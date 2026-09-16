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Midesinde uyuşturucu kapsülleri bulunan kişi hastanede hayatını kaybetti
Midesinde uyuşturucu kapsülleri bulunan kişi hastanede hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Nevşehir’de polis ekiplerinin takibi sonucu yakalanan İran uyruklu Abdollah Askarı’nın üst aramasında ve hastanedeki muayenesinde sentetik uyuşturucu ele... 16.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-16T12:11+0300
2026-09-16T12:11+0300
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nevşehir
uyuşturucu
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Nevşehir’de, yurda uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine polis ekipleri tarafından takibe alınarak yakalanan İran uyruklu Abdollah Askarı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Askarı’nın üst aramasında ve hastanedeki muayenesinde kapsüller halinde sentetik uyuşturucu bulundu.Askarı’nın ölümünün, midesinde taşıdığı uyuşturucu kapsüllerinden kaynaklandığı değerlendirilirken kesin ölüm nedeninin otopsi sonucunun ardından belirleneceği bildirildi.Sınır kapısından giriş yaptıktan sonra takibe alındıNevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İran uyruklu Abdollah Askarı’nın yurda uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.Van’daki Kapıköy Sınır Kapısı’ndan giriş yapan aracı takibe alan ekipler, aracı Nevşehir’de durdurarak Askarı’yı yakaladı.Üst aramasında 14 kapsül bulunduAskarı’nın üst aramasında 14 kapsül halinde 111 gram sentetik uyuşturucu ile 3 uyuşturucu hap ele geçirildi.Askarı daha sonra Nevşehir Devlet Hastanesi’ne götürüldü.Midesinde 23 kapsül tespit edildiHastanede gerçekleştirilen muayenede Askarı’nın midesinde uyuşturucu madde bulunan 23 kapsül halinde 133 gram sentetik uyuşturucu olduğu tespit edildi.Hastanede fenalaşan Askarı, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Otopsisinde 8 kapsül daha bulunduAskarı’nın ölümünün ardından gerçekleştirilen otopsi işleminde, midesinde 8 kapsül sentetik uyuşturucu daha bulunduğu belirlendi.Abdollah Askarı’nın midesinde taşıdığı uyuşturucu kapsülleri nedeniyle hayatını kaybettiği değerlendirilirken, kesin ölüm nedeninin otopsi sonucunun ardından belirleneceği belirtildi.
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nevşehir, uyuşturucu

Midesinde uyuşturucu kapsülleri bulunan kişi hastanede hayatını kaybetti

12:11 16.09.2026
© Nevşehir Emniyet MüdürlüğüMidesinde uyuşturucu kapsülleri bulunan kişi hastanede hayatını kaybetti
Midesinde uyuşturucu kapsülleri bulunan kişi hastanede hayatını kaybetti - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2026
© Nevşehir Emniyet Müdürlüğü
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Nevşehir’de polis ekiplerinin takibi sonucu yakalanan İran uyruklu Abdollah Askarı’nın üst aramasında ve hastanedeki muayenesinde sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Hastanede fenalaşarak hayatını kaybeden Askarı’nın otopsisinde midesinde 8 kapsül daha bulundu. Kesin ölüm nedeni otopsi sonucuyla belirlenecek.
Nevşehir’de, yurda uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine polis ekipleri tarafından takibe alınarak yakalanan İran uyruklu Abdollah Askarı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Askarı’nın üst aramasında ve hastanedeki muayenesinde kapsüller halinde sentetik uyuşturucu bulundu.
Askarı’nın ölümünün, midesinde taşıdığı uyuşturucu kapsüllerinden kaynaklandığı değerlendirilirken kesin ölüm nedeninin otopsi sonucunun ardından belirleneceği bildirildi.

Sınır kapısından giriş yaptıktan sonra takibe alındı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İran uyruklu Abdollah Askarı’nın yurda uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Van’daki Kapıköy Sınır Kapısı’ndan giriş yapan aracı takibe alan ekipler, aracı Nevşehir’de durdurarak Askarı’yı yakaladı.

Üst aramasında 14 kapsül bulundu

Askarı’nın üst aramasında 14 kapsül halinde 111 gram sentetik uyuşturucu ile 3 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Askarı daha sonra Nevşehir Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Midesinde 23 kapsül tespit edildi

Hastanede gerçekleştirilen muayenede Askarı’nın midesinde uyuşturucu madde bulunan 23 kapsül halinde 133 gram sentetik uyuşturucu olduğu tespit edildi.
Hastanede fenalaşan Askarı, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Otopsisinde 8 kapsül daha bulundu

Askarı’nın ölümünün ardından gerçekleştirilen otopsi işleminde, midesinde 8 kapsül sentetik uyuşturucu daha bulunduğu belirlendi.
Abdollah Askarı’nın midesinde taşıdığı uyuşturucu kapsülleri nedeniyle hayatını kaybettiği değerlendirilirken, kesin ölüm nedeninin otopsi sonucunun ardından belirleneceği belirtildi.
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