https://anlatilaninotesi.com.tr/20260916/guterres-ukrayna-ve-orta-dogudaki-catismalar-dunyayi-felakete-surukleyebilir-1108817074.html
Guterres: Ukrayna ve Orta Doğu’daki çatışmalar dünyayı felakete sürükleyebilir
Guterres: Ukrayna ve Orta Doğu’daki çatışmalar dünyayı felakete sürükleyebilir
Sputnik Türkiye
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ukrayna ve Orta Doğu’daki çatışmaların küresel ölçekte yıkıcı sonuçlar doğurabilecek bir “patlama” riski... 16.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-16T21:24+0300
2026-09-16T21:24+0300
2026-09-16T21:24+0300
dünya
antonio guterres
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rusya
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çatışma
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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM’de düzenlediği basın toplantısında Ukrayna ve Orta Doğu’daki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışma ve Orta Doğu’daki genel duruma işaret eden Guterres, koşulların her geçen gün biraz daha kötüleştiğini ve hiçbir bölgede iyileşme görülmediğini söyledi.BM’nin önündeki sorunlara da değinen Guterres, kuruluşun gelecek aylarda söz konusu zorluklarla mücadele etmek için elinden gelen her şeyi yapacağını belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260916/rus-diplomat-jdanova-almanya-rusya-ile-olasi-genis-capli-catismaya-hazirlaniyor-1108815527.html
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antonio guterres, birleşmiş milletler (bm), rusya, ukrayna, ortadoğu, çatışma
antonio guterres, birleşmiş milletler (bm), rusya, ukrayna, ortadoğu, çatışma
Guterres: Ukrayna ve Orta Doğu’daki çatışmalar dünyayı felakete sürükleyebilir
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ukrayna ve Orta Doğu’daki çatışmaların küresel ölçekte yıkıcı sonuçlar doğurabilecek bir “patlama” riski taşıdığı uyarısında bulundu.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM’de düzenlediği basın toplantısında Ukrayna ve Orta Doğu’daki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışma ve Orta Doğu’daki genel duruma işaret eden Guterres, koşulların her geçen gün biraz daha kötüleştiğini ve hiçbir bölgede iyileşme görülmediğini söyledi.
Rusya ile Ukrayna çatışmasına ve bir bütün olarak Orta Doğu'ya baktığımızda, durum her geçen gün biraz daha kötüleşiyor. Hiçbir yerde iyileşme yok. Durum bu şekilde geliştikçe, küresel düzeyde tamamen yıkıcı sonuçlar doğuracak felaket bir duruma yol açabilecek ciddi bir patlama riskiyle karşı karşıyayız.
BM’nin önündeki sorunlara da değinen Guterres, kuruluşun gelecek aylarda söz konusu zorluklarla mücadele etmek için elinden gelen her şeyi yapacağını belirtti.