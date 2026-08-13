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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260813/emekli-profesorun-iki-dairesini-de-cop-eve-cevirdigi-ortaya-cikti-1107977522.html
Emekli profesörün iki dairesini de çöp eve çevirdiği ortaya çıktı
Emekli profesörün iki dairesini de çöp eve çevirdiği ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
Kütahya'da emekli profesör kadının iki evini de çöp eve çevirdiği ortaya çıktı. Belediye ekipleri temizlik çalışması başlattı. 13.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-13T12:48+0300
2026-08-13T12:48+0300
türki̇ye
kütahya
çöp ev
belediye
temizlik
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Kütahya'da eşini 3 yıl önce kaybeden ve yalnız yaşayan 72 yaşındaki profesör kadının iki dairesinde biriktirdiği çöp ve atık malzemeler için belediye ekipleri tarafından temizlik çalışması başlatıldı. Psikolojik rahatsızlığı olduğu belirtilen yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı. Evden kötü kokular gelince komşular belediyeye haber verdiYunus Emre Mahallesi Aşiyan Sokak'taki bir sitenin apartman dairesinde yalnız yaşayan emekli Prof. Dr. Şerife D'nin (72) evinden kötü kokular gelmesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.İhbar üzerine eve gelen ekipler, içeride çöp ve atık malzeme yığınlarıyla karşılaştı.Evde ikamet eden ve psikolojik rahatsızlığı olduğu iddia edilen Şerife D, sağlık ekiplerince Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Vefa Psikiyatri Merkezine kaldırıldı.İki dairede çöp ve atık malzeme ile doluSavcılıktan alınan izinle adrese gelen Kütahya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 10 personelle içi çöp ve atık malzeme dolu iki dairede temizlik çalışmalarına başladı.Yunus Emre Mahallesi Muhtarı Osman Altıntaş,, kadının eşinin 3 yıl önce vefat ettiğini söyledi. Apartmanda bulunan 2 dairenin de çöp ve atık malzemeyle dolu olduğunu belirten Altıntaş, "Gerekli izinler alındı. Polis ve zabıta nezaretinde temizlik çalışmalarına başlandı. Temizlik çalışmalarının en az iki gün süreceğini tahmin ediyoruz." ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260810/apartman-sakinleri-sikayet-etti-evden-3-kamyon-cop-cikti-1107905553.html
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kütahya, çöp ev, belediye, temizlik
kütahya, çöp ev, belediye, temizlik

Emekli profesörün iki dairesini de çöp eve çevirdiği ortaya çıktı

12:48 13.08.2026
© Muharrem CinKütahya
Kütahya - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2026
© Muharrem Cin
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Kütahya'da emekli profesör kadının iki evini de çöp eve çevirdiği ortaya çıktı. Belediye ekipleri temizlik çalışması başlattı.
Kütahya'da eşini 3 yıl önce kaybeden ve yalnız yaşayan 72 yaşındaki profesör kadının iki dairesinde biriktirdiği çöp ve atık malzemeler için belediye ekipleri tarafından temizlik çalışması başlatıldı. Psikolojik rahatsızlığı olduğu belirtilen yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı.
© Muharrem CinKütahya
Kütahya - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2026
Kütahya
© Muharrem Cin

Evden kötü kokular gelince komşular belediyeye haber verdi

Yunus Emre Mahallesi Aşiyan Sokak'taki bir sitenin apartman dairesinde yalnız yaşayan emekli Prof. Dr. Şerife D'nin (72) evinden kötü kokular gelmesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.
İhbar üzerine eve gelen ekipler, içeride çöp ve atık malzeme yığınlarıyla karşılaştı.
Evde ikamet eden ve psikolojik rahatsızlığı olduğu iddia edilen Şerife D, sağlık ekiplerince Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Vefa Psikiyatri Merkezine kaldırıldı.
© Muharrem CinKütahya
Kütahya - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2026
Kütahya
© Muharrem Cin

İki dairede çöp ve atık malzeme ile dolu

Savcılıktan alınan izinle adrese gelen Kütahya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 10 personelle içi çöp ve atık malzeme dolu iki dairede temizlik çalışmalarına başladı.
Yunus Emre Mahallesi Muhtarı Osman Altıntaş,, kadının eşinin 3 yıl önce vefat ettiğini söyledi. Apartmanda bulunan 2 dairenin de çöp ve atık malzemeyle dolu olduğunu belirten Altıntaş, "Gerekli izinler alındı. Polis ve zabıta nezaretinde temizlik çalışmalarına başlandı. Temizlik çalışmalarının en az iki gün süreceğini tahmin ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Çorum’da bir apartman dairesinden belediye ekiplerince 3 kamyon çöp çıkarıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2026
TÜRKİYE
Apartman sakinleri şikayet etti: Evden 3 kamyon çöp çıktı
10 Ağustos, 19:07
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