https://anlatilaninotesi.com.tr/20260916/istanbulda-uyusturucu-operasyonu-115-kilo-kokain-ele-gecirildi-1108793143.html

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 11.5 kilo kokain ele geçirildi

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 11.5 kilo kokain ele geçirildi

Sputnik Türkiye

İstanbul'un Çatalca ilçesinde düzenlenen operasyonda 11 kilo 500 gram kokain ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı. 16.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-16T00:46+0300

2026-09-16T00:46+0300

2026-09-16T00:46+0300

türki̇ye

i̇stanbul

çatalca

uyuşturucu

uyuşturucu satıcısı

uyuşturucu operasyonu

uyuşturucu kaçakçılığı

uyuşturucu ticareti

uyuşturucu çetesi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/10/1108792986_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_e0f9271fe248378933a0575c0052b572.jpg

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından Çatalca ilçesinde belirlenen adres ve 2 araca operasyon düzenleyen ekipler, aramalarda 11 kilo 500 gram kokain ele geçirdi.Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan adliyeye sevk edileceği bildirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260915/ailem-guvende-operasyonu-28-kisi-tutuklandi-1108792417.html

türki̇ye

i̇stanbul

çatalca

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇stanbul, çatalca, uyuşturucu, uyuşturucu satıcısı, uyuşturucu operasyonu, uyuşturucu kaçakçılığı, uyuşturucu ticareti, uyuşturucu çetesi