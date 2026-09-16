https://anlatilaninotesi.com.tr/20260916/istanbulda-ogrenciler-icin-1-tllik-abonman-kampanyasi-1108817813.html

İstanbul'da öğrenciler için 1 TL'lik abonman kampanyası

İstanbul'da öğrenciler için 1 TL'lik abonman kampanyası

Sputnik Türkiye

İstanbul'da 29 yaş altındaki öğrenciler, 21 Eylül-17 Ekim tarihleri arasında bir kez 1 TL karşılığında öğrenci abonman hakkından yararlanabilecek. 16.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-16T22:13+0300

2026-09-16T22:13+0300

2026-09-16T22:13+0300

türki̇ye

i̇stanbul

otobüs

otobüs durağı

otobüs bileti

i̇bb

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

i̇bb meclisi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/10/1108817652_0:248:3070:1975_1920x0_80_0_0_8fca57a9cf0792e8ac54778458423bd3.jpg

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, eylül ayı toplantılarının ikinci oturumu yapıldı.Toplantıda 29 yaş altındaki tüm öğrencilerin 21 Eylül-17 Ekim tarihleri arasında bir kez 1 liraya aylık abonman yükleyebilmesine ilişkin teklif de gündeme geldi. Teklif, yapılan görüşmelerin ardından oy birliğiyle kabul edildi.Öte yandan geçen yıl hizmeti durdurulan İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur Hattı'nın yeniden İBB bünyesinde işletilmesine oy birliğiyle karar verildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/ibb-ogrenci-yurtlari-basvuru-sonuclari-aciklandi-1108473296.html

türki̇ye

i̇stanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇stanbul, otobüs, otobüs durağı, otobüs bileti, i̇bb, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), i̇bb meclisi