https://anlatilaninotesi.com.tr/20260916/istanbulda-uyusturucu-operasyonu-115-kilo-kokain-ele-gecirildi-1108793143.html
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 11.5 kilo kokain ele geçirildi
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 11.5 kilo kokain ele geçirildi
Sputnik Türkiye
İstanbul'un Çatalca ilçesinde düzenlenen operasyonda 11 kilo 500 gram kokain ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı. 16.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-16T00:46+0300
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2026-09-16T00:46+0300
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından Çatalca ilçesinde belirlenen adres ve 2 araca operasyon düzenleyen ekipler, aramalarda 11 kilo 500 gram kokain ele geçirdi.Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan adliyeye sevk edileceği bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260915/ailem-guvende-operasyonu-28-kisi-tutuklandi-1108792417.html
türki̇ye
i̇stanbul
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i̇stanbul, çatalca, uyuşturucu, uyuşturucu satıcısı, uyuşturucu operasyonu, uyuşturucu kaçakçılığı, uyuşturucu ticareti, uyuşturucu çetesi
i̇stanbul, çatalca, uyuşturucu, uyuşturucu satıcısı, uyuşturucu operasyonu, uyuşturucu kaçakçılığı, uyuşturucu ticareti, uyuşturucu çetesi
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 11.5 kilo kokain ele geçirildi
İstanbul'un Çatalca ilçesinde düzenlenen operasyonda 11 kilo 500 gram kokain ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı.
Teknik ve fiziki takibin ardından Çatalca ilçesinde belirlenen adres ve 2 araca operasyon düzenleyen ekipler, aramalarda 11 kilo 500 gram kokain ele geçirdi.
Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan adliyeye sevk edileceği bildirildi.