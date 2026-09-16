https://anlatilaninotesi.com.tr/20260916/istanbulda-gazzeli-cocuklar-icin-gokyuzune-ucurtmalar-birakildi-1108792863.html
İstanbul'da Gazzeli çocuklar için gökyüzüne uçurtmalar bırakıldı
İstanbul'da Gazzeli çocuklar için gökyüzüne uçurtmalar bırakıldı
Sputnik Türkiye
İstanbul'da Gazzeli çocuklara destek olmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla uçurtma uçuruldu. 16.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-16T00:02+0300
2026-09-16T00:02+0300
2026-09-16T00:02+0300
türki̇ye
gazze
i̇stanbul
uçurtma
uçurtmayı vurmasınlar
filistin
filistin devleti
filistin bayrağı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/0f/1108792706_0:153:3096:1895_1920x0_80_0_0_1ddd3a03850b068532f2d04202997c62.jpg
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın' etkinliği kapsamında Gazze'deki çocuklar için Türk ve Filistin bayraklarının yer aldığı uçurtmalar gökyüzüne bırakıldı.Etkinlik kapsamında Kabataş İskelesi'nden hareket eden vapurda, Kabataş Erkek Lisesi, Beşiktaş Anadolu Lisesi ve Ziya Kalkavan Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri selamlandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260914/israilli-bakan-gazzeyi-anlatan-naza-filmi-nedeniyle-iki-yonetmeni-vatandasliktan-cikarmakla-tehdit-1108742535.html
türki̇ye
gazze
i̇stanbul
filistin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/0f/1108792706_183:0:2914:2048_1920x0_80_0_0_893ef0d09e8bc97b20230d0f8961d475.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
gazze, i̇stanbul, uçurtma, uçurtmayı vurmasınlar, filistin, filistin devleti, filistin bayrağı
gazze, i̇stanbul, uçurtma, uçurtmayı vurmasınlar, filistin, filistin devleti, filistin bayrağı
İstanbul'da Gazzeli çocuklar için gökyüzüne uçurtmalar bırakıldı
İstanbul'da Gazzeli çocuklara destek olmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla uçurtma uçuruldu.
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın' etkinliği kapsamında Gazze'deki çocuklar için Türk ve Filistin bayraklarının yer aldığı uçurtmalar gökyüzüne bırakıldı.
Etkinlik kapsamında Kabataş İskelesi'nden hareket eden vapurda, Kabataş Erkek Lisesi, Beşiktaş Anadolu Lisesi ve Ziya Kalkavan Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri selamlandı.