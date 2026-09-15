https://anlatilaninotesi.com.tr/20260915/cikolata-kokusunda-sasirtici-etki-egzersiz-performansini-artirdi-1108788427.html
Çikolata kokusunda şaşırtıcı etki: Egzersiz performansını artırdı
Çikolata kokusunda şaşırtıcı etki: Egzersiz performansını artırdı
Sputnik Türkiye
Malaya Üniversitesi araştırmacıları, egzersiz sırasında çikolata koklayan erkeklerin kendilerini yorulmuş hissetmeden daha fazla tekrar yapabildiğini... 15.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-15T18:59+0300
2026-09-15T18:59+0300
2026-09-15T18:59+0300
sağlik
çikolata
egzersiz
spor
tokluk
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/02/1102441352_0:80:1536:944_1920x0_80_0_0_cf71eab97f63c4dcb94b44d27b9e90c9.png
Frontiers in Physiology dergisinde yayımlanan araştırmada çikolata kokusunun egzersiz performansı ve iştah üzerindeki etkisi incelendi. Sonuçlar, yalnızca kokunun bile yapılan egzersiz miktarını artırabileceğini gösterdi.Araştırmaya 20'li yaşlarının başı ve ortalarında, düzenli egzersiz yapan 23 sağlıklı erkek katıldı. Katılımcılar egzersiz öncesinde en az 10 saat aç kaldı ve ardından ağırlığa karşı bacaklarını düzleştirdikleri bacak egzersizini yaptı.Katılımcılara egzersiz öncesinde ve setlerin arasında yüzde 90 kakaolu bitter çikolata, yüzde 60 kakaolu sütlü çikolata veya kokusuz su verildi.Bitter çikolatada 18 tekrar fark oluştuÇikolata kokusunun performans üzerindeki etkisi özellikle bitter çikolatada dikkat çekti. Yüzde 90 kakaolu bitter çikolata koklayan katılımcılar, su kullanılan kontrol grubuna göre yaklaşık 18 tekrar daha fazla yaptı.Sütlü çikolata koklayanlarda ise kontrol grubuna kıyasla yaklaşık 9 tekrar artış görüldü. Buna rağmen katılımcılar egzersizi daha zor veya yorucu olarak değerlendirmedi.Bitter çikolata kokusunun başka bir etkisi de iştah üzerinde görüldü. Bu kokuyu alan katılımcılar daha az açlık ve yeme isteği bildirirken kendilerini daha tok hissetti. Sütlü çikolata kokusu ise daha hoş bulunmasına rağmen iştah üzerinde belirgin bir değişiklik yaratmadı.Beyindeki yiyecek çağrışımları etkili olabilirAraştırmacılar etkinin, beynin yiyecek kokularıyla yemek arasında yıllar içinde kurduğu bağlantıyla ilişkili olabileceğini düşünüyor. Tanıdık bir yiyecek kokusu, henüz yemek yenmeden beynin ve vücudun yemek gelecekmiş gibi tepki vermesine yol açabiliyor.Naharudin'e göre bitter çikolatanın yoğun ve doyurucu bir yiyecekle ilişkilendirilen kokusu tokluk beklentisi oluşturabilir. Sütlü çikolatanın daha hoş bulunan kokusu ise iştahı değiştirmek yerine egzersiz sırasında daha keyifli bir ortam yaratarak performansı etkiliyor olabilir.Ancak araştırmacılar bu açıklamanın henüz kesinleşmediğini vurguladı. Çalışmada hormonlar veya beyin aktivitesi ölçülmediği için çikolata kokusunun performansı hangi biyolojik mekanizmayla artırdığı belirlenemedi.Araştırma ayrıca yalnızca 23 genç ve orta düzeyde antrenmanlı erkekle gerçekleştirildi. Bu nedenle bulguların kadınlarda, farklı yaş gruplarında veya daha geniş bir nüfusta geçerli olup olmadığının belirlenmesi için daha kapsamlı araştırmalara ihtiyaç bulunuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260915/beyin-yaslanmasinda-yeni-ipucu-50-yasindan-sonra-degismeye-basliyor-1108788198.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/02/1102441352_86:0:1451:1024_1920x0_80_0_0_07cf63eebc50989c9cdd26b08d82b154.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
çikolata, egzersiz, spor, tokluk
çikolata, egzersiz, spor, tokluk
Çikolata kokusunda şaşırtıcı etki: Egzersiz performansını artırdı
Malaya Üniversitesi araştırmacıları, egzersiz sırasında çikolata koklayan erkeklerin kendilerini yorulmuş hissetmeden daha fazla tekrar yapabildiğini belirledi. Bitter çikolata koklayanlar, diğer gruba göre yaklaşık 18 tekrar daha yaptı.
