https://anlatilaninotesi.com.tr/20260916/abd-butce-ofisi-iranla-savasin-pentagona-maliyeti-38-milyar-dolar-1108794176.html

ABD Bütçe Ofisi: İran'la savaşın Pentagon'a maliyeti 38 milyar dolar

ABD Bütçe Ofisi: İran'la savaşın Pentagon'a maliyeti 38 milyar dolar

Sputnik Türkiye

ABD Kongresi Bütçe Ofisi, İran’la çatışmaların Pentagon’a 38 milyar dolara mal olduğunu ve devam eden her ayın 2-3 milyar dolarlık ek maliyet yaratabileceğini... 16.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-16T04:47+0300

2026-09-16T04:47+0300

2026-09-16T04:47+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

abd

i̇ran

abd savunma bakanlığı (pentagon)

abd kongresi bütçe ofisi (cbo)

pentagon

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ABD Kongresi Bütçe Ofisi (CBO), İran’a yönelik askeri operasyon kapsamında yaşanan çatışmaların ABD Savunma Bakanlığı’na (Pentagon) maliyetinin 1 Ağustos itibarıyla yaklaşık 38 milyar dolara ulaştığını açıkladı. Çatışmaların sürmesi halinde maliyetin her ay 2 ila 3 milyar dolar daha artabileceği belirtildi.Yayımlanan rapora göre, bu maliyetin kullanılan mühimmatın yenilenmesi, muharebelerde kaybedilen teçhizat, artan uçuş saatleri, saha operasyonları ve yükselen yakıt giderlerinden kaynaklandığı belirtildi.Raporda, çatışmaların devam etmesi durumunda maliyetlerin daha da artacağına dikkat çekildi. Çatışmanın mevcut şiddet seviyesinde sürmesi halinde her ilave ay için 2 ila 3 milyar dolar arasında maliyet oluşabileceği, çatışmaların tırmanması durumunda ise aylık maliyetin bu seviyenin üzerine çıkabileceği öngörüldü.Hava savunma stokları alarm veriyorCBO raporunda, Pentagon açısından en önemli fırsat maliyetlerinden birinin kullanılan hava savunma füzeleri olduğu vurgulandı.Azalan füze stoklarının ABD’nin askeri envanterini birkaç yıl boyunca zayıflatabileceği belirtilirken, oluşacak açığın özellikle Çin gibi geniş balistik ve seyir füzesi kapasitesine sahip ülkelerle yaşanabilecek olası krizlerde güvenlik risklerini artırabileceği ifade edildi.Küresel enerji fiyatlarına etkisiRaporda, Hürmüz Boğazı ve Kızıldeniz’de yaşanan sevkiyat aksamalarının ham petrol, benzin, dizel ve jet yakıtı fiyatlarını küresel ölçekte yukarı çektiğine dikkat çekildi.Artan enerji ve lojistik maliyetlerinin tüketici fiyatları üzerinde de yukarı yönlü baskı oluşturduğu belirtilen raporda, çatışmanın neden olduğu yüksek enflasyonun Hazine tahvil faizleri üzerinde de yukarı yönlü baskı oluşturduğunu kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260916/vance-abd-irana-karsi-saldirgan-operasyonlar-yurutmuyor-1108793257.html

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abd, i̇ran, abd savunma bakanlığı (pentagon), abd kongresi bütçe ofisi (cbo), pentagon