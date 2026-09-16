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MİT Başkanı Kalın, Afganistan'da temaslarda bulundu
MİT Başkanı Kalın, Afganistan'da temaslarda bulundu
Sputnik Türkiye
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) İbrahim Kalın, Kabil ve Kandahar'ı kapsayan Afganistan ziyaretinde üst düzey yetkililerle temaslarda bulundu. Görüşmelerde... 16.09.2026, Sputnik Türkiye
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Afganistan'ın başkenti Kabil ve Kandahar'a ziyaret gerçekleştirdi.Ziyarette MİT Başkanı Kalın, Kabil'de Afganistan İstihbarat Genel Direktörlüğü Başkanı Abdulhak Vasık'ın yanı sıra Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Molla Abdul Gani Baradar, Savunma Bakanı Mevlevi Muhammed Yakub Mücahid ve İçişleri Bakanı Siraceddin Hakkani'yle görüştü.Görüşmelerde ABD/İsrail-İran Savaşı başta olmak üzere bölgesel ve küresel gelişmelerin yanı sıra Türkiye-Afganistan arasındaki ikili ilişkiler değerlendirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260623/ab-ile-taliban-brukselde-bir-araya-gelecek-masada-goc-konusu-var-1106718456.html
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afganistan, kabil, i̇brahim kalın, siraceddin hakkani, milli i̇stihbarat teşkilatı, mi̇t
afganistan, kabil, i̇brahim kalın, siraceddin hakkani, milli i̇stihbarat teşkilatı, mi̇t

MİT Başkanı Kalın, Afganistan'da temaslarda bulundu

23:27 16.09.2026
© AAMİT Başkanı İbrahim Kalın, Afganistan'da temaslarda bulundu
MİT Başkanı İbrahim Kalın, Afganistan'da temaslarda bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2026
© AA
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) İbrahim Kalın, Kabil ve Kandahar'ı kapsayan Afganistan ziyaretinde üst düzey yetkililerle temaslarda bulundu. Görüşmelerde Türkiye-Afganistan ilişkileri ele alındı.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Afganistan'ın başkenti Kabil ve Kandahar'a ziyaret gerçekleştirdi.
Ziyarette MİT Başkanı Kalın, Kabil'de Afganistan İstihbarat Genel Direktörlüğü Başkanı Abdulhak Vasık'ın yanı sıra Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Molla Abdul Gani Baradar, Savunma Bakanı Mevlevi Muhammed Yakub Mücahid ve İçişleri Bakanı Siraceddin Hakkani'yle görüştü.
Görüşmelerde ABD/İsrail-İran Savaşı başta olmak üzere bölgesel ve küresel gelişmelerin yanı sıra Türkiye-Afganistan arasındaki ikili ilişkiler değerlendirildi.
Arşiv fotoğraf - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2026
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