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İstanbul'da öğrenciler için 1 TL'lik abonman kampanyası
İstanbul'da öğrenciler için 1 TL'lik abonman kampanyası
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İstanbul'da 29 yaş altındaki öğrenciler, 21 Eylül-17 Ekim tarihleri arasında bir kez 1 TL karşılığında öğrenci abonman hakkından yararlanabilecek. 16.09.2026, Sputnik Türkiye
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, eylül ayı toplantılarının ikinci oturumu yapıldı.Toplantıda 29 yaş altındaki tüm öğrencilerin 21 Eylül-17 Ekim tarihleri arasında bir kez 1 liraya aylık abonman yükleyebilmesine ilişkin teklif de gündeme geldi. Teklif, yapılan görüşmelerin ardından oy birliğiyle kabul edildi.Öte yandan geçen yıl hizmeti durdurulan İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur Hattı'nın yeniden İBB bünyesinde işletilmesine oy birliğiyle karar verildi.
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i̇stanbul, otobüs, otobüs durağı, otobüs bileti, i̇bb, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), i̇bb meclisi
i̇stanbul, otobüs, otobüs durağı, otobüs bileti, i̇bb, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), i̇bb meclisi

İstanbul'da öğrenciler için 1 TL'lik abonman kampanyası

22:13 16.09.2026
© AA / İBBİstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2026
© AA / İBB
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İstanbul'da 29 yaş altındaki öğrenciler, 21 Eylül-17 Ekim tarihleri arasında bir kez 1 TL karşılığında öğrenci abonman hakkından yararlanabilecek.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, eylül ayı toplantılarının ikinci oturumu yapıldı.
Toplantıda 29 yaş altındaki tüm öğrencilerin 21 Eylül-17 Ekim tarihleri arasında bir kez 1 liraya aylık abonman yükleyebilmesine ilişkin teklif de gündeme geldi. Teklif, yapılan görüşmelerin ardından oy birliğiyle kabul edildi.
Öte yandan geçen yıl hizmeti durdurulan İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur Hattı'nın yeniden İBB bünyesinde işletilmesine oy birliğiyle karar verildi.
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