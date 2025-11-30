https://anlatilaninotesi.com.tr/20251130/kim-kardashian-dusuk-beyin-aktivitesi-oldugunu-ogrendi-1101426497.html
Kim Kardashian, 'düşük beyin aktivitesi' olduğunu öğrendi
Kim Kardashian, The Kardashians’ın bir bölümünde aldığı yeni tarama ile beynindeki aktivitenin düşük olduğunu öğrendi.
27 Kasım'da yayınlanan bölümde, 45 yaşındaki Kardashian, Scott Disick ile birlikte taramaya gitti. Reality yıldızı, “Scott ve ben bugün Dr. Daniel Amen ile beyinlerimizi göreceğiz. Bu taramalar beyninizin sağlığının nasıl olduğunu anlamak için yapılıyor” dedi.
‘Boşluklar, düşük aktiviteyi gösteriyor’
Dr. Amen, Kardashian’ın “aşırı stresli, kaygılı veya depresif olmadığını” söyledi.
Dr. Amen, taramada görülen ‘boşluklara’ da değindi ve bunun ‘düşük aktivite’yi gösterdiğini belirtti.
Beyninizin ön kısmı olması gerektiğinden daha az aktif. Ön loblarınız şu anki şekilde çalışırken stresi yönetmek daha zor olur ve bu sizin için iyi değil, özellikle de sınava çalışıyor ve hazırlanıyorsunuz.
Kardashian’dan tepki: Kabul edemem
Kardashian tepki gösterdi: “Bu olamaz. Kabul edemem, olamaz.”
Dr. Amen, Kardashian’ın sonuçlarının Kaliforniya baro sınavına çalışırken yaşadığı ‘kronik stres’ ile bağlantılı olabileceğini söyledi ve stres yönetimi için adımlar önerdi.
20 Kasım tarihli bölümde Skims kurucusu, kız kardeşi Kourtney Kardashian’a doktorların beyninde bir anevrizma bulduğunu söylemişti:
Prenuvo taraması yaptırdım ve bugün aradılar, her şeyin iyi göründüğünü söylediler. Ama beynimde bir anevrizma var. ‘Yıllardır burada’ dediler, birkaç yıl önce de vardı.
Kim Kardashian bunu baro sınavına çalışmaya ve 2022’de eski eşi Kanye West’ten (şimdi Ye olarak biliniyor) boşanmasının ardından yaşanan gelişmelere bağlıyor.
Kim Kardashian resmi olarak herhangi bir üniversite ya da hukuk eğitimi almıyor. ABD’de avukatlık yapmak için geleneksel hukuk fakültesi diploması yerine ‘baro sınavı’ hazırlığı yapıyor. Bu süreç, bazı eyaletlerde (özellikle Kaliforniya’da) hukuk fakültesi diploması olmadan da avukatlık stajı şeklinde yapılabiliyor.