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İnfo Yatırım ve Hedef Holding Yönetim Kurulu Başkanı Namık Kemal Gökalp gözaltına alındı
İnfo Yatırım ve Hedef Holding Yönetim Kurulu Başkanı Namık Kemal Gökalp gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İnfo Yatırım ve Hedef Holding Yönetim Kurulu Başkanı Namık Kemal Gökalp gözaltına alındı. 16.09.2026, Sputnik Türkiye
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İnfo Yatırım ve Hedef Holding Yönetim Kurulu Başkanı Namık Kemal Gökalp gözaltına alındı

22:37 16.09.2026
© AANamık Kemal Gökalp
Namık Kemal Gökalp - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2026
© AA
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İnfo Yatırım ve Hedef Holding Yönetim Kurulu Başkanı Namık Kemal Gökalp gözaltına alındı.
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