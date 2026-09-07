https://anlatilaninotesi.com.tr/20260907/lavrov-rusya-cikar-dengesi-olmadan-hicbir-anlasmaya-varmaz-1108555037.html
Lavrov: Rusya çıkar dengesi olmadan hiçbir anlaşmaya varmaz
Lavrov: Rusya çıkar dengesi olmadan hiçbir anlaşmaya varmaz
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ülkesinin pragmatizm ilkeleri çerçevesinde hareket ettiğini belirterek, karşılıklı çıkar dengesi sağlanmadığı sürece hiçbir... 07.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-07T13:13+0300
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Moskova Devlet Diplomasi Enstitüsü’nde (MGIMO) akademisyen ve öğrencilerle bir araya gelen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus dış politikası, ülkenin tarihi süreci ve yaklaşan Devlet Duması seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.‘Anlaşmaların temeli pragmatizm’Diğer ülkelerle yürütülen müzakerelerde çıkar dengesinin gözetilmesinin şart olduğunu vurgulayan Lavrov, “Birisiyle anlaştığımızda bu her zaman pragmatizm temelinde gerçekleşir. Çıkar dengesi olmadan hiçbir anlaşmaya varmayız” dedi.Lavrov ayrıca, ulusal karakterin bir gereği olarak temaslarda insani duyguların da yer bulduğunu, Rus halkının insanlığı öğreten edebiyat ve masallarla büyüdüğünü ifade etti.‘Tarih boyunca güçlü bir Rusya istenmedi’Rusya'nın tarihsel süreçte sürekli baskılandığını savunan Bakan Lavrov, 4. İvan döneminden 20. yüzyıla kadar hiçbir yabancı devletin Rusya'yı güçlü bir güç olarak görmek istemediğini kaydetti.Bazı dönemlerde temasların en aza indirildiğini belirten Lavrov, diyaloğun yalnızca basiretli yabancı liderlerin kişisel çabalarıyla sürdürülebildiğini aktardı.‘Batı seçimleri değersizleştirmeye çalışıyor’Rusya parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması seçimlerine de değinen Lavrov, Batılı ülkelerin seçimlerin meşruiyetini sorgulatmak amacıyla zemin hazırladığını öne sürdü.Batı'nın sürecin adilliğini gölgelemek için bahaneler ürettiğini savunan Lavrov, ülke içinde de bu girişimlere destek veren unsurların bulunduğunu ifade etti.Lavrov'dan öne çıkan diğer açıklamalar:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260907/harkovun-kuzeyinde-1700-ukrayna-askeri-kusatildi-1108554085.html
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, batı
Lavrov: Rusya çıkar dengesi olmadan hiçbir anlaşmaya varmaz
13:13 07.09.2026 (güncellendi: 13:26 07.09.2026)
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ülkesinin pragmatizm ilkeleri çerçevesinde hareket ettiğini belirterek, karşılıklı çıkar dengesi sağlanmadığı sürece hiçbir taraf ile anlaşmaya varılmayacağını kaydetti.
Moskova Devlet Diplomasi Enstitüsü’nde (MGIMO) akademisyen ve öğrencilerle bir araya gelen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus dış politikası, ülkenin tarihi süreci ve yaklaşan Devlet Duması seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.
‘Anlaşmaların temeli pragmatizm’
Diğer ülkelerle yürütülen müzakerelerde çıkar dengesinin gözetilmesinin şart olduğunu vurgulayan Lavrov, “Birisiyle anlaştığımızda bu her zaman pragmatizm temelinde gerçekleşir. Çıkar dengesi olmadan hiçbir anlaşmaya varmayız” dedi.
Lavrov ayrıca, ulusal karakterin bir gereği olarak temaslarda insani duyguların da yer bulduğunu, Rus halkının insanlığı öğreten edebiyat ve masallarla büyüdüğünü ifade etti.
‘Tarih boyunca güçlü bir Rusya istenmedi’
Rusya'nın tarihsel süreçte sürekli baskılandığını savunan Bakan Lavrov, 4. İvan döneminden 20. yüzyıla kadar hiçbir yabancı devletin Rusya'yı güçlü bir güç olarak görmek istemediğini kaydetti.
Bazı dönemlerde temasların en aza indirildiğini belirten Lavrov, diyaloğun yalnızca basiretli yabancı liderlerin kişisel çabalarıyla sürdürülebildiğini aktardı.
‘Batı seçimleri değersizleştirmeye çalışıyor’
Rusya parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması seçimlerine de değinen Lavrov, Batılı ülkelerin seçimlerin meşruiyetini sorgulatmak amacıyla zemin hazırladığını öne sürdü.
Batı'nın sürecin adilliğini gölgelemek için bahaneler ürettiğini savunan Lavrov, ülke içinde de bu girişimlere destek veren unsurların bulunduğunu ifade etti.
Lavrov'dan öne çıkan diğer açıklamalar:
Ukrayna'daki çatışmalar, Avrupa'da nazizmin bir daha var olamayacağı şekilde sonlandırılmalı.
Batılı ülkeler, Rusya'dan ayrılan kişilerden siyasi bir güç oluşturmaya çalışıyor. Bu tür girişimler zavallıca görünüyor.
Batı'ya bir daha asla güven duyulmayacak.
ABD, Rusya'nın yakın ortaklarını Moskova ile olan ilişkilerinden uzaklaştırmaya çalışıyor.
Batılı ülkeler, Rus varlıklarına ve ‘gölge filoya’ yönelik açık bir gasp ve yağma faaliyeti yürütüyor.
Rusya'nın dünyadaki konumu ve küresel nüfuz beklentileri, özel askeri harekatın sonuçlarına bağlı.