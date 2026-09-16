https://anlatilaninotesi.com.tr/20260916/los-angeleste-haber-helikopteri-dustu-3-kisi-hayatini-kaybetti-1108794815.html

Los Angeles'ta haber helikopteri düştü: 3 kişi hayatını kaybetti

Los Angeles'ta haber helikopteri düştü: 3 kişi hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

ABD'nin Los Angeles kentinde, ölümcül bir otobüs kazasını takip ettiği belirtilen haber helikopterinin düşmesi sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi hastaneye... 16.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-16T06:48+0300

2026-09-16T06:48+0300

2026-09-16T06:56+0300

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abd

los angeles

abd ulusal ulaşım güvenliği kurulu (ntsb)

helikopter kazası

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ABD'nin Los Angeles kentinde bir helikopterin düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti. Kazada 1 kişinin de hastaneye kaldırıldığı bildirildi.Los Angeles İtfaiye Departmanından (LAFD) yapılan açıklamaya göre helikopter, kentin Chatsworth bölgesinde iki ticari binanın arasına düştü. Olay, salı günü yerel saatle 19.00'dan hemen önce Lurline Caddesi ile Nordhoff Sokağı civarında meydana geldi.Olay yerinden paylaşılan görüntülerde, düşen hava aracının ardından iki konteyner ile çok sayıda aracın alev aldığı görüldü. İtfaiye ekipleri yangının kontrol altına alındığını açıkladı.Helikopteri kimin kullandığı ve içinde kaç kişinin bulunduğu henüz netlik kazanmadı. Yerel medya kuruluşları, düşen helikopterin bölgede daha önce meydana gelen ölümcül bir otobüs kazasını takip eden bir haber helikopteri olduğunu bildirdi.LAFD yetkilisi Branden Silverman, helikopterin dışında bulunan bir kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini açıkladı. Yetkili, helikopterde kaç kişinin bulunduğuna ilişkin bilgi vermedi.Los Angeles Polis Departmanı (LAPD) ise düşen helikopterin kendilerine ait olmadığını doğruladı.Kazadan önce otobüs kazası meydana gelmiştiHelikopterin düştüğü bölgede aynı gün bir SUV ile şehir otobüsünün çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetmiş, 6 kişi yaralanmıştı. Çok sayıda haber helikopterinin bu kazayı takip etmek üzere bölgede bulunduğu belirtildi.Helikopter kazasına ilişkin soruşturmayı ABD Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu (NTSB) yürütecek.

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abd, los angeles, abd ulusal ulaşım güvenliği kurulu (ntsb), helikopter kazası