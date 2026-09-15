https://anlatilaninotesi.com.tr/20260915/kozinoglu-sorusturmasinda-kurtlar-vadisi-dizisi-senaristi-raci-sasmazin-ifadesi-ortaya-cikti-bilme-1108771796.html

Kozinoğlu soruşturmasında Kurtlar Vadisi dizisi senaristi Raci Şaşmaz'ın ifadesi ortaya çıktı: 'Bilme ihtimalimiz yok'

Kozinoğlu soruşturmasında Kurtlar Vadisi dizisi senaristi Raci Şaşmaz'ın ifadesi ortaya çıktı: 'Bilme ihtimalimiz yok'

Sputnik Türkiye

MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada Kurtlar Vadisi dizisi senaristi Raci Şaşmaz'ın ifadesi ortaya çıktı. Şaşmaz... 15.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-15T10:23+0300

2026-09-15T10:23+0300

2026-09-15T10:46+0300

türki̇ye

osman sınav

raci şaşmaz

kaşif kozinoğlu

kurtlar vadisi

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Silivri Cezaevi'nde 2011 yılında hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturmada Kurtlar Vadisi dizisinin senaristlerinden Raci Şaşmaz'ın ifadesi ortaya çıktı. Dizinin televizyon tarihinin en çok ses getiren dizisi olduğunu, karalamak amacıyla bu tür iddiaların ortaya atıldığını söyleyen Şaşmaz, "Bu açık iftiraya 20 yılda çeşitli kereler cevap verildi, bir kez daha verelim. Legal ya da illegal hiçbir güç ya da suç odağıyla irtibatımız yoktur, olmamıştır. Birinin ölümünü önceden bilme ihtimalimiz yoktur. Ayrıca sosyal medyada FETÖ'cü Ali Fuat Yılmazer'in senaryoya müdahale ettiğine dair iddialar tamamen iftiradır" dediği belirtildi. Legal ya da illegal hiçbir güç ya da suç odağıyla irtibatımız yokturHürriyet'in haberine göre, Şaşmaz, projeyi karalamak amacıyla şiddet ve bilgi-belge alma iddialarının ortaya atıldığını ifade etti. Şaşmaz, "Bu fenomen diziyi karalamak için iki husus seçildi. Birisi şiddet, diğeri ise bunlar birilerinden belge ve bilgi alıyorlar mı hususu. Şiddet kampanyası diziyi itibarsızlaştırmak, aileleri korkutarak ekran başından uzaklaştırmak için uygulanırken bilgi ve belge alıyorlar iddiası dizinin başarısını gölgelemek için vurgulandı. Bu açık iftiraya 20 yılda çeşitli kereler cevap verildi, bir kez daha verelim. Legal ya da illegal hiçbir güç ya da suç odağıyla irtibatımız yoktur, olmamıştır. Kurtlar Vadisi toplumun fotoğrafını çeker ve açık kaynaklardan yararlanarak bunları drama gücüyle izleyicinin anlayabileceği bir formata getirip kamuoyuna arz eder" dedi.Karakterler kurgudur, ölüm önceden bilinemezDizideki Kaşifoğlu karakterinin istihbarat içi çatışmaları anlatmak için kurgulandığını dile getiren Şaşmaz, karakterin ölümüyle hikayesinin tamamlandığını ve bunun gerçek hayatla bir ilgisinin bulunmadığını belirtti. Kaşif Kozinoğlu’nun ölümünü araştırmanın savcılık makamının işi olduğunu belirten Şaşmaz, "Birinin ölümünü önceden bilme ihtimalimiz yoktur. Ayrıca sosyal medyada FETÖ'cü Ali Fuat Yılmazer'in senaryoya müdahale ettiğine dair iddialar tamamen iftiradır, Ali Fuat Yılmazer'i ben tanımam, herhangi bir ilişkim olmamıştır" ifadelerini kullandı.Mezar taşı iddialarını yanıtladıCumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine mezar taşıyla mesaj verildiği yönündeki iddialar için ise Şaşmaz, "Erdoğan ve ailesi ile ilgili bir mezar taşıyla mesaj vermek ne bizim inandığımız değerlere uygundur, ne de böyle bir şey söz konusudur. Kaldı ki bu husus senaryo olarak benim belirlediğim ve kontrol edebileceğim bir şey değildir. Aradan çok zaman geçti, o zaman kabristan çekimlerinde gerçek mezar taşlarını kapatmak usulü yoktu. Bu gerçek bir mezar taşı da olabilir, prodüksiyon ve sanat grubunun hazırladığı yaygın soy isimlerinden oluşan sahte bir mezartaşı da olabilir. Hatırlamam mümkün değil." dedi.Çekimler sırasında kullanılan mezar taşları ve araç plakalarının (34 PLT 34 hariç) senarist veya yapımcı tarafından bilinemeyeceğini ifade eden Şaşmaz, dönemin şartlarında kiralık araçların kullanıldığını ve plakaları değiştirme adetinin yaygın olmadığını belirtti.Osman Sınav diziyi neden bıraktı?Hasan Atilla Uğur’un senaryoya müdahale ettiği iddialarının asılsız olduğunu belirten Şaşmaz, "Osman Sınav Hasan Atilla Uğur ile ilk defa Deli Yürek Bumerang Cehennemi filminin çekiminde tanıştı. Diyarbakır'da jandarma bölgesinde yapılan çekimler esnasında jandarmadan izin almamız gerekiyordu. Osman Sınav Hasan Atilla Uğur ile bu vesileyle tanıştı. Osman Sınav'ın ile Hasan Atilla Uğur arasında dostluk ilerledi. Sık görüşüyorlardı. Bu vesileyle ben de Hasan Atilla Uğur ile tanışmış oldum ancak hiçbir zaman benim kendisiyle bireysel bir ilişkim olmadı. Bizim senaryomuza kimsenin müdahalesi olmamıştır. Osman Sınav zaman zaman senaryo konusuyla ilgili fikir ve tavsiye vermek istedi ancak sakıncalı olduğunu düşündüğümden dolayı izin vermedim. Bu talebini kabul etmediğim için bana gelip tehdit aldığını, çocuklarının olduğunu ve bu işi bırakıp bana devretmek istediğini söyledi Diziden ayrılışı bu şekilde olmuştur." dedi.15 Temmuz'da Çengelköy'de FETÖ'cü teröristlrle çalıştımŞaşmaz ifadesini, "Ben şahsen de 15 temmuz gecesi Çengelköy'de FETÖ'cü teröristlerle çatışmış, Silivri'deki davalara müdahil olarak katılmış, sanık Mürsel Çıkrıkçı'yı ve diğer FETÖ mensubu teröristleri teşhis etmiş biriyim. Bu FETÖ'cü teröristlerle birlikte anılmayı zul sayarım." diyerek tamamladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260914/kurtlar-vadisi-dizisinin-senaristleri-bugun-bilgi-sahibi-sifatiyla-ifade-verecek-1108739262.html

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osman sınav, raci şaşmaz, kaşif kozinoğlu, kurtlar vadisi