Frontiers in Physiology dergisinde yayımlanan araştırmada çikolata kokusunun egzersiz performansı ve iştah üzerindeki etkisi incelendi. Sonuçlar, yalnızca kokunun bile yapılan egzersiz miktarını artırabileceğini gösterdi.
Araştırmaya 20'li yaşlarının başı ve ortalarında, düzenli egzersiz yapan 23 sağlıklı erkek katıldı. Katılımcılar egzersiz öncesinde en az 10 saat aç kaldı ve ardından ağırlığa karşı bacaklarını düzleştirdikleri bacak egzersizini yaptı.
Katılımcılara egzersiz öncesinde ve setlerin arasında yüzde 90 kakaolu bitter çikolata, yüzde 60 kakaolu sütlü çikolata veya kokusuz su verildi.
Bitter çikolatada 18 tekrar fark oluştu
Çikolata kokusunun performans üzerindeki etkisi özellikle bitter çikolatada dikkat çekti. Yüzde 90 kakaolu bitter çikolata koklayan katılımcılar, su kullanılan kontrol grubuna göre yaklaşık 18 tekrar daha fazla yaptı.
Sütlü çikolata koklayanlarda ise kontrol grubuna kıyasla yaklaşık 9 tekrar artış görüldü. Buna rağmen katılımcılar egzersizi daha zor veya yorucu olarak değerlendirmedi.
Araştırmanın kıdemli yazarı ve Malaya Üniversitesi Spor ve Egzersiz Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Mohamed Nashrudin bin Naharudin
, "Sporcuların daha fazla efor sarf ettiklerini hissetmeden tekrar sayısında önemli bir artış görülmesi, büyüleyici bir psikobiyolojik sonuç."
dedi.
Bitter çikolata kokusunun başka bir etkisi de iştah üzerinde görüldü. Bu kokuyu alan katılımcılar daha az açlık ve yeme isteği bildirirken kendilerini daha tok hissetti. Sütlü çikolata kokusu ise daha hoş bulunmasına rağmen iştah üzerinde belirgin bir değişiklik yaratmadı.
Beyindeki yiyecek çağrışımları etkili olabilir
Araştırmacılar etkinin, beynin yiyecek kokularıyla yemek arasında yıllar içinde kurduğu bağlantıyla ilişkili olabileceğini düşünüyor. Tanıdık bir yiyecek kokusu, henüz yemek yenmeden beynin ve vücudun yemek gelecekmiş gibi tepki vermesine yol açabiliyor.
Naharudin'e göre bitter çikolatanın yoğun ve doyurucu bir yiyecekle ilişkilendirilen kokusu tokluk beklentisi oluşturabilir. Sütlü çikolatanın daha hoş bulunan kokusu ise iştahı değiştirmek yerine egzersiz sırasında daha keyifli bir ortam yaratarak performansı etkiliyor olabilir.
Ancak araştırmacılar bu açıklamanın henüz kesinleşmediğini vurguladı. Çalışmada hormonlar veya beyin aktivitesi ölçülmediği için çikolata kokusunun performansı hangi biyolojik mekanizmayla artırdığı belirlenemedi.
Araştırma ayrıca yalnızca 23 genç ve orta düzeyde antrenmanlı erkekle gerçekleştirildi. Bu nedenle bulguların kadınlarda, farklı yaş gruplarında veya daha geniş bir nüfusta geçerli olup olmadığının belirlenmesi için daha kapsamlı araştırmalara ihtiyaç bulunuyor.