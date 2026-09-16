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ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
İran’dan Körfez ülkelerine, Hürmüz Boğazı’ndan bölgedeki ABD üslerine uzanan çatışma hattında; askeri operasyonlar, diplomatik gelişmeler, enerji piyasaları ve güvenlik riskleri anbean bu sayfada. İşte, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan bölgesel krizde son gelişmeler...
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260916/abd-butce-ofisi-iranla-savasin-pentagona-maliyeti-38-milyar-dolar-1108794176.html
ABD Bütçe Ofisi: İran'la savaşın Pentagon'a maliyeti 38 milyar dolar
ABD Bütçe Ofisi: İran'la savaşın Pentagon'a maliyeti 38 milyar dolar
Sputnik Türkiye
ABD Kongresi Bütçe Ofisi, İran’la çatışmaların Pentagon’a 38 milyar dolara mal olduğunu ve devam eden her ayın 2-3 milyar dolarlık ek maliyet yaratabileceğini... 16.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-16T04:47+0300
2026-09-16T04:47+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
abd
i̇ran
abd savunma bakanlığı (pentagon)
abd kongresi bütçe ofisi (cbo)
pentagon
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ABD Kongresi Bütçe Ofisi (CBO), İran’a yönelik askeri operasyon kapsamında yaşanan çatışmaların ABD Savunma Bakanlığı’na (Pentagon) maliyetinin 1 Ağustos itibarıyla yaklaşık 38 milyar dolara ulaştığını açıkladı. Çatışmaların sürmesi halinde maliyetin her ay 2 ila 3 milyar dolar daha artabileceği belirtildi.Yayımlanan rapora göre, bu maliyetin kullanılan mühimmatın yenilenmesi, muharebelerde kaybedilen teçhizat, artan uçuş saatleri, saha operasyonları ve yükselen yakıt giderlerinden kaynaklandığı belirtildi.Raporda, çatışmaların devam etmesi durumunda maliyetlerin daha da artacağına dikkat çekildi. Çatışmanın mevcut şiddet seviyesinde sürmesi halinde her ilave ay için 2 ila 3 milyar dolar arasında maliyet oluşabileceği, çatışmaların tırmanması durumunda ise aylık maliyetin bu seviyenin üzerine çıkabileceği öngörüldü.Hava savunma stokları alarm veriyorCBO raporunda, Pentagon açısından en önemli fırsat maliyetlerinden birinin kullanılan hava savunma füzeleri olduğu vurgulandı.Azalan füze stoklarının ABD’nin askeri envanterini birkaç yıl boyunca zayıflatabileceği belirtilirken, oluşacak açığın özellikle Çin gibi geniş balistik ve seyir füzesi kapasitesine sahip ülkelerle yaşanabilecek olası krizlerde güvenlik risklerini artırabileceği ifade edildi.Küresel enerji fiyatlarına etkisiRaporda, Hürmüz Boğazı ve Kızıldeniz’de yaşanan sevkiyat aksamalarının ham petrol, benzin, dizel ve jet yakıtı fiyatlarını küresel ölçekte yukarı çektiğine dikkat çekildi.Artan enerji ve lojistik maliyetlerinin tüketici fiyatları üzerinde de yukarı yönlü baskı oluşturduğu belirtilen raporda, çatışmanın neden olduğu yüksek enflasyonun Hazine tahvil faizleri üzerinde de yukarı yönlü baskı oluşturduğunu kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260916/vance-abd-irana-karsi-saldirgan-operasyonlar-yurutmuyor-1108793257.html
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abd, i̇ran, abd savunma bakanlığı (pentagon), abd kongresi bütçe ofisi (cbo), pentagon
abd, i̇ran, abd savunma bakanlığı (pentagon), abd kongresi bütçe ofisi (cbo), pentagon

ABD Bütçe Ofisi: İran'la savaşın Pentagon'a maliyeti 38 milyar dolar

04:47 16.09.2026
Pentagon
Pentagon - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2026
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ABD Kongresi Bütçe Ofisi, İran’la çatışmaların Pentagon’a 38 milyar dolara mal olduğunu ve devam eden her ayın 2-3 milyar dolarlık ek maliyet yaratabileceğini açıkladı.
ABD Kongresi Bütçe Ofisi (CBO), İran’a yönelik askeri operasyon kapsamında yaşanan çatışmaların ABD Savunma Bakanlığı’na (Pentagon) maliyetinin 1 Ağustos itibarıyla yaklaşık 38 milyar dolara ulaştığını açıkladı. Çatışmaların sürmesi halinde maliyetin her ay 2 ila 3 milyar dolar daha artabileceği belirtildi.
Yayımlanan rapora göre, bu maliyetin kullanılan mühimmatın yenilenmesi, muharebelerde kaybedilen teçhizat, artan uçuş saatleri, saha operasyonları ve yükselen yakıt giderlerinden kaynaklandığı belirtildi.
Raporda, çatışmaların devam etmesi durumunda maliyetlerin daha da artacağına dikkat çekildi. Çatışmanın mevcut şiddet seviyesinde sürmesi halinde her ilave ay için 2 ila 3 milyar dolar arasında maliyet oluşabileceği, çatışmaların tırmanması durumunda ise aylık maliyetin bu seviyenin üzerine çıkabileceği öngörüldü.

Hava savunma stokları alarm veriyor

CBO raporunda, Pentagon açısından en önemli fırsat maliyetlerinden birinin kullanılan hava savunma füzeleri olduğu vurgulandı.
Azalan füze stoklarının ABD’nin askeri envanterini birkaç yıl boyunca zayıflatabileceği belirtilirken, oluşacak açığın özellikle Çin gibi geniş balistik ve seyir füzesi kapasitesine sahip ülkelerle yaşanabilecek olası krizlerde güvenlik risklerini artırabileceği ifade edildi.

Küresel enerji fiyatlarına etkisi

Raporda, Hürmüz Boğazı ve Kızıldeniz’de yaşanan sevkiyat aksamalarının ham petrol, benzin, dizel ve jet yakıtı fiyatlarını küresel ölçekte yukarı çektiğine dikkat çekildi.
Artan enerji ve lojistik maliyetlerinin tüketici fiyatları üzerinde de yukarı yönlü baskı oluşturduğu belirtilen raporda, çatışmanın neden olduğu yüksek enflasyonun Hazine tahvil faizleri üzerinde de yukarı yönlü baskı oluşturduğunu kaydetti.
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2026
ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
Vance: ABD İran'a karşı 'saldırgan' operasyonlar yürütmüyor
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