https://anlatilaninotesi.com.tr/20260916/kizlarini-darp-edip-zincire-bagladiklari-iddia-edildi-kendini-kizini-dovmeyen-dizini-dover-diye-1108811927.html

Kızlarını darp edip, zincire bağladıkları iddia edildi: Kendini 'kızını dövmeyen dizini döver' diye savundu

Kızlarını darp edip, zincire bağladıkları iddia edildi: Kendini 'kızını dövmeyen dizini döver' diye savundu

Sputnik Türkiye

Zonguldak'ta 17 yaşındaki kızlarını darp edip dövdükleri iddia edilen anne ve baba gözaltına alındı. 16.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-16T16:16+0300

2026-09-16T16:16+0300

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Zonguldak'ta 17 yaşındaki kızlarını dövdükten sonra zincirle bağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan anne ve baba adliyeye getirildi. Baba, adliye girişinde 'Kızınızı siz mi zincirlediniz?' sorusuna "Kızını dövmeyen dizini döver." cevabını verdi. Zanlı Sevil T. ise "Hayır" ifadesini kullandı. Genç kız ve 3 kardeşi koruma altına alındı.Zincirle bağlanmış ve elleri kelepçeli bulundu112 Acil Çağrı Merkezi'ne, Elvanpazarcık beldesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan S.T'nin (17), babası tarafından darbedilip zincirle bağlandığı iddiasıyla yapılan ihbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, S.T'yi zincirle bağlanmış ve elleri kelepçeli halde buldu.Sağlık kontrolünün ardından ifadesine başvurulan S.T'nin beyanları doğrultusunda baba Selahattin ve anne Sevil T. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan zanlılar, güvenlik önlemi eşliğinde Zonguldak Adliyesi'ne getirildi.Siz mi zincirlediğiniz sorusuna yanıt verdiŞüpheli Selahattin T. sevk sırasında bir gazetecinin, "Kızınızı siz mi zincirlediniz?" sorusuna "Kızını dövmeyen dizini döver." cevabını verdi. Zanlı Sevil T. ise "Hayır" ifadesini kullandı.Öte yandan S.T'nin, diğer kardeşlerinin de darbedildiği yönündeki ifadesinin ardından 5, 11 ve 14 yaşlarındaki kardeşleri de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce koruma altına alındı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260916/sivasta-kaybolan-11-aylik-busra-bebek-sorusturmasinda-yeni-gelisme--1108808884.html

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