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ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
İran’dan Körfez ülkelerine, Hürmüz Boğazı’ndan bölgedeki ABD üslerine uzanan çatışma hattında; askeri operasyonlar, diplomatik gelişmeler, enerji piyasaları ve güvenlik riskleri anbean bu sayfada. İşte, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan bölgesel krizde son gelişmeler...
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260916/iran-hurmuz-bogazinda-abdye-ait-iha-vuruldu-1108797358.html
İran: Hürmüz Boğazı'nda ABD'ye ait İHA vuruldu
İran: Hürmüz Boğazı'nda ABD'ye ait İHA vuruldu
Sputnik Türkiye
İran Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı'nın doğusunda ABD'ye ait bir MQ-9 Reaper tipi insansız hava aracının (İHA) yeni bir hava savunma sistemiyle... 16.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-16T08:51+0300
2026-09-16T09:03+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
i̇ran
i̇ran devrim muhafızları
hürmüz boğazı
ortadoğu
abd
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
mq-9 reaper i̇ha
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İran devlet televizyonunun aktardığı habere göre Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı'nın doğu kesiminde bir İHA vurduklarını açıkladı.Haberde, "Devrim Muhafızları güçleri, yeni ve modern bir hava savunma sistemi kullanarak Hürmüz Boğazı'nın doğusunda MQ-9 tipi bir insansız hava aracını vurdu" ifadelerine yer verildi.İddiaya ilişkin ABD makamlarından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260916/rus-buyukelci-versinin-akkuyu-ngsnin-ilk-unitesinin-yil-sonuna-kadar-devreye-alinmasi-planlaniyor-1108796257.html
i̇ran
hürmüz boğazı
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i̇ran, i̇ran devrim muhafızları, hürmüz boğazı, ortadoğu, abd, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), mq-9 reaper i̇ha
i̇ran, i̇ran devrim muhafızları, hürmüz boğazı, ortadoğu, abd, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), mq-9 reaper i̇ha

İran: Hürmüz Boğazı'nda ABD'ye ait İHA vuruldu

08:51 16.09.2026 (güncellendi: 09:03 16.09.2026)
© AFP 2023 / LUDOVIC MARINABD MQ-9 Reaper tipi insansız hava aracı (İHA)
ABD MQ-9 Reaper tipi insansız hava aracı (İHA) - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2026
© AFP 2023 / LUDOVIC MARIN
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İran Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı'nın doğusunda ABD'ye ait bir MQ-9 Reaper tipi insansız hava aracının (İHA) yeni bir hava savunma sistemiyle düşürüldüğünü duyurdu.
İran devlet televizyonunun aktardığı habere göre Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı'nın doğu kesiminde bir İHA vurduklarını açıkladı.
Haberde, "Devrim Muhafızları güçleri, yeni ve modern bir hava savunma sistemi kullanarak Hürmüz Boğazı'nın doğusunda MQ-9 tipi bir insansız hava aracını vurdu" ifadelerine yer verildi.
İddiaya ilişkin ABD makamlarından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2026
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