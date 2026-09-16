https://anlatilaninotesi.com.tr/20260916/info-yatirim-ve-hedef-holding-yonetim-kurulu-baskani-namik-kemal-gokalp-gozaltina-alindi-1108818117.html
İnfo Yatırım ve Hedef Holding Yönetim Kurulu Başkanı Namık Kemal Gökalp gözaltına alındı
İnfo Yatırım ve Hedef Holding Yönetim Kurulu Başkanı Namık Kemal Gökalp gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İnfo Yatırım ve Hedef Holding Yönetim Kurulu Başkanı Namık Kemal Gökalp gözaltına alındı. 16.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-16T22:37+0300
2026-09-16T22:37+0300
2026-09-16T22:37+0300
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İnfo Yatırım ve Hedef Holding Yönetim Kurulu Başkanı Namık Kemal Gökalp gözaltına alındı
Ayrıntılar geliyor
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İnfo Yatırım ve Hedef Holding Yönetim Kurulu Başkanı Namık Kemal Gökalp gözaltına alındı.