https://anlatilaninotesi.com.tr/20260916/istanbulda-trafik-cilesi-yogunluk-yuzde-83e-ulasti-1108797493.html

İstanbul'da trafik çilesi: Yoğunluk yüzde 83'e ulaştı

İstanbul'da trafik çilesi: Yoğunluk yüzde 83'e ulaştı

Sputnik Türkiye

İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan yağmur nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor. Anadolu Yakası'nda trafik yoğunluğu yüzde 83'e ulaştı. 16.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-16T08:59+0300

2026-09-16T08:59+0300

2026-09-16T08:59+0300

türki̇ye

anadolu yakası

i̇stanbul

trafik

istanbul trafiği

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İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan hafif yağmurun da etkisiyle ana arter, cadde ve bağlantı yollarında araç yoğunluğu arttı. Anadolu Yakası'nda yoğunluk yüzde 83'e ulaşırken kent genelinde yüzde 71 olarak ölçüldü. Anadolu yakasında durma noktasına geldiÖzellikle Anadolu Yakası'nda bazı güzergahlarda trafik yer yer durma noktasına gelirken, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Bu yakada, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün trafiği Fikirtepe'ye, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün trafiği Ümraniye'ye, Avrasya Tüneli'nin trafiği ise Yenisahra'ya kadar uzanıyor.D-100 kara yolunda Edirne istikametinde Kartal ile Kadıköy arasında bazı bölgelerde trafik durma noktasına geliyor. Ankara istikametinde ise Göztepe, Ataşehir ve Maltepe bölgelerinde yoğunluk gözleniyor.TEM Otoyolu'nda Edirne istikametinde Sancaktepe ve Ataşehir arasında, Ankara istikametinde ise Ataşehir ve Sancaktepe ile Sultanbeyli arasındaki bölgede araçlar ağır seyrediyor. Şile Otoyolu'nda ise Ümraniye ve Çekmeköy'ün bazı bölgelerinde her iki istikamette yoğunluk oluşuyor.Kent genelinde yüzde 71 olduAvrupa Yakası'nda ise TEM Otoyolu'nda Ankara istikametinde Esenyurt, Avcılar, Gaziosmanpaşa ve Kağıthane'de yoğunluk gözleniyor. D-100 kara yolunda Ankara istikametinde Şişli, Fatih, Zeytinburnu, Bakırköy, Avcılar, Beylikdüzü mevkilerinde, Edirne istikametinde ise Bahçelievler mevkisinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cep Trafik Haritası'na göre trafik yoğunluğu Anadolu Yakası'nda yüzde 83'e kadar çıktı. Avrupa Yakası'nda yüzde 63 olan trafik yoğunluğu kent genelinde yüzde 71 olarak ölçüldü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260916/meteoroloji-uyardi-saganak-ve-gok-gurultulu-yagis-geliyor-5-bolgede-kuvvetli-olacak-1108794502.html

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