https://anlatilaninotesi.com.tr/20260916/istanbulda-ogrenciler-icin-1-tllik-abonman-kampanyasi-1108817813.html
İstanbul'da öğrenciler için 1 TL'lik abonman kampanyası
İstanbul'da öğrenciler için 1 TL'lik abonman kampanyası
Sputnik Türkiye
İstanbul'da 29 yaş altındaki öğrenciler, 21 Eylül-17 Ekim tarihleri arasında bir kez 1 TL karşılığında öğrenci abonman hakkından yararlanabilecek. 16.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-16T22:13+0300
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2026-09-16T22:13+0300
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, eylül ayı toplantılarının ikinci oturumu yapıldı.Toplantıda 29 yaş altındaki tüm öğrencilerin 21 Eylül-17 Ekim tarihleri arasında bir kez 1 liraya aylık abonman yükleyebilmesine ilişkin teklif de gündeme geldi. Teklif, yapılan görüşmelerin ardından oy birliğiyle kabul edildi.Öte yandan geçen yıl hizmeti durdurulan İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur Hattı'nın yeniden İBB bünyesinde işletilmesine oy birliğiyle karar verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/ibb-ogrenci-yurtlari-basvuru-sonuclari-aciklandi-1108473296.html
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i̇stanbul, otobüs, otobüs durağı, otobüs bileti, i̇bb, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), i̇bb meclisi
i̇stanbul, otobüs, otobüs durağı, otobüs bileti, i̇bb, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), i̇bb meclisi
İstanbul'da öğrenciler için 1 TL'lik abonman kampanyası
İstanbul'da 29 yaş altındaki öğrenciler, 21 Eylül-17 Ekim tarihleri arasında bir kez 1 TL karşılığında öğrenci abonman hakkından yararlanabilecek.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, eylül ayı toplantılarının ikinci oturumu yapıldı.
Toplantıda 29 yaş altındaki tüm öğrencilerin 21 Eylül-17 Ekim tarihleri arasında bir kez 1 liraya aylık abonman yükleyebilmesine ilişkin teklif de gündeme geldi. Teklif, yapılan görüşmelerin ardından oy birliğiyle kabul edildi.
Öte yandan geçen yıl hizmeti durdurulan İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur Hattı'nın yeniden İBB bünyesinde işletilmesine oy birliğiyle karar verildi.