göre asitli içecekler, şekerlemeler, dolgulu paketli ürünler kantinlerde satılamayacak. Tostlarda ise eritme peynir kullanılmayacak.
Okul kantinlerinde satılan ürünlere yeni düzenleme geldi. Yenilenen kantin düzenlemesiyle birlikte kantinlerde dolgulu şekerli yiyeceklerden patates kızartmasına, cipslerden asitli içeceklere kadar birçok ürüne yasak geldi. Tostlarda da 'eritme peynir' kullanılmayacak.

Krem peynir de yasak patates kızartması da

NTV'nin haberine göre, üç bakanlığın işbirliğiyle yapılan düzenlemede asitli içecekler, cipsler, patates ve benzeri yağda kızartılmış yiyecekler, şekerlemeler, kremalı çikolata ve dolgulu paketli gıdalar artık satılmayacak. Tostlarda eritme peynir kullanmak da yasaklandı. Halk arasında krem peynir olarak bilinen peynirler artık kantinlerde yapılan tostlarda kullanılmayacak. Tostta ise en az 20 gram peynir kullanma zorunluluğu da getirildi.
okul kantin ve öğrenciler - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2026
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Kantin fiyatları belli oldu: Okul harçlığı kaç TL olmalı?
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