https://anlatilaninotesi.com.tr/20260916/israil-savunma-bakani-katz-gazzeye-kapsamli-saldiri-an-meselesi-1108804715.html

İsrail Savunma Bakanı Katz: Gazze'ye kapsamlı saldırı 'an meselesi'

İsrail Savunma Bakanı Katz: Gazze'ye kapsamlı saldırı 'an meselesi'

Sputnik Türkiye

Katz, Gazze'ye yönelik kapsamlı saldırıları yeniden başlatmalarının ve bölgedeki yaklaşık 2 milyon Filistinliyi sürgün planını uygulamanın "an meselesi" olduğunu söyledi. Katz, Gazze nüfusunun yüzde 70 azaldığını iddia etti.

2026-09-16T11:54+0300

2026-09-16T11:54+0300

2026-09-16T11:54+0300

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Katz, ateşkese rağmen hedef aldıkları Gazze Şeridi'ne yeniden kapsamlı saldırı ve Filistinlileri sürgün etme tehdidinde bulundu."Bunun (Hamas'ın kendiliğinden silah bırakmasının), gerçekleşmeyeceğini hepimiz biliyoruz" ifadelerini kullanan Katz, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne kapsamlı saldırı talimatı verilir verilmez "işi bitirmeye" ve böylece Filistinlileri sürgün planını uygulamaya hazır olduğunu belirtti.Katz ayrıca, İsrail’in Ekim 2023’ten bu yana düzenlediği saldırılar sebebiyle Gazze Şeridi’nin nüfusunun halihazırda yüzde 70 azaldığını öne sürdü.73 binden fazla Filistinli öldüGazze'deki Sağlık Bakanlığının son açıklamasına göre, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 73 binden fazla Filistinli yaşamını yitirdi, 174 binden fazla kişi de yaralandı.Gazze'de 10 Ekim 2025'te ateşkes yürürlüğe girmesine rağmen İsrail ordusu bölgeye sık sık saldırılar düzenliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260916/gazzede-bina-coktu-en-az-50-cocuk-enkaz-altinda-mahsur-1108800052.html

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