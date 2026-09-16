https://anlatilaninotesi.com.tr/20260916/meteoroloji-uyardi-saganak-ve-gok-gurultulu-yagis-geliyor-5-bolgede-kuvvetli-olacak-1108794502.html

Meteoroloji uyardı: Sağanak ve gök gürültülü yağış geliyor, 5 bölgede kuvvetli olacak

Meteoroloji uyardı: Sağanak ve gök gürültülü yağış geliyor, 5 bölgede kuvvetli olacak

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son tahminlerine göre Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Karadeniz'de sağanak ve gök gürültülü sağanak... 16.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-16T06:40+0300

2026-09-16T06:40+0300

2026-09-16T07:06+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün (MGM) 16 Eylül 2026 günü için değerlendirmelerine göre Türkiye'nin kuzey, iç ve batı kesimlerinde parçalı, yer yer çok bulutlu hava bekleniyor. Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve Toroslar Mevkii, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Karadeniz'de yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.Doğu Anadolu'da ise Erzincan ve Ardahan çevrelerinde öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Diğer bölgelerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.5 bölgede kuvvetli yağış bekleniyorYağışların Marmara'nın doğusu, Ege'nin kuzeydoğusu, Batı Karadeniz'in batısı ve İç Anadolu'nun kuzey kesimleri ile Kastamonu ve Çorum çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.MGM, kuvvetli yağış nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.Sıcaklıklarda önemli değişiklik yokHava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Sıcaklıkların batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer bölgelerde ise normalleri civarında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.Rüzgarın kuzeybatı kesimlerde kuzeyli, güney ve doğu kesimlerde ise güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.Bölgelere göre hava durumuMarmara: Parçalı ve yer yer çok bulutlu. Doğusunda yerel olarak kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Bursa 22°C, Çanakkale 24°C, İstanbul 23°C, Kırklareli 24°C.Ege: Parçalı ve yer yer çok bulutlu. Kuzeydoğusunda kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek. Denizli 29°C, İzmir 28°C, Muğla 28°C, Uşak 24°C.Akdeniz: Parçalı bulutlu. Batı Akdeniz ile Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevkii'nde öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Adana 33°C, Antalya 30°C, Hatay 32°C, Isparta 29°C.İç Anadolu: Parçalı bulutlu. Kuzeybatı kesimlerde öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Ankara'nın kuzeyi ile Çankırı çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olması öngörülüyor. Ankara 27°C, Eskişehir 21°C, Konya 29°C, Nevşehir 29°C.Batı Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Düzce ve Kastamonu çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bolu 22°C, Düzce 23°C, Sinop 26°C, Zonguldak 22°C.Orta ve Doğu Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Çorum çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olması öngörülüyor. Amasya 29°C, Rize 25°C, Samsun 23°C, Trabzon 24°C.Doğu Anadolu: Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Erzincan ve Ardahan çevrelerinde yerel sağanak bekleniyor. Erzurum 26°C, Kars 27°C, Malatya 32°C, Van 25°C.Güneydoğu Anadolu: Parçalı ve az bulutlu. Diyarbakır 35°C, Gaziantep 33°C, Mardin 32°C, Şanlıurfa 35°C.Denizlerde hava nasıl?Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Kuzey Ege'de rüzgarın kuzey ve kuzeydoğudan 4-6, açıklarında sabah saatlerinde 7 kuvvetine ulaşabileceği tahmin ediliyor. Marmara'da kuzey ve kuzeydoğudan 4-6 kuvvetinde rüzgar beklenirken, dalga yüksekliğinin 1-2 metre olması öngörülüyor. Karadeniz'de de parçalı ve çok bulutlu hava ile yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu olacak. Antalya Körfezi'nde akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak görülebilecek.Van Gölü'nde ise parçalı ve az bulutlu hava beklenirken, rüzgarın öğle saatlerinde yer yer 6 kuvvetine çıkabileceği tahmin ediliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260915/meteorolojiden-saganak-yagis-uyarisi-bazi-bolgelerde-gok-gurultulu-saganak-bekleniyor-1108766049.html

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