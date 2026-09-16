https://anlatilaninotesi.com.tr/20260916/bakan-mehmet-simsekten-zam-aciklamasi-kamu-calisanlari-ve-emeklilerin-maaslari-en-az-enflasyon-1108804618.html

Bakan Mehmet Şimşek'ten zam açıklaması: 'Kamu çalışanları ve emeklilerin maaşları en az enflasyon kadar artacak'

Bakan Mehmet Şimşek'ten zam açıklaması: 'Kamu çalışanları ve emeklilerin maaşları en az enflasyon kadar artacak'

Sputnik Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, katıldığı bir canlı yayında ekonomiye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek, "Kamu çalışanlarımızın ve... 16.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-16T11:51+0300

2026-09-16T11:51+0300

2026-09-16T12:05+0300

ekonomi̇

mehmet şimşek

zam

memur

emekli

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, katıldığı canlı yayında memur ve emekli zammına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Bakan Şimşek, kamu çalışanları ve emekliler için enflasyon oranının dikkate alındığını ifade etti. Bakan Şimşek, "Ücretli kesimin en az enflasyon kadar alım gücünün korunması kadar değerli ve önemli bir şey yok. Memurumuzu, emeklimizi, kamu çalışanlarını her zaman en az enflasyon artışı kadar artırdık, vermeye devam edeceğiz" dedi.Bakan Şimşek'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:-OVP'nin 2 temel fonksiyonu var. Kamu açısından bağlayıcı. Özel sektör açısından bir yol haritası.-Büyük resme baktığımızda 3 yıl politika çerçevesini koruduk. Temel hedefimiz dezenflasyon ama arzuladığımız hızda değil. Dış faktörler var. Bu sene savaş olmasaydı, enflasyon bugün itibariyle en az 7 puan aşağıda olurdu.-Savaş sadece petrol ve doğalgaz üzerinden etkilemiyor. Bütün emtia fiyatlarında artış var. Bu artış enflasyonu olumsuz etkiliyor. Bizde enflasyon yüksek olduğu için görece olarak daha fazla etkiliyor.-OVP açısından en bağlayıcı hedef bütçedir. Çünkü kamunun önemli ölçüde kontrolündedir. Bütçe açığının milli gelire oranında hedefimizden daha iyi performans gösterdik. 2026'da eşel mobil uyguladık, ciddi bir gelirden feragat ettik. Buna rağmen yüzde 3,5 hedef karşısında yüzde 3,1 performans göstereceğimizi söylüyoruz.-Dışarıdaki şoka rağmen büyüme yüzde 3,3 olacak. Buradaki sapma da yaşanan şoka oranla çok ciddi oranda değil.-Mali disiplini tesis edeceğiz dedik. OVP sayesinde birçok hedef başarıldı. Kur korumalı mevduattan bu doğrultuda çıktık. Rezervler mesele olmaktan çıktı. Büyüme ılımlı ama dünyaya oranla makul seviyede.-Enflasyonda modelin öngördüğünden daha fazla atalet var. Çünkü geçmişe endeksleme güçlü. Kirada, eğitimde ve ücretlerde endekslemeler oldukça güçlü.-Kur tarafında yüzde 30-40'lık bir geçişkenlik var.-Politika çerçevesinde ve yönünde bir değişiklik yok. Hedefler büyük oranda tutuyor.-Dezenflasyon fiyatları düşmesi değil, fiyat artışlarının yavaşlamasıdır. Burada büyük ölçüde bir başarı var.-Dezenflasyon 2024'ün ikinci çeyreğinden itibaren başladı. Para politikası temel mal enflasyonunda daha etkili. Bu gibi alanlarda dezenflasyonun etkili olduğu görülüyor.-TÜİK, uluslararası standartlar neyse o yönde veri üretiyor.'Savaş olmasaydı enflasyonda yıl sonunu yüzde 20-22 civarında tamamlardık'-Rakamlara baktığınızda enflasyonda ciddi anlamda yavaşlama var. Tabii ki biz hedeflerde ciddi ölçüde iddialıydık. Özellikle hizmetlerde atalet vardı ama orada da tepki vermeye başladı. Savaş olmasaydı enflasyonda yıl sonunu yüzde 20-22 civarında tamamlardık. Başlangıçta öngördüğümüz zaman çizelgesi bir miktar uzayabilir.-Hayat pahalılığı bizim en büyük önceliğimizdir. Seçim sürecinde de dezenflasyondan vazgeçmeyeceğiz. Sürdürülebilir büyüme için dezenflasyona ihtiyacımız var.'Maaşlar en az enflasyon kadar artacak'-Biz her zaman memurumuzu, emeklimizi kamu çalışanlarına en az enflasyon artışı kadar artış verdik, vermeye de devam edeceğiz. Bütün kamu çalışanlarımızın emeklilerin maaşları her zaman en az enflasyon kadar artacak.-Türkiye'de olması gereken normalde dalgalı kur rejimidir. İdealin bu olduğunu söyledik. Tek yönlü bir piyasa varsa yönetilen bir kur rejimi var. Uzun zamandır TL'ye ilgi var, bırakırsanız TL aşırı değerlenir, piyasaya girerseniz bu sefer tersi yönlü bir etki olur. Enflasyonda tek hane olursa esnek bir kur rejimine geçilebilir, şu an şartlar izin vermiyor ama zamanı gelince tartışabiliriz.-Sanayiye en ucuz enerjiyi Orta Doğu dışında rakiplerine göre Türkiye verir. Dış talep tarafında ticaret ortaklarımızın büyüme oranları da oldukça önemli bir konu.-Bütün tartışmaları kura indirgediğiniz zaman çok sağlıklı olmuyor.İdeal olarak bütüncül yaklaşım üzerinde olacağız. Reformlar üzerinde verimliliği nasıl artırırız onlara bakıyoruz.-Enerji piyasasında çok hassasız, büyük darboğaz petrol ve doğalgaz türevlerinde. Türkiye hammadde temininde bir sorun yaşamıyor. Reel sektör açısından finansmana erişim kalıyor. Reel sektöre rekabeti çok gözeterek ciddi destekler veriyoruz. Reel sektörün rekabet gücünü önemsiyoruz.-Çiftçiye verdiğimiz kredilerin ortalama faizi yüzde 12. Tarıma çok ciddi sübvansiyon da veriyoruz. 1 milyona yakın çiftçimize ciddi miktarda kredi sağlıyoruz ve bunun faizinin yüzde 70'ini biz veriyoruz.-Sanayicimize ihracat üzerinden çok ciddi katkı veriyoruz. Reeskont kredilerini artırdık. Eximbank'ın sermayesini 7 kat artırdık. Bu sene verebileceği kredi 60 milyar dolar.

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mehmet şimşek, zam, memur, emekli