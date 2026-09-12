https://anlatilaninotesi.com.tr/20260912/pusula-portfoyun-yonetim-kurulu-baskani-muhammed-yarizin-yurt-disina-kactigi-iddia-edildi-1108721577.html
Pusula Portföy'ün Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın yurt dışına kaçtığı iddia edildi
Pusula Portföy'ün Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın yurt dışına kaçtığı iddia edildi
Sputnik Türkiye
Muhammed Yarız, Pusula Portföy
2026-09-12T19:13+0300
2026-09-12T19:13+0300
2026-09-12T19:14+0300
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Hakkında yakalama kararı çıkarıldığı ifade edilen Pusula Portföy CEO'su Muhammet Yarız'ın Marmaris'ten tekneyle yurt dışına kaçtığı iddia edildi.Gazeteci İsmail Saymaz sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda Yarız'ın tekne ile yurt dışına kaçtığını dile getirdi.Saymaz paylaşımında şu cümleleri kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260912/abd-buyukelciligi-seyahat-uyarisi-yapmisti-binlerce-hasidik-yahudi-neden-ukraynaya-akin-ediyor-1108719049.html
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türkiye, i̇smail saymaz, yunanistan
türkiye, i̇smail saymaz, yunanistan
Pusula Portföy'ün Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın yurt dışına kaçtığı iddia edildi
19:13 12.09.2026 (güncellendi: 19:14 12.09.2026)
Pusula Portföy CEO'su Yarız'ın Marmaris'ten tekneyle yurt dışına kaçtığı öne sürüldü.
Hakkında yakalama kararı çıkarıldığı ifade edilen Pusula Portföy CEO'su Muhammet Yarız'ın Marmaris'ten tekneyle yurt dışına kaçtığı iddia edildi.
Gazeteci İsmail Saymaz sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda Yarız'ın tekne ile yurt dışına kaçtığını dile getirdi.
Saymaz paylaşımında şu cümleleri kaydetti:
Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Yarız, Marmaris’ten tekneyle yurt dışına kaçtı.
Telefonunu ofisinde bırakan Yarız’ın Yunanistan’da olduğu belirlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yakalama kararı çıkarılan Yarız’ın mallarına ve hesaplarına tedbir kondu.