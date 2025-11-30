https://anlatilaninotesi.com.tr/20251130/kim-kardashian-dusuk-beyin-aktivitesi-oldugunu-ogrendi-1101426497.html

Kim Kardashian, ‘düşük beyin aktivitesi’ olduğunu öğrendi

Kim Kardashian, ‘düşük beyin aktivitesi’ olduğunu öğrendi

Kim Kardashian, yeni bir tarama sonucunda ‘düşük beyin aktivitesi’ olduğunu öğrendi. Doktor, Kardashian’ın taramasındaki ‘boşluklara’ değindi, ve bunun ‘düşük aktiviteyi’ gösterdiğini kaydetti. Detaylar haberde...

Kim Kardashian, The Kardashians’ın bir bölümünde aldığı yeni tarama ile beynindeki aktivitenin düşük olduğunu öğrendi.27 Kasım'da yayınlanan bölümde, 45 yaşındaki Kardashian, Scott Disick ile birlikte taramaya gitti. Reality yıldızı, “Scott ve ben bugün Dr. Daniel Amen ile beyinlerimizi göreceğiz. Bu taramalar beyninizin sağlığının nasıl olduğunu anlamak için yapılıyor” dedi.‘Boşluklar, düşük aktiviteyi gösteriyor’Dr. Amen, Kardashian’ın “aşırı stresli, kaygılı veya depresif olmadığını” söyledi. Dr. Amen, taramada görülen ‘boşluklara’ da değindi ve bunun ‘düşük aktivite’yi gösterdiğini belirtti.Kardashian’dan tepki: Kabul edememKardashian tepki gösterdi: “Bu olamaz. Kabul edemem, olamaz.”Dr. Amen, Kardashian’ın sonuçlarının Kaliforniya baro sınavına çalışırken yaşadığı ‘kronik stres’ ile bağlantılı olabileceğini söyledi ve stres yönetimi için adımlar önerdi.20 Kasım tarihli bölümde Skims kurucusu, kız kardeşi Kourtney Kardashian’a doktorların beyninde bir anevrizma bulduğunu söylemişti:Kim Kardashian bunu baro sınavına çalışmaya ve 2022’de eski eşi Kanye West’ten (şimdi Ye olarak biliniyor) boşanmasının ardından yaşanan gelişmelere bağlıyor.

SON HABERLER

