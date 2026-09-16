Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260916/istanbulda-uyusturucu-operasyonu-115-kilo-kokain-ele-gecirildi-1108793143.html
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 11.5 kilo kokain ele geçirildi
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 11.5 kilo kokain ele geçirildi
Sputnik Türkiye
İstanbul'un Çatalca ilçesinde düzenlenen operasyonda 11 kilo 500 gram kokain ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı. 16.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-16T00:46+0300
2026-09-16T00:46+0300
türki̇ye
i̇stanbul
çatalca
uyuşturucu
uyuşturucu satıcısı
uyuşturucu operasyonu
uyuşturucu kaçakçılığı
uyuşturucu ticareti
uyuşturucu çetesi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/10/1108792986_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_e0f9271fe248378933a0575c0052b572.jpg
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından Çatalca ilçesinde belirlenen adres ve 2 araca operasyon düzenleyen ekipler, aramalarda 11 kilo 500 gram kokain ele geçirdi.Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan adliyeye sevk edileceği bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260915/ailem-guvende-operasyonu-28-kisi-tutuklandi-1108792417.html
türki̇ye
i̇stanbul
çatalca
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/10/1108792986_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_23a6ef12c6884f3806f8e46802c63c44.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
i̇stanbul, çatalca, uyuşturucu, uyuşturucu satıcısı, uyuşturucu operasyonu, uyuşturucu kaçakçılığı, uyuşturucu ticareti, uyuşturucu çetesi
i̇stanbul, çatalca, uyuşturucu, uyuşturucu satıcısı, uyuşturucu operasyonu, uyuşturucu kaçakçılığı, uyuşturucu ticareti, uyuşturucu çetesi

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 11.5 kilo kokain ele geçirildi

00:46 16.09.2026
© AA / İstanbul Emniyet MüdürlüğüÇatalca'da 11 kilo 500 gram kokainin ele geçirildiği operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı
Çatalca'da 11 kilo 500 gram kokainin ele geçirildiği operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2026
© AA / İstanbul Emniyet Müdürlüğü
Abone ol
İstanbul'un Çatalca ilçesinde düzenlenen operasyonda 11 kilo 500 gram kokain ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı.
Teknik ve fiziki takibin ardından Çatalca ilçesinde belirlenen adres ve 2 araca operasyon düzenleyen ekipler, aramalarda 11 kilo 500 gram kokain ele geçirdi.
Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan adliyeye sevk edileceği bildirildi.
Polis ekipleri - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2026
TÜRKİYE
'Ailem Güvende' operasyonu: 28 kişi tutuklandı
Dün, 23:16
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала