https://anlatilaninotesi.com.tr/20260915/meteorolojiden-saganak-yagis-uyarisi-bazi-bolgelerde-gok-gurultulu-saganak-bekleniyor-1108766049.html
Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı: Bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak bekleniyor
Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı: Bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak bekleniyor
Sputnik Türkiye
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre Türkiye'nin kuzey, iç ve batı kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava beklenirken, birçok... 15.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-15T06:34+0300
2026-09-15T06:34+0300
2026-09-15T06:34+0300
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 15 Eylül 2026 için beklenen hava durumuna ilişkin son tahminlerini yayımladı. Buna göre Türkiye'nin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer bölgelerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Kocaeli, Sakarya, İzmir, Manisa, Adana, Mersin, Osmaniye, Kırşehir, Yozgat, Sivas ve Ardahan çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.Kırklareli'nin kıyı kesimleri, İstanbul'un kuzeyi ile Konya ve Kütahya'nın batı kesimlerinde de yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor.Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden, güney kesimlerde ise güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi tahmin ediliyor.Marmara Bölgesi'nde hava durumuBursa: 26°C – Parçalı ve az bulutlu.Çanakkale: 26°C – Parçalı ve az bulutlu.İstanbul: 25°C – Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.Kırklareli: 25°C – Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.Ege Bölgesi'nde hava durumuDenizli: 32°C – Parçalı ve az bulutlu.İzmir: 31°C – Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinde yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.Muğla: 30°C – Parçalı ve az bulutlu.Uşak: 27°C – Parçalı ve az bulutlu.Akdeniz Bölgesi'nde hava durumuAdana: 33°C – Parçalı ve az bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.Antalya: 31°C – Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.Burdur: 31°C – Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.Hatay: 31°C – Parçalı ve az bulutlu.İç Anadolu Bölgesi'nde hava durumuAnkara: 26°C – Parçalı ve az bulutlu.Eskişehir: 25°C – Parçalı ve az bulutlu.Konya: 28°C – Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinde batı kesimleri yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.Nevşehir: 26°C – Parçalı ve az bulutlu.Batı Karadeniz'de hava durumuBolu: 23°C – Parçalı ve az bulutlu.Düzce: 25°C – Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.Sinop: 28°C – Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.Zonguldak: 22°C – Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.Orta ve Doğu Karadeniz'de hava durumuAmasya: 28°C – Parçalı ve az bulutlu.Rize: 25°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.Samsun: 24°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.Trabzon: 24°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.Doğu Anadolu'da hava durumuErzurum: 27°C – Parçalı ve az bulutlu.Kars: 27°C – Parçalı ve az bulutlu.Malatya: 33°C – Az bulutlu.Van: 26°C – Az bulutlu.Güneydoğu Anadolu'da hava durumuDiyarbakır: 35°C – Az bulutlu ve açık.Gaziantep: 33°C – Az bulutlu ve açık.Mardin: 33°C – Az bulutlu ve açık.Şanlıurfa: 35°C – Az bulutlu ve açık.
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meteoroloji genel müdürlüğü, meteoroloji, hava durumu, ankara hava durumu, istanbul hava durumu, bugün hava durumu, bursa hava durumu
meteoroloji genel müdürlüğü, meteoroloji, hava durumu, ankara hava durumu, istanbul hava durumu, bugün hava durumu, bursa hava durumu
Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı: Bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre Türkiye'nin kuzey, iç ve batı kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava beklenirken, birçok il ve bölgede yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor. Doğu Karadeniz'de hava sıcaklıklarının 4 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM),
15 Eylül 2026 için beklenen hava durumuna ilişkin son tahminlerini yayımladı. Buna göre Türkiye'nin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer bölgelerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Kocaeli, Sakarya, İzmir, Manisa, Adana, Mersin, Osmaniye, Kırşehir, Yozgat, Sivas ve Ardahan çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Kırklareli'nin kıyı kesimleri, İstanbul'un kuzeyi ile Konya ve Kütahya'nın batı kesimlerinde de yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor.
Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden, güney kesimlerde ise güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi tahmin ediliyor.
Marmara Bölgesi'nde hava durumu
Bursa: 26°C – Parçalı ve az bulutlu.
Çanakkale: 26°C – Parçalı ve az bulutlu.
İstanbul: 25°C – Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Kırklareli: 25°C – Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Ege Bölgesi'nde hava durumu
Denizli: 32°C – Parçalı ve az bulutlu.
İzmir: 31°C – Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinde yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Muğla: 30°C – Parçalı ve az bulutlu.
Uşak: 27°C – Parçalı ve az bulutlu.
Akdeniz Bölgesi'nde hava durumu
Adana: 33°C – Parçalı ve az bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Antalya: 31°C – Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Burdur: 31°C – Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Hatay: 31°C – Parçalı ve az bulutlu.
İç Anadolu Bölgesi'nde hava durumu
Ankara: 26°C – Parçalı ve az bulutlu.
Eskişehir: 25°C – Parçalı ve az bulutlu.
Konya: 28°C – Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinde batı kesimleri yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Nevşehir: 26°C – Parçalı ve az bulutlu.
Batı Karadeniz'de hava durumu
Bolu: 23°C – Parçalı ve az bulutlu.
Düzce: 25°C – Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Sinop: 28°C – Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Zonguldak: 22°C – Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Orta ve Doğu Karadeniz'de hava durumu
Amasya: 28°C – Parçalı ve az bulutlu.
Rize: 25°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Samsun: 24°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Trabzon: 24°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Doğu Anadolu'da hava durumu
Erzurum: 27°C – Parçalı ve az bulutlu.
Kars: 27°C – Parçalı ve az bulutlu.
Malatya: 33°C – Az bulutlu.
Güneydoğu Anadolu'da hava durumu
Diyarbakır: 35°C – Az bulutlu ve açık.
Gaziantep: 33°C – Az bulutlu ve açık.
Mardin: 33°C – Az bulutlu ve açık.
Şanlıurfa: 35°C – Az bulutlu ve açık.