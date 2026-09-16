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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260916/kizini-dovmeyen-dizini-dover-demisti-anne-ile-baba-tutuklandi-1108816648.html
'Kızını dövmeyen dizini döver' demişti: Anne ile baba tutuklandı
'Kızını dövmeyen dizini döver' demişti: Anne ile baba tutuklandı
Sputnik Türkiye
Zonguldak'ta 17 yaşındaki kızlarını darp edip zincirle bağladıkları iddia edilen anne ve baba tutuklandı. 16.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-16T20:48+0300
2026-09-16T20:48+0300
türki̇ye
aile, çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı
darp
anne
baba
zincir
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112 Acil Çağrı Merkezi'ne, 17 yaşındaki S.T.'nin, babası tarafından darp edilip zincirle bağlandığı iddiasıyla yapılan ihbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.Eve giren ekipler, S.T'yi zincirle bağlanmış ve elleri kelepçeli halde buldu.Sağlık kontrolünün ardından ifadesine başvurulan S.T.'nin beyanları doğrultusunda baba Selahattin T. ve anne Sevil T. gözaltına alındı.Jandarmadaki işlemleri tamamlanan zanlılar, güvenlik önlemi eşliğinde Zonguldak Adliyesi'ne getirildi.Şüpheli Selahattin T. sevk sırasında bir gazetecinin, "Kızınızı siz mi zincirlediniz?" sorusuna "Kızını dövmeyen dizini döver" cevabını vermiş, Zanlı Sevil T. ise "Hayır" ifadesini kullanmıştı.Savcılık ifadelerinde annenin suçlamayı kabul etmediği, babanın ise kızının psikolojik sıkıntıları bulunduğunu ve kendisine zarar vermemesi amacıyla olayı gerçekleştirdiğini öne sürdüğü öğrenildi.Şüpheliler, savcılık sorgusu sonrası çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunun nitelikli hallerinden tutuklandı.Öte yandan S.T.'nin, diğer kardeşlerinin de darp edildiği yönündeki ifadesinin ardından 5, 11 ve 14 yaşlarındaki kardeşleri de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260916/spor-salonunda-kadin-egitmeni-darp-eden-erkek-egitmen-adli-kontrolle-serbest-birakildi-1108815665.html
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aile, çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı, darp, anne, baba, zincir
aile, çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı, darp, anne, baba, zincir

'Kızını dövmeyen dizini döver' demişti: Anne ile baba tutuklandı

20:48 16.09.2026
© AA / Fadime Yılmaz ElmaZonguldak'ın Elvanpazarcık beldesinde 17 yaşındaki kız çocuğunu darp edip zincirle bağlandığı iddiasıyla tutuklanan baba
Zonguldak'ın Elvanpazarcık beldesinde 17 yaşındaki kız çocuğunu darp edip zincirle bağlandığı iddiasıyla tutuklanan baba - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2026
© AA / Fadime Yılmaz Elma
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Zonguldak'ta 17 yaşındaki kızlarını darp edip zincirle bağladıkları iddia edilen anne ve baba tutuklandı.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne, 17 yaşındaki S.T.'nin, babası tarafından darp edilip zincirle bağlandığı iddiasıyla yapılan ihbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.
Eve giren ekipler, S.T'yi zincirle bağlanmış ve elleri kelepçeli halde buldu.
Sağlık kontrolünün ardından ifadesine başvurulan S.T.'nin beyanları doğrultusunda baba Selahattin T. ve anne Sevil T. gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan zanlılar, güvenlik önlemi eşliğinde Zonguldak Adliyesi'ne getirildi.
Şüpheli Selahattin T. sevk sırasında bir gazetecinin, "Kızınızı siz mi zincirlediniz?" sorusuna "Kızını dövmeyen dizini döver" cevabını vermiş, Zanlı Sevil T. ise "Hayır" ifadesini kullanmıştı.
Savcılık ifadelerinde annenin suçlamayı kabul etmediği, babanın ise kızının psikolojik sıkıntıları bulunduğunu ve kendisine zarar vermemesi amacıyla olayı gerçekleştirdiğini öne sürdüğü öğrenildi.
Şüpheliler, savcılık sorgusu sonrası çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunun nitelikli hallerinden tutuklandı.
Öte yandan S.T.'nin, diğer kardeşlerinin de darp edildiği yönündeki ifadesinin ardından 5, 11 ve 14 yaşlarındaki kardeşleri de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.
gözaltı - tutuklama - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2026
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