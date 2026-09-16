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İstanbul'da Gazzeli çocuklar için gökyüzüne uçurtmalar bırakıldı
İstanbul'da Gazzeli çocuklar için gökyüzüne uçurtmalar bırakıldı
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İstanbul'da Gazzeli çocuklara destek olmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla uçurtma uçuruldu. 16.09.2026, Sputnik Türkiye
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İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın' etkinliği kapsamında Gazze'deki çocuklar için Türk ve Filistin bayraklarının yer aldığı uçurtmalar gökyüzüne bırakıldı.Etkinlik kapsamında Kabataş İskelesi'nden hareket eden vapurda, Kabataş Erkek Lisesi, Beşiktaş Anadolu Lisesi ve Ziya Kalkavan Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri selamlandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260914/israilli-bakan-gazzeyi-anlatan-naza-filmi-nedeniyle-iki-yonetmeni-vatandasliktan-cikarmakla-tehdit-1108742535.html
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gazze, i̇stanbul, uçurtma, uçurtmayı vurmasınlar, filistin, filistin devleti, filistin bayrağı
gazze, i̇stanbul, uçurtma, uçurtmayı vurmasınlar, filistin, filistin devleti, filistin bayrağı

İstanbul'da Gazzeli çocuklar için gökyüzüne uçurtmalar bırakıldı

00:02 16.09.2026
© AA / Esra Bilginİstanbul'da Gazzeli çocuklar için gökyüzüne uçurtmalar bırakıldı
İstanbul'da Gazzeli çocuklar için gökyüzüne uçurtmalar bırakıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2026
© AA / Esra Bilgin
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İstanbul'da Gazzeli çocuklara destek olmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla uçurtma uçuruldu.
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın' etkinliği kapsamında Gazze'deki çocuklar için Türk ve Filistin bayraklarının yer aldığı uçurtmalar gökyüzüne bırakıldı.
Etkinlik kapsamında Kabataş İskelesi'nden hareket eden vapurda, Kabataş Erkek Lisesi, Beşiktaş Anadolu Lisesi ve Ziya Kalkavan Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri selamlandı.
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