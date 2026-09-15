https://anlatilaninotesi.com.tr/20260915/cikolata-kokusunda-sasirtici-etki-egzersiz-performansini-artirdi-1108788427.html

Çikolata kokusunda şaşırtıcı etki: Egzersiz performansını artırdı

Çikolata kokusunda şaşırtıcı etki: Egzersiz performansını artırdı

Sputnik Türkiye

Malaya Üniversitesi araştırmacıları, egzersiz sırasında çikolata koklayan erkeklerin kendilerini yorulmuş hissetmeden daha fazla tekrar yapabildiğini... 15.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-15T18:59+0300

2026-09-15T18:59+0300

2026-09-15T18:59+0300

sağlik

çikolata

egzersiz

spor

tokluk

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Frontiers in Physiology dergisinde yayımlanan araştırmada çikolata kokusunun egzersiz performansı ve iştah üzerindeki etkisi incelendi. Sonuçlar, yalnızca kokunun bile yapılan egzersiz miktarını artırabileceğini gösterdi.Araştırmaya 20'li yaşlarının başı ve ortalarında, düzenli egzersiz yapan 23 sağlıklı erkek katıldı. Katılımcılar egzersiz öncesinde en az 10 saat aç kaldı ve ardından ağırlığa karşı bacaklarını düzleştirdikleri bacak egzersizini yaptı.Katılımcılara egzersiz öncesinde ve setlerin arasında yüzde 90 kakaolu bitter çikolata, yüzde 60 kakaolu sütlü çikolata veya kokusuz su verildi.Bitter çikolatada 18 tekrar fark oluştuÇikolata kokusunun performans üzerindeki etkisi özellikle bitter çikolatada dikkat çekti. Yüzde 90 kakaolu bitter çikolata koklayan katılımcılar, su kullanılan kontrol grubuna göre yaklaşık 18 tekrar daha fazla yaptı.Sütlü çikolata koklayanlarda ise kontrol grubuna kıyasla yaklaşık 9 tekrar artış görüldü. Buna rağmen katılımcılar egzersizi daha zor veya yorucu olarak değerlendirmedi.Bitter çikolata kokusunun başka bir etkisi de iştah üzerinde görüldü. Bu kokuyu alan katılımcılar daha az açlık ve yeme isteği bildirirken kendilerini daha tok hissetti. Sütlü çikolata kokusu ise daha hoş bulunmasına rağmen iştah üzerinde belirgin bir değişiklik yaratmadı.Beyindeki yiyecek çağrışımları etkili olabilirAraştırmacılar etkinin, beynin yiyecek kokularıyla yemek arasında yıllar içinde kurduğu bağlantıyla ilişkili olabileceğini düşünüyor. Tanıdık bir yiyecek kokusu, henüz yemek yenmeden beynin ve vücudun yemek gelecekmiş gibi tepki vermesine yol açabiliyor.Naharudin'e göre bitter çikolatanın yoğun ve doyurucu bir yiyecekle ilişkilendirilen kokusu tokluk beklentisi oluşturabilir. Sütlü çikolatanın daha hoş bulunan kokusu ise iştahı değiştirmek yerine egzersiz sırasında daha keyifli bir ortam yaratarak performansı etkiliyor olabilir.Ancak araştırmacılar bu açıklamanın henüz kesinleşmediğini vurguladı. Çalışmada hormonlar veya beyin aktivitesi ölçülmediği için çikolata kokusunun performansı hangi biyolojik mekanizmayla artırdığı belirlenemedi.Araştırma ayrıca yalnızca 23 genç ve orta düzeyde antrenmanlı erkekle gerçekleştirildi. Bu nedenle bulguların kadınlarda, farklı yaş gruplarında veya daha geniş bir nüfusta geçerli olup olmadığının belirlenmesi için daha kapsamlı araştırmalara ihtiyaç bulunuyor.

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çikolata, egzersiz, spor, tokluk