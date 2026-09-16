https://anlatilaninotesi.com.tr/20260916/midesinde-uyusturucu-kapsulleri-bulunan-kisi-hastanede-hayatini-kaybetti-1108805285.html

Midesinde uyuşturucu kapsülleri bulunan kişi hastanede hayatını kaybetti

Midesinde uyuşturucu kapsülleri bulunan kişi hastanede hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Nevşehir’de polis ekiplerinin takibi sonucu yakalanan İran uyruklu Abdollah Askarı’nın üst aramasında ve hastanedeki muayenesinde sentetik uyuşturucu ele... 16.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-16T12:11+0300

2026-09-16T12:11+0300

2026-09-16T12:11+0300

türki̇ye

nevşehir

uyuşturucu

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Nevşehir’de, yurda uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine polis ekipleri tarafından takibe alınarak yakalanan İran uyruklu Abdollah Askarı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Askarı’nın üst aramasında ve hastanedeki muayenesinde kapsüller halinde sentetik uyuşturucu bulundu.Askarı’nın ölümünün, midesinde taşıdığı uyuşturucu kapsüllerinden kaynaklandığı değerlendirilirken kesin ölüm nedeninin otopsi sonucunun ardından belirleneceği bildirildi.Sınır kapısından giriş yaptıktan sonra takibe alındıNevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İran uyruklu Abdollah Askarı’nın yurda uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.Van’daki Kapıköy Sınır Kapısı’ndan giriş yapan aracı takibe alan ekipler, aracı Nevşehir’de durdurarak Askarı’yı yakaladı.Üst aramasında 14 kapsül bulunduAskarı’nın üst aramasında 14 kapsül halinde 111 gram sentetik uyuşturucu ile 3 uyuşturucu hap ele geçirildi.Askarı daha sonra Nevşehir Devlet Hastanesi’ne götürüldü.Midesinde 23 kapsül tespit edildiHastanede gerçekleştirilen muayenede Askarı’nın midesinde uyuşturucu madde bulunan 23 kapsül halinde 133 gram sentetik uyuşturucu olduğu tespit edildi.Hastanede fenalaşan Askarı, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Otopsisinde 8 kapsül daha bulunduAskarı’nın ölümünün ardından gerçekleştirilen otopsi işleminde, midesinde 8 kapsül sentetik uyuşturucu daha bulunduğu belirlendi.Abdollah Askarı’nın midesinde taşıdığı uyuşturucu kapsülleri nedeniyle hayatını kaybettiği değerlendirilirken, kesin ölüm nedeninin otopsi sonucunun ardından belirleneceği belirtildi.

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