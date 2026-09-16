https://anlatilaninotesi.com.tr/20260916/iran-hurmuz-bogazinda-abdye-ait-iha-vuruldu-1108797358.html

İran: Hürmüz Boğazı'nda ABD'ye ait İHA vuruldu

İran: Hürmüz Boğazı'nda ABD'ye ait İHA vuruldu

Sputnik Türkiye

İran Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı'nın doğusunda ABD'ye ait bir MQ-9 Reaper tipi insansız hava aracının (İHA) yeni bir hava savunma sistemiyle... 16.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-16T08:51+0300

2026-09-16T08:51+0300

2026-09-16T09:03+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

i̇ran

i̇ran devrim muhafızları

hürmüz boğazı

ortadoğu

abd

i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

mq-9 reaper i̇ha

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İran devlet televizyonunun aktardığı habere göre Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı'nın doğu kesiminde bir İHA vurduklarını açıkladı.Haberde, "Devrim Muhafızları güçleri, yeni ve modern bir hava savunma sistemi kullanarak Hürmüz Boğazı'nın doğusunda MQ-9 tipi bir insansız hava aracını vurdu" ifadelerine yer verildi.İddiaya ilişkin ABD makamlarından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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i̇ran

hürmüz boğazı

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i̇ran, i̇ran devrim muhafızları, hürmüz boğazı, ortadoğu, abd, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), mq-9 reaper i̇ha