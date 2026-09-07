https://anlatilaninotesi.com.tr/20260907/bmden-gazze-cagrisi-suclarin-kanitlari-yok-edilmemeli-1108565249.html

BM'den Gazze çağrısı: 'Suçların kanıtları yok edilmemeli'

BM'den Gazze çağrısı: 'Suçların kanıtları yok edilmemeli'

Sputnik Türkiye

BM Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, Gazze'deki enkaz kaldırma çalışmalarının uluslararası suçlara ilişkin kanıtları yok etmemesi gerektiğini... 07.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-07T18:31+0300

2026-09-07T18:31+0300

2026-09-07T18:31+0300

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suç

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Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, Gazze'deki enkaz temizleme çalışmalarının, İsrail'in buradaki uluslararası ve vahşet suçlarının kanıtlarını yok etmemesi için çağrıda bulundu.Albanese, İsrail'in işgali, saldırıları ve ablukası altında bulunan Gazze'deki duruma ilişkin yazılı açıklama yaptı.İsrail'in askeri kontrolü altındaki Gazze'de büyük ölçekli enkaz kaldırma çalışmalarının yapıldığını kaydeden Albanese, bu faaliyetlerin, vahşet suçlarının izlerini silmenin ve İsrail'in yasadışı işgalini pekiştirmenin bir yolu haline gelmemesi yönünde çağrıda bulundu.Filistinli yetkililerin enkaz altında 10 binden fazla kişinin bulunduğunu tahmin ettiğini kaydeden Albanese, Gazze'nin neredeyse yüzde 70'inin erişim kısıtlamalarına ve değişen derecelerde İsrail askeri kontrolüne tabi olduğunu vurguladı.'Vahşet suçlarının kanıtlarını yok etmek yasa dışıdır'Gazze'deki molozlarda insan kalıntılarının bulunma olasılığının teorik olmaktan çok uzak olduğunu kaydeden Albanese, Filistinlilerin, 4 Ağustos 2026'da, Gazze'de Kasım 2023'te yıkılan binaların enkazından 17 gün süren çalışmalar sonucunda çıkarılan geniş bir ailenin 112 üyesini toprağa verdiğini, aynı saldırıda hayatını kaybeden 41 kişinin kalıntılarına ise hala ulaşılamadığını ifade etti.Albanese, İsrail ordusu veya müttefikleri ulaşmadan enkaz altındaki Filistinlilere ulaşılması ve kimlik tespitinin yapılmasının hayati önem taşıdığını vurguladı.Enkaz kaldırma işleminde yer alan devlet aktörleri ve şirketlerin, uluslararası suçların kanıtlarını yok etmeleri halinde cezai sorumlulukla karşılaşabileceklerini belirten Albanese, çalışmaların Filistinliler tarafından tasarlanmış ve onların güvenini kazanmış aktörler tarafından desteklenen bir plan kapsamında yürütülmesi gerektiğini kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/abdli-senatorden-israil-itirafi-suc-ortakligina-son-verin-1108467443.html

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birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, gazze, i̇srail, enkaz, suç