https://anlatilaninotesi.com.tr/20260916/kizlarini-darp-edip-zincire-bagladiklari-iddia-edildi-kendini-kizini-dovmeyen-dizini-dover-diye-1108811927.html
Kızlarını darp edip, zincire bağladıkları iddia edildi: Kendini 'kızını dövmeyen dizini döver' diye savundu
Kızlarını darp edip, zincire bağladıkları iddia edildi: Kendini 'kızını dövmeyen dizini döver' diye savundu
Sputnik Türkiye
Zonguldak'ta 17 yaşındaki kızlarını darp edip dövdükleri iddia edilen anne ve baba gözaltına alındı. 16.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-16T16:16+0300
2026-09-16T16:16+0300
2026-09-16T16:16+0300
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şiddet
çocuğa şiddet
dayak
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Zonguldak'ta 17 yaşındaki kızlarını dövdükten sonra zincirle bağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan anne ve baba adliyeye getirildi. Baba, adliye girişinde 'Kızınızı siz mi zincirlediniz?' sorusuna "Kızını dövmeyen dizini döver." cevabını verdi. Zanlı Sevil T. ise "Hayır" ifadesini kullandı. Genç kız ve 3 kardeşi koruma altına alındı.Zincirle bağlanmış ve elleri kelepçeli bulundu112 Acil Çağrı Merkezi'ne, Elvanpazarcık beldesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan S.T'nin (17), babası tarafından darbedilip zincirle bağlandığı iddiasıyla yapılan ihbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, S.T'yi zincirle bağlanmış ve elleri kelepçeli halde buldu.Sağlık kontrolünün ardından ifadesine başvurulan S.T'nin beyanları doğrultusunda baba Selahattin ve anne Sevil T. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan zanlılar, güvenlik önlemi eşliğinde Zonguldak Adliyesi'ne getirildi.Siz mi zincirlediğiniz sorusuna yanıt verdiŞüpheli Selahattin T. sevk sırasında bir gazetecinin, "Kızınızı siz mi zincirlediniz?" sorusuna "Kızını dövmeyen dizini döver." cevabını verdi. Zanlı Sevil T. ise "Hayır" ifadesini kullandı.Öte yandan S.T'nin, diğer kardeşlerinin de darbedildiği yönündeki ifadesinin ardından 5, 11 ve 14 yaşlarındaki kardeşleri de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce koruma altına alındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260916/sivasta-kaybolan-11-aylik-busra-bebek-sorusturmasinda-yeni-gelisme--1108808884.html
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şiddet, çocuğa şiddet, dayak, darp
şiddet, çocuğa şiddet, dayak, darp
Kızlarını darp edip, zincire bağladıkları iddia edildi: Kendini 'kızını dövmeyen dizini döver' diye savundu
Zonguldak'ta 17 yaşındaki kızlarını darp edip dövdükleri iddia edilen anne ve baba gözaltına alındı.
Zonguldak'ta 17 yaşındaki kızlarını dövdükten sonra zincirle bağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan anne ve baba adliyeye getirildi. Baba, adliye girişinde 'Kızınızı siz mi zincirlediniz?' sorusuna "Kızını dövmeyen dizini döver." cevabını verdi. Zanlı Sevil T. ise "Hayır" ifadesini kullandı. Genç kız ve 3 kardeşi koruma altına alındı.
Zincirle bağlanmış ve elleri kelepçeli bulundu
112 Acil Çağrı Merkezi'ne, Elvanpazarcık beldesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan S.T'nin (17), babası tarafından darbedilip zincirle bağlandığı iddiasıyla yapılan ihbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, S.T'yi zincirle bağlanmış ve elleri kelepçeli halde buldu.
Sağlık kontrolünün ardından ifadesine başvurulan S.T'nin beyanları doğrultusunda baba Selahattin ve anne Sevil T. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan zanlılar, güvenlik önlemi eşliğinde Zonguldak Adliyesi'ne getirildi.
Siz mi zincirlediğiniz sorusuna yanıt verdi
Şüpheli Selahattin T. sevk sırasında bir gazetecinin, "Kızınızı siz mi zincirlediniz?" sorusuna "Kızını dövmeyen dizini döver." cevabını verdi. Zanlı Sevil T. ise "Hayır" ifadesini kullandı.
Öte yandan S.T'nin, diğer kardeşlerinin de darbedildiği yönündeki ifadesinin ardından 5, 11 ve 14 yaşlarındaki kardeşleri de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce koruma altına alındı.