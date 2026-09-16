https://anlatilaninotesi.com.tr/20260916/istanbulda-gazzeli-cocuklar-icin-gokyuzune-ucurtmalar-birakildi-1108792863.html

İstanbul'da Gazzeli çocuklar için gökyüzüne uçurtmalar bırakıldı

İstanbul'da Gazzeli çocuklar için gökyüzüne uçurtmalar bırakıldı

Sputnik Türkiye

İstanbul'da Gazzeli çocuklara destek olmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla uçurtma uçuruldu. 16.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-16T00:02+0300

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İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın' etkinliği kapsamında Gazze'deki çocuklar için Türk ve Filistin bayraklarının yer aldığı uçurtmalar gökyüzüne bırakıldı.Etkinlik kapsamında Kabataş İskelesi'nden hareket eden vapurda, Kabataş Erkek Lisesi, Beşiktaş Anadolu Lisesi ve Ziya Kalkavan Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri selamlandı.

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türki̇ye

gazze

i̇stanbul

filistin

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gazze, i̇stanbul, uçurtma, uçurtmayı vurmasınlar, filistin, filistin devleti, filistin bayrağı