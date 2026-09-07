https://anlatilaninotesi.com.tr/20260907/lavrov-rusya-cikar-dengesi-olmadan-hicbir-anlasmaya-varmaz-1108555037.html

Lavrov: Rusya çıkar dengesi olmadan hiçbir anlaşmaya varmaz

Lavrov: Rusya çıkar dengesi olmadan hiçbir anlaşmaya varmaz

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ülkesinin pragmatizm ilkeleri çerçevesinde hareket ettiğini belirterek, karşılıklı çıkar dengesi sağlanmadığı sürece hiçbir... 07.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-07T13:13+0300

2026-09-07T13:13+0300

2026-09-07T13:26+0300

dünya

rusya

rusya dışişleri bakanlığı

sergey lavrov

batı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/0e/1105005114_0:0:1121:631_1920x0_80_0_0_a80139a2f3e18626aa4c221cae1944a3.png

Moskova Devlet Diplomasi Enstitüsü’nde (MGIMO) akademisyen ve öğrencilerle bir araya gelen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus dış politikası, ülkenin tarihi süreci ve yaklaşan Devlet Duması seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.‘Anlaşmaların temeli pragmatizm’Diğer ülkelerle yürütülen müzakerelerde çıkar dengesinin gözetilmesinin şart olduğunu vurgulayan Lavrov, “Birisiyle anlaştığımızda bu her zaman pragmatizm temelinde gerçekleşir. Çıkar dengesi olmadan hiçbir anlaşmaya varmayız” dedi.Lavrov ayrıca, ulusal karakterin bir gereği olarak temaslarda insani duyguların da yer bulduğunu, Rus halkının insanlığı öğreten edebiyat ve masallarla büyüdüğünü ifade etti.‘Tarih boyunca güçlü bir Rusya istenmedi’Rusya'nın tarihsel süreçte sürekli baskılandığını savunan Bakan Lavrov, 4. İvan döneminden 20. yüzyıla kadar hiçbir yabancı devletin Rusya'yı güçlü bir güç olarak görmek istemediğini kaydetti.Bazı dönemlerde temasların en aza indirildiğini belirten Lavrov, diyaloğun yalnızca basiretli yabancı liderlerin kişisel çabalarıyla sürdürülebildiğini aktardı.‘Batı seçimleri değersizleştirmeye çalışıyor’Rusya parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması seçimlerine de değinen Lavrov, Batılı ülkelerin seçimlerin meşruiyetini sorgulatmak amacıyla zemin hazırladığını öne sürdü.Batı'nın sürecin adilliğini gölgelemek için bahaneler ürettiğini savunan Lavrov, ülke içinde de bu girişimlere destek veren unsurların bulunduğunu ifade etti.Lavrov'dan öne çıkan diğer açıklamalar:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260907/harkovun-kuzeyinde-1700-ukrayna-askeri-kusatildi-1108554085.html

rusya

batı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, batı