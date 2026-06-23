https://anlatilaninotesi.com.tr/20260623/ab-ile-taliban-brukselde-bir-araya-gelecek-masada-goc-konusu-var-1106718456.html
AB ile Taliban Brüksel'de bir araya gelecek: Masada 'göç' konusu var
AB ile Taliban Brüksel'de bir araya gelecek: Masada 'göç' konusu var
Sputnik Türkiye
Avrupa Birliği, Afgan göçü ve sınır dışı süreçlerini görüşmek üzere Taliban yetkililerini Brüksel'e davet etti. 23.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-23T14:09+0300
2026-06-23T14:09+0300
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Avrupa Birliği ile Taliban arasında göç ve sınır dışı süreçlerine ilişkin kritik bir görüşme yapılacak. Belçika, Brüksel'de düzenlenecek toplantıya katılmaları için beş Taliban temsilcisine vize verdi. Belçika Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, gazetecilere yaptığı açıklamada, beş vizenin güvenlik değerlendirmesinin ardından pazartesi günü verildiğini ve yalnızca bir gün süreyle Belçika'da geçerli olduğunu söyledi.Avrupa Komisyonu, görüşmelerde Avrupa'da kalma hakkı bulunmayan Afgan vatandaşlarının geri gönderilmesi ve Afganistan'dan AB ülkelerine yönelik düzensiz göçün ele alınacağını açıkladı.Toplantının, Taliban'ın Afganistan'da yeniden iktidara geldiği Ağustos 2021'den bu yana Avrupa Birliği tarafından ev sahipliği yapılan ilk görüşme olması dikkat çekti.Gündemde geri gönderme planları varReuters'ın haberinde toplantının, "Avrupa Birliği'nde kalma hakkı bulunmayan Afgan vatandaşlarının geri dönüşü ve geri kabulü" konusuna odaklanacağı belirtildi.Avrupa Komisyonu Sözcüsü Markus Lammert, AB üyesi ülkelerin 'ciddi suç işlemiş veya güvenlik tehdidi oluşturduğu değerlendirilen kişilerin' geri gönderilmesinin yollarını araştırdığını söyledi.Bir milyon başvuru yapıldıAB'nin göç ajansına göre, 2013-2024 yılları arasında yaklaşık 1 milyon Afgan vatandaşı Avrupa Birliği ülkelerine iltica başvurusunda bulundu.Afganlar, Avrupa'da iltica kabul oranı en yüksek gruplardan biri olmaya devam etse de son yıllarda göç politikalarının sertleşmesiyle birlikte kabul oranlarında düşüş yaşandığı belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260623/irandan-aciklama-dondurulmus-varliklarin-kullanimina-sinirlama-yok-1106716356.html
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avrupa, brüksel, afganistan, belçika, taliban, avrupa birliği
avrupa, brüksel, afganistan, belçika, taliban, avrupa birliği
AB ile Taliban Brüksel'de bir araya gelecek: Masada 'göç' konusu var
Avrupa Birliği, Afgan göçü ve sınır dışı süreçlerini görüşmek üzere Taliban yetkililerini Brüksel'e davet etti.
Avrupa Birliği ile Taliban arasında göç ve sınır dışı süreçlerine ilişkin kritik bir görüşme yapılacak. Belçika, Brüksel'de düzenlenecek toplantıya katılmaları için beş Taliban temsilcisine vize verdi.
Belçika Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, gazetecilere yaptığı açıklamada, beş vizenin güvenlik değerlendirmesinin ardından pazartesi günü verildiğini ve yalnızca bir gün süreyle Belçika'da geçerli olduğunu söyledi.
Avrupa Komisyonu, görüşmelerde Avrupa'da kalma hakkı bulunmayan Afgan vatandaşlarının geri gönderilmesi ve Afganistan'dan AB ülkelerine yönelik düzensiz göçün ele alınacağını açıkladı.
Toplantının, Taliban'ın Afganistan'da yeniden iktidara geldiği Ağustos 2021'den bu yana Avrupa Birliği tarafından ev sahipliği yapılan ilk görüşme olması dikkat çekti.
Gündemde geri gönderme planları var
Reuters'ın haberinde toplantının, "Avrupa Birliği'nde kalma hakkı bulunmayan Afgan vatandaşlarının geri dönüşü ve geri kabulü" konusuna odaklanacağı belirtildi.
Avrupa Komisyonu Sözcüsü Markus Lammert, AB üyesi ülkelerin 'ciddi suç işlemiş veya güvenlik tehdidi oluşturduğu değerlendirilen kişilerin' geri gönderilmesinin yollarını araştırdığını söyledi.
Bir milyon başvuru yapıldı
AB'nin göç ajansına göre, 2013-2024 yılları arasında yaklaşık 1 milyon Afgan vatandaşı Avrupa Birliği ülkelerine iltica başvurusunda bulundu.
Afganlar, Avrupa'da iltica kabul oranı en yüksek gruplardan biri olmaya devam etse de son yıllarda göç politikalarının sertleşmesiyle birlikte kabul oranlarında düşüş yaşandığı belirtildi.