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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260914/israilli-bakan-gazzeyi-anlatan-naza-filmi-nedeniyle-iki-yonetmeni-vatandasliktan-cikarmakla-tehdit-1108742535.html
İsrailli bakan Gazze'yi anlatan 'NAZA' filmi nedeniyle iki yönetmeni 'vatandaşlıktan çıkarmakla' tehdit etti
İsrailli bakan Gazze'yi anlatan 'NAZA' filmi nedeniyle iki yönetmeni 'vatandaşlıktan çıkarmakla' tehdit etti
Sputnik Türkiye
İsrail Kültür Bakanı Miki Zohar, Venedik Film Festivali’nde NAZA adlı belgesel filmleriyle Jüri Özel Ödülü’nü olan Yuval Abraham ve Rachel Szor’u, ‘vatandaşlıktan çıkarmakla’ tehdit etti. NAZA ne demek? NAZA neyi anlatıyor?
2026-09-14T09:58+0300
2026-09-14T09:58+0300
dünya
i̇srail
gazze
venedik film festivali
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İsrailli Bakan Zohar, dün paylaştığı X postunda belgeseli "alçakça" olarak nitelendirdi ve film festivalindeki zaferini "şok edici" bulduğunu belirtti. Yapımcıları, "sırf dünya genelindeki Yahudi karşıtlarından alkış almak uğruna" ülkeye zarar vermekle suçladı.'Devlete karşı ihanet'Zohar, Abraham ve Szor’un eylemlerinin "devlete karşı ihanet teşkil ettiğini" söyledi ve ekledi: 25 dakika alkışlandıVenedik Film Festivali'nin resmi özetine göre 80 dakikalık film, İsrail'in Gazze'deki Filistinlilere yönelik "planlı kitlesel öldürme" eylemlerini gerçekleştirmek için yapay zeka destekli sistemleri kullanmasını belgeliyor. Belgesel, festival kapsamındaki prömiyerinde 25 dakika boyunca ayakta alkışlandı.Filmde, kimliklerinin gizli tutulması koşuluyla konuşan İsrailli askeri ve istihbarat personelinin tanıklıkları yer alıyor. Görüşülen kişiler, Gazze'deki Filistinliler arasındaki telekomünikasyon trafiğini izlemek ve hedef gözeterek yapılacak öldürme eylemlerini belirlemek amacıyla kullanılan "Lavender" adlı bir yapay zeka sistemini anlattı.Abraham, belgeselinin Batılı hükümetleri İsrail'e karşı ekonomik yaptırımlar uygulamaya sevk etmesini umduğunu ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260809/netanyahu-acikladi-israil-trumpin-gazze-icin-15-maddelik-planini-reddetti-1107877382.html
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i̇srail, gazze, venedik film festivali
i̇srail, gazze, venedik film festivali

İsrailli bakan Gazze'yi anlatan 'NAZA' filmi nedeniyle iki yönetmeni 'vatandaşlıktan çıkarmakla' tehdit etti

09:58 14.09.2026
© REUTERS Yves HermanNAZA filminin yönetmenleri Yuval Abraham ve Rachel Szor
NAZA filminin yönetmenleri Yuval Abraham ve Rachel Szor - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2026
© REUTERS Yves Herman
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İsrail Kültür Bakanı Miki Zohar, Venedik Film Festivali’nde Gazze’yi konu alan NAZA adlı belgesel filmleriyle Jüri Özel Ödülü’nü olan Yuval Abraham ve Rachel Szor’u, ‘vatandaşlıktan çıkarmakla’ tehdit etti.
İsrailli Bakan Zohar, dün paylaştığı X postunda belgeseli "alçakça" olarak nitelendirdi ve film festivalindeki zaferini "şok edici" bulduğunu belirtti. Yapımcıları, "sırf dünya genelindeki Yahudi karşıtlarından alkış almak uğruna" ülkeye zarar vermekle suçladı.

'Devlete karşı ihanet'

Zohar, Abraham ve Szor’un eylemlerinin "devlete karşı ihanet teşkil ettiğini" söyledi ve ekledi:

Kültür Bakanı olarak, devlete karşı işledikleri ihanet nedeniyle bu aşağılık yaratıcıların İsrail vatandaşlığını iptal etmek için derhal harekete geçeceğim.

Filmin adı NAZA, erkekler, kadınlar ve çocuklar dahil olmak üzere "bir saldırıda ölmeleri öngörülen siviller için" İsrail ordusunca kullanılan kısaltmaya atıfta bulunuyor.​​​​​​​

25 dakika alkışlandı

Venedik Film Festivali'nin resmi özetine göre 80 dakikalık film, İsrail'in Gazze'deki Filistinlilere yönelik "planlı kitlesel öldürme" eylemlerini gerçekleştirmek için yapay zeka destekli sistemleri kullanmasını belgeliyor. Belgesel, festival kapsamındaki prömiyerinde 25 dakika boyunca ayakta alkışlandı.
Filmde, kimliklerinin gizli tutulması koşuluyla konuşan İsrailli askeri ve istihbarat personelinin tanıklıkları yer alıyor. Görüşülen kişiler, Gazze'deki Filistinliler arasındaki telekomünikasyon trafiğini izlemek ve hedef gözeterek yapılacak öldürme eylemlerini belirlemek amacıyla kullanılan "Lavender" adlı bir yapay zeka sistemini anlattı.
Abraham, belgeselinin Batılı hükümetleri İsrail'e karşı ekonomik yaptırımlar uygulamaya sevk etmesini umduğunu ifade etti.
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