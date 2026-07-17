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Sosyal medya paylaşımı sonrası gözaltına alınmıştı: Nasuh Mahruki hakkında tutuklama talebi
Sosyal medya paylaşımı sonrası gözaltına alınmıştı: Nasuh Mahruki hakkında tutuklama talebi
Sputnik Türkiye
Sosyal medya hesabından yaptığı 15 Temmuz ile ilgili bir paylaşımı gerekçesiyle gözaltına alınan eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki hakkında tutuklama talep... 17.07.2026, Sputnik Türkiye
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Eski Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Başkanı Nasuh Mahruki, 15 Temmuz darbe teşebbüsüne ilişkin paylaşımı gerekçesiyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında 16 Temmuz'da gözaltına alındı.Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, bir sosyal medya platformundan 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin paylaşım yapan Mahruki hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlattı.Mahruki, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından Nasuh Mahruki bu sabah saatlerinde tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.Nasuh Mahruki kimdir?Nasuh Mahruki 21 Mayıs 1968 tarihinde İstanbul'da doğdu, Şişli Terakki Lisesi'nin ardından 1992'de Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun oldu.Dağcılık sporuyla 1988 yılında Bilkent Üniversitesi Doğa Sporları Topluluğu'nda tanışan Mahruki, üç yıl boyunca topluluğun başkanlığını yaptı.AKUT'un kurucu üyesi olan Mahruki, AKUT Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmekte iken 28 Kasım 2016'da Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa etti.Nasuh Mahruki, 2019'da aldığı bir kararla da AKUT Onursal Başkanlık görevinden de istifa etti.
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nasuh mahruki, akut, cumhuriyet başsavcılığı, sulh ceza hakimliği, türkiye
nasuh mahruki, akut, cumhuriyet başsavcılığı, sulh ceza hakimliği, türkiye

Sosyal medya paylaşımı sonrası gözaltına alınmıştı: Nasuh Mahruki hakkında tutuklama talebi

11:18 17.07.2026
© Fotoğraf : DHANasuh Mahruki
Nasuh Mahruki - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2026
© Fotoğraf : DHA
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Sosyal medya hesabından yaptığı 15 Temmuz ile ilgili bir paylaşımı gerekçesiyle gözaltına alınan eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki hakkında tutuklama talep edildi.
Eski Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Başkanı Nasuh Mahruki, 15 Temmuz darbe teşebbüsüne ilişkin paylaşımı gerekçesiyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında 16 Temmuz'da gözaltına alındı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, bir sosyal medya platformundan 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin paylaşım yapan Mahruki hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlattı.
Mahruki, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Nasuh Mahruki bu sabah saatlerinde tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Nasuh Mahruki kimdir?

Nasuh Mahruki 21 Mayıs 1968 tarihinde İstanbul'da doğdu, Şişli Terakki Lisesi'nin ardından 1992'de Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun oldu.
Dağcılık sporuyla 1988 yılında Bilkent Üniversitesi Doğa Sporları Topluluğu'nda tanışan Mahruki, üç yıl boyunca topluluğun başkanlığını yaptı.
AKUT'un kurucu üyesi olan Mahruki, AKUT Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmekte iken 28 Kasım 2016'da Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa etti.
Nasuh Mahruki, 2019'da aldığı bir kararla da AKUT Onursal Başkanlık görevinden de istifa etti.
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