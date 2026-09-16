https://anlatilaninotesi.com.tr/20260916/guterres-ukrayna-ve-orta-dogudaki-catismalar-dunyayi-felakete-surukleyebilir-1108817074.html

Guterres: Ukrayna ve Orta Doğu’daki çatışmalar dünyayı felakete sürükleyebilir

Guterres: Ukrayna ve Orta Doğu’daki çatışmalar dünyayı felakete sürükleyebilir

Sputnik Türkiye

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ukrayna ve Orta Doğu’daki çatışmaların küresel ölçekte yıkıcı sonuçlar doğurabilecek bir “patlama” riski... 16.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-16T21:24+0300

2026-09-16T21:24+0300

2026-09-16T21:24+0300

dünya

antonio guterres

birleşmiş milletler (bm)

rusya

ukrayna

ortadoğu

çatışma

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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM’de düzenlediği basın toplantısında Ukrayna ve Orta Doğu’daki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışma ve Orta Doğu’daki genel duruma işaret eden Guterres, koşulların her geçen gün biraz daha kötüleştiğini ve hiçbir bölgede iyileşme görülmediğini söyledi.BM’nin önündeki sorunlara da değinen Guterres, kuruluşun gelecek aylarda söz konusu zorluklarla mücadele etmek için elinden gelen her şeyi yapacağını belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260916/rus-diplomat-jdanova-almanya-rusya-ile-olasi-genis-capli-catismaya-hazirlaniyor-1108815527.html

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antonio guterres, birleşmiş milletler (bm), rusya, ukrayna, ortadoğu, çatışma