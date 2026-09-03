https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/ibb-ogrenci-yurtlari-basvuru-sonuclari-aciklandi-1108473296.html

Binlerce öğrenci merakla bekliyordu: İBB öğrenci yurtları başvuru sonuçları açıklandı

Binlerce öğrenci merakla bekliyordu: İBB öğrenci yurtları başvuru sonuçları açıklandı

Sputnik Türkiye

İBB'ye ait yükseköğrenim yurtlarının başvuru sonuçları açıklandı. 03.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-03T15:18+0300

2026-09-03T15:18+0300

2026-09-03T15:50+0300

türki̇ye

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

yükseköğretim kurumları sınavı (yks)

öğrenci yurdu

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) 2026-2027 akademik yılı için barınma hizmeti sunduğu yükseköğrenim yurtlarının başvuru sonuçları açıklandı. Yurt başvurularının sonuçları "yurt.ibb.istanbul" adresinde gençlerin erişimine açıldı. İBB öğrenci yurtlarına son kayıt ne zaman yapılacak?İBB'den yapılan açıklamaya göre, İBB Yükseköğrenim Öğrenci Yurtları için gerçekleştirilen başvuruların değerlendirme süreci tamamlandı. 11'i Avrupa Yakası'nda, 5'i Anadolu Yakası'nda hizmet veren yurtların 10'u kız, 6'sı erkek öğrencilere ev sahipliği yapacak.Asil listede yer alarak yurtlarda ilk kez barınma hakkı kazanan öğrenciler, "yurt.ibb.istanbul" web sitesinden 5 Eylül saat 23.59’a kadar ön kayıtlarını yapabilecek.Öğrenciler, 16-19 Eylül tarihlerinde istenen evrakla kesin kayıt işlemlerini yaparak yurtlarda kalmaya başlayabilecek.Hangi şartlar aranıyor?Açıklamada İstanbul dışında yaşayan gençlerin başvurularının kabul edildiği yurtlarda hangi kriterlerin esas alındığına ilişkin şu bilgi paylaşıldı:"Öğrencinin devam ettiği ya da kayıt olduğu eğitim programı tipi, öğrenim programı türü, hangi tip üniversite olduğu, Yükseköğretim Kurumları Sınavı yerleştirme puan aralığı, mevcut öğrenci ise not ortalaması, vakıf üniversitesi öğrencileri için bursluluk oranı, öğrencinin yaşı, öğrencinin çalışma durumu ve varsa geliri, aile durumu, anne-baba meslekleri ve gelir düzeyleri, engellilik durumunun olup olmadığı, şehit yakını ya da gazi/gazi çocuğu olup olmadığı gibi kriterler esas alınarak öğrencilerin sıralamaları objektif bir şekilde belirlendi."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260611/ibbnin-ogrenci-yurt-ucretlerine-yuzde-35-zam-yapildi-1106434982.html

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Sputnik Türkiye

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), yükseköğretim kurumları sınavı (yks), öğrenci yurdu