https://anlatilaninotesi.com.tr/20260916/mit-koordinesindeki-siber-casusluk-operasyonunda-5-kisi-gozaltina-alindi-1108797130.html

MİT koordinesindeki 'siber casusluk' operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı

MİT koordinesindeki 'siber casusluk' operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

MİT koordinesinde Siber Güvenlik Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığınca Ankara merkezli bir yazılım şirketine düzenlenen operasyonda, şirket sahibi ve... 16.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-16T08:55+0300

2026-09-16T08:55+0300

2026-09-16T08:55+0300

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türkiye

ankara

mi̇t

siber güvenlik başkanlığı

milli i̇stihbarat teşkilatı

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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) koordinesinde, Siber Güvenlik Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığının ortak çalışmasıyla siber casusluk faaliyetlerine yönelik operasyon düzenlendi.Operasyonun, sendikalara yazılım hizmeti sağlayan Ankara merkezli Aydo Yazılım adlı şirkete yönelik gerçekleştirildiği belirtildi. Şirket sahibi ile çalışanlarının da aralarında bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı.Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda bilgisayar, cep telefonu ve dijital materyale el konuldu.Sendika yazılımlarında özel sorgu arayüzü tespit edildiAnadolu Ajansı'nın (AA) güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde, MİT'in istihbari çalışmaları sırasında şirket tarafından geliştirilen bazı sendika yazılımlarına, sendika üyesi olmayan üçüncü kişilerin bilgilerine erişim sağlayabilecek özel bir sorgu arayüzü eklendiği belirlendi.İncelemelerde, daha önce farklı kaynaklardan internet ortamına sızdırılan veri setlerinin de bu sistem üzerinden sorgulanabildiği tespit edildi.Sistem üzerinden T.C. kimlik numarası kullanılarak kişilerin kimlik ve nüfus bilgilerine ulaşılabildiği, sistemin arka planındaki veri tabanlarında ise daha kapsamlı kişisel verilerin bulunduğu saptandı.Sorgu arayüzünün, sendikalara yeni üye kaydı yapılırken üyelik bilgilerinin tamamlanması amacıyla kullanıldığı belirlenirken, veri tabanında 18 yaşından küçük kişilere ait kayıtların da bulunduğu ortaya çıkarıldı.Sistem kayıtlarında 'NVİ' ibaresi bulunduSunucular üzerinde yapılan teknik incelemelerde, kişisel bilgilerin tutulduğu sistem kayıtlarında sistematik olarak "NVİ" ibaresinin kullanıldığı belirlendi.Bu kullanımın verilerin Nüfus ve Vatandaşlık İşleri kaynaklı olduğu izlenimi oluşturduğu ancak teknik incelemeler sonucunda söz konusu verilerin doğrudan Nüfus ve Vatandaşlık İşleri sistemlerinden alınmadığının tespit edildiği aktarıldı.'KVKK danışmanlığı' da veriyorduSoruşturma kapsamında şirketin, "Clock&Wise" adıyla kurum ve kuruluşlara Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında danışmanlık hizmeti sunduğu da tespit edildi.Şirketin bir yandan kişisel verilerin korunmasına ilişkin danışmanlık hizmeti verirken diğer yandan sendika yazılımlarında kişisel bilgilerin sorgulanmasına imkan sağlayan bir sistem kullandığı belirtildi.Sistemin hangi sendikalar tarafından ve ne kapsamda kullanıldığı ile elde edilen verilerin hangi amaçlarla işlendiğine ilişkin incelemelerin sürdüğü bildirildi.El konulan dijital materyallerin incelenmesi sonucunda elde edilecek yeni bulgular doğrultusunda soruşturmanın genişletilebileceği belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260915/ailem-guvende-operasyonu-28-kisi-tutuklandi-1108792417.html

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türkiye, ankara, mi̇t, siber güvenlik başkanlığı, milli i̇stihbarat teşkilatı