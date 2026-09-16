https://anlatilaninotesi.com.tr/20260916/kim-kardashianin-paristeki-soygun-davasinda-1-euro-tazminat-odenmesine-karar-verildi--1108807324.html
Kim Kardashian'ın Paris'teki soygun davasında 1 euro tazminat ödenmesine karar verildi
Kim Kardashian'ın Paris'teki soygun davasında 1 euro tazminat ödenmesine karar verildi
Sputnik Türkiye
Fransız mahkemesi, 2016'da Paris'te silahlı soyguna uğrayan Kim Kardashian'a, talep ettiği miktar olan 1 euro tazminat ödenmesine karar verdi. Kardashian... 16.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-16T13:05+0300
2026-09-16T13:05+0300
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Paris'te bir mahkeme, 2016 yılında silahlı soyguna uğrayan ABD'li televizyon yıldızı Kim Kardashian için 1 euro tazminat ödenmesine hükmetti. Kardashian'ın avukatı aracılığıyla talep ettiği tazminat miktarının 1 euro olduğu ve mahkemenin de bu talebi kabul ettiği belirtildi.Kardashian, kararın ardından yaptığı ortak açıklamada, olayın kendisi ve stilisti Simone Harouche üzerinde kalıcı bir travmatik etki bıraktığını ifade etti. Açıklamada, kararın maddi tazminattan ziyade "hesap verebilirlik ve yaşananların tanınması" anlamına geldiği belirtildi.Soygunda 6 milyon dolardan fazla mücevher çalınmıştıKardashian, 2 Ekim 2016'da Paris Moda Haftası sırasında kaldığı Hôtel de Pourtalès'teki odasında silahlı kişiler tarafından soyulmuştu.Polis kılığındaki iki saldırganın odaya girerek Kardashian'ı plastik kelepçe ve bantlarla bağladığı, ardından aralarında Kardashian'ın o geceki Givenchy defilesinde taktığı pırlanta yüzüğün de bulunduğu 6 milyon dolardan fazla değere sahip mücevherleri aldığı belirtildi.Olayda Kardashian'ın yanında bulunan stilisti Simone Harouche da bulunuyordu. Mahkeme, Harouche'a da Kardashian gibi 1 euro tazminat ödenmesine karar verdi.Otel ve resepsiyon görevlisine daha yüksek tazminatMahkeme, soygunun gerçekleştiği otelin eski resepsiyon görevlisine ise 109 bin 516 euro tazminat ödenmesine hükmetti. Soygun sırasında görev yapan resepsiyon görevlisi, olayın kendisinde travmatik etki yarattığını belirterek 550 bin euro tazminat talep etmişti.Mahkeme ayrıca otel için 50 bin euro tazminat kararı verdi.'Büyükbaba çetesi soygunu' olarak anıldıSoygunun failleri, yaşları nedeniyle Fransa'da "les papys braqueurs" yani "büyükbaba soyguncular" olarak anıldı. Sanıkların altısı yargılama sırasında 60'lı ve 70'li yaşlarındaydı.Fransız mahkemesi geçen yıl olayla bağlantılı 8 kişiyi suçlu bulmuştu. Sanıkların tutuklu kaldıkları süre göz önünde bulundurulduğu için hükümlülerin hiçbiri yeniden cezaevine gönderilmedi. Kararlara itiraz edilmedi.Kardashian, mahkemenin önceki kararının ardından yaptığı açıklamada Fransız makamlarının davayı takip ederek adalet sürecini yürütmesinden dolayı minnettar olduğunu belirtmişti.
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kim kardashian, abd, paris, dava, tazminat
kim kardashian, abd, paris, dava, tazminat
Kim Kardashian'ın Paris'teki soygun davasında 1 euro tazminat ödenmesine karar verildi
Fransız mahkemesi, 2016'da Paris'te silahlı soyguna uğrayan Kim Kardashian'a, talep ettiği miktar olan 1 euro tazminat ödenmesine karar verdi. Kardashian, kararın maddi tazminattan çok yaşananların tanınması ve sorumluların hesap vermesi açısından önemli olduğunu belirtti.
Paris'te bir mahkeme, 2016 yılında silahlı soyguna uğrayan ABD'li televizyon yıldızı Kim Kardashian için 1 euro tazminat ödenmesine hükmetti. Kardashian'ın avukatı aracılığıyla talep ettiği tazminat miktarının 1 euro olduğu ve mahkemenin de bu talebi kabul ettiği belirtildi.
Kardashian, kararın ardından yaptığı ortak açıklamada, olayın kendisi ve stilisti Simone Harouche üzerinde kalıcı bir travmatik etki bıraktığını ifade etti. Açıklamada, kararın maddi tazminattan ziyade "hesap verebilirlik ve yaşananların tanınması" anlamına geldiği belirtildi.
Soygunda 6 milyon dolardan fazla mücevher çalınmıştı
Kardashian, 2 Ekim 2016'da Paris Moda Haftası sırasında kaldığı Hôtel de Pourtalès'teki odasında silahlı kişiler tarafından soyulmuştu.
Polis kılığındaki iki saldırganın odaya girerek Kardashian'ı plastik kelepçe ve bantlarla bağladığı, ardından aralarında Kardashian'ın o geceki Givenchy defilesinde taktığı pırlanta yüzüğün de bulunduğu 6 milyon dolardan fazla değere sahip mücevherleri aldığı belirtildi.
Olayda Kardashian'ın yanında bulunan stilisti Simone Harouche da bulunuyordu. Mahkeme, Harouche'a da Kardashian gibi 1 euro tazminat ödenmesine karar verdi.
Otel ve resepsiyon görevlisine daha yüksek tazminat
Mahkeme, soygunun gerçekleştiği otelin eski resepsiyon görevlisine ise 109 bin 516 euro tazminat ödenmesine hükmetti. Soygun sırasında görev yapan resepsiyon görevlisi, olayın kendisinde travmatik etki yarattığını belirterek 550 bin euro tazminat talep etmişti.
Mahkeme ayrıca otel için 50 bin euro tazminat kararı verdi.
'Büyükbaba çetesi soygunu' olarak anıldı
Soygunun failleri, yaşları nedeniyle Fransa'da "les papys braqueurs" yani "büyükbaba soyguncular" olarak anıldı. Sanıkların altısı yargılama sırasında 60'lı ve 70'li yaşlarındaydı.
Fransız mahkemesi geçen yıl olayla bağlantılı 8 kişiyi suçlu bulmuştu. Sanıkların tutuklu kaldıkları süre göz önünde bulundurulduğu için hükümlülerin hiçbiri yeniden cezaevine gönderilmedi. Kararlara itiraz edilmedi.
Kardashian, mahkemenin önceki kararının ardından yaptığı açıklamada Fransız makamlarının davayı takip ederek adalet sürecini yürütmesinden dolayı minnettar olduğunu belirtmişti.