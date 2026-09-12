https://anlatilaninotesi.com.tr/20260912/pusula-portfoyun-yonetim-kurulu-baskani-muhammed-yarizin-yurt-disina-kactigi-iddia-edildi-1108721577.html

Pusula Portföy'ün Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın yurt dışına kaçtığı iddia edildi

Pusula Portföy'ün Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın yurt dışına kaçtığı iddia edildi

Sputnik Türkiye

Muhammed Yarız, Pusula Portföy

2026-09-12T19:13+0300

2026-09-12T19:13+0300

2026-09-12T19:14+0300

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Hakkında yakalama kararı çıkarıldığı ifade edilen Pusula Portföy CEO'su Muhammet Yarız'ın Marmaris'ten tekneyle yurt dışına kaçtığı iddia edildi.Gazeteci İsmail Saymaz sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda Yarız'ın tekne ile yurt dışına kaçtığını dile getirdi.Saymaz paylaşımında şu cümleleri kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260912/abd-buyukelciligi-seyahat-uyarisi-yapmisti-binlerce-hasidik-yahudi-neden-ukraynaya-akin-ediyor-1108719049.html

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