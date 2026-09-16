https://anlatilaninotesi.com.tr/20260916/finansal-istikrar-komitesi-yarin-toplanacak-1108817191.html

Finansal İstikrar Komitesi yarın toplanacak

Finansal İstikrar Komitesi yarın toplanacak

Sputnik Türkiye

Finansal İstikrar Komitesinin (FİK), finansal piyasalardaki gelişmeleri değerlendirmek üzere Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında yarın saat... 16.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-16T21:46+0300

2026-09-16T21:46+0300

2026-09-16T21:46+0300

türki̇ye

mehmet şimşek

hazine

hazine ve maliye bakanlığı

hazine ve maliye bakanı

toplantı

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yaptı.Açıklamada "FİK, finansal piyasalardaki gelişmeleri değerlendirmek üzere Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek başkanlığında yarın saat 08.00'de toplanacaktır" denildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260916/borsa-istanbulun-eski-baskani-ibrahim-turhan-hakkinda-sorusturma-1108816943.html

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mehmet şimşek, hazine, hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı, toplantı