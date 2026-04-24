Formula 1 İstanbul'a geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenecek programla, dünyanın en prestijli spor organizasyonlarından biri olan Formula 1'in... 24.04.2026, Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün saat 15:00'te Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirilecek olan Formula 1 Türkiye GP Tanıtım Programı'na katılacak.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenecek lansmanda Formula 1'in (F1) Türkiye'ye dönüşünün resmi duyurusu yapılacağı basına yansıdı. Lansmanda, 2024 yılı içerisinde gerçekleştirilen İstanbul Park ihale süreci ve bu kapsamda taahhüt edilen "2026 yılında F1'i yeniden İstanbul'a getirme" hedefiyle ilgili konular yer alacak. Programa, Formula 1 Üst Yöneticisi (CEO) Stefano Domenicali'nin de katılarak organizasyonun uluslararası boyutuna ve Türkiye ile yapılan stratejik iş birliğine dair açıklamalarda bulunması bekleniyor.

