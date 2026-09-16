https://anlatilaninotesi.com.tr/20260916/mit-baskani-kalin-afganistanda-temaslarda-bulundu-1108818826.html

MİT Başkanı Kalın, Afganistan'da temaslarda bulundu

MİT Başkanı Kalın, Afganistan'da temaslarda bulundu

Sputnik Türkiye

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) İbrahim Kalın, Kabil ve Kandahar'ı kapsayan Afganistan ziyaretinde üst düzey yetkililerle temaslarda bulundu. Görüşmelerde... 16.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-16T23:27+0300

2026-09-16T23:27+0300

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kabil

i̇brahim kalın

siraceddin hakkani

milli i̇stihbarat teşkilatı

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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Afganistan'ın başkenti Kabil ve Kandahar'a ziyaret gerçekleştirdi.Ziyarette MİT Başkanı Kalın, Kabil'de Afganistan İstihbarat Genel Direktörlüğü Başkanı Abdulhak Vasık'ın yanı sıra Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Molla Abdul Gani Baradar, Savunma Bakanı Mevlevi Muhammed Yakub Mücahid ve İçişleri Bakanı Siraceddin Hakkani'yle görüştü.Görüşmelerde ABD/İsrail-İran Savaşı başta olmak üzere bölgesel ve küresel gelişmelerin yanı sıra Türkiye-Afganistan arasındaki ikili ilişkiler değerlendirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260623/ab-ile-taliban-brukselde-bir-araya-gelecek-masada-goc-konusu-var-1106718456.html

türki̇ye

afganistan

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