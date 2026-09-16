https://anlatilaninotesi.com.tr/20260916/messi-milli-takima-benin-maciyla-veda-edecek-1108793933.html
Messi milli takıma Benin maçıyla veda edecek
Messi milli takıma Benin maçıyla veda edecek
Sputnik Türkiye
Milli takım kariyerini noktaladığını açıklayan Lionel Messi, Arjantin'in Benin ile yapacağı hazırlık maçında son kez sahaya çıkacak. 16.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-16T02:34+0300
2026-09-16T02:34+0300
2026-09-16T02:34+0300
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afa
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Arjantin Futbol Federasyonu (AFA), 6 Ekim'de başkent Buenos Aires’te oynanacak Benin maçının kadrosuna 39 yaşındaki Lionel Messi'yi de davet etti.AFA'nın açıklamasında, 4 yıl önce Dünya Kupası'nı kazanan tüm kadronun Benin maçına davet edileceği belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:Arjantin formasıyla 207 maça çıkan ve 125 gol atan Messi, ağustos ayında milli takım kariyerini noktaladığını duyurmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260915/trabzonsporun-yeni-hocasi-belli-oldu-taraftarlar-coskuyla-karsiladi-1108791007.html
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lionel messi, benin, afa, arjantin, messi
lionel messi, benin, afa, arjantin, messi
Messi milli takıma Benin maçıyla veda edecek
Milli takım kariyerini noktaladığını açıklayan Lionel Messi, Arjantin'in Benin ile yapacağı hazırlık maçında son kez sahaya çıkacak.
Arjantin Futbol Federasyonu (AFA), 6 Ekim'de başkent Buenos Aires’te oynanacak Benin maçının kadrosuna 39 yaşındaki Lionel Messi'yi de davet etti.
AFA'nın açıklamasında, 4 yıl önce Dünya Kupası'nı kazanan tüm kadronun Benin maçına davet edileceği belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:
Milli takım teknik direktörü Lionel Scaloni ile yapılan görüşmenin ardından, dünyanın en iyi oyuncusu, milli takımımızın simgesi, kaptanımız Lionel Messi'yi, hak ettiği uğurlama için 6 Ekim'de davet etmeye karar verdiğimizi duyurmak isteriz.
Arjantin formasıyla 207 maça çıkan ve 125 gol atan Messi, ağustos ayında milli takım kariyerini noktaladığını duyurmuştu.