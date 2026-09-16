https://anlatilaninotesi.com.tr/20260916/finansal-istikrar-komitesi-yarin-toplanacak-1108817191.html
Finansal İstikrar Komitesi yarın toplanacak
Finansal İstikrar Komitesi yarın toplanacak
Sputnik Türkiye
Finansal İstikrar Komitesinin (FİK), finansal piyasalardaki gelişmeleri değerlendirmek üzere Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında yarın saat... 16.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-16T21:46+0300
2026-09-16T21:46+0300
2026-09-16T21:46+0300
türki̇ye
mehmet şimşek
hazine
hazine ve maliye bakanlığı
hazine ve maliye bakanı
toplantı
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yaptı.Açıklamada "FİK, finansal piyasalardaki gelişmeleri değerlendirmek üzere Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek başkanlığında yarın saat 08.00'de toplanacaktır" denildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260916/borsa-istanbulun-eski-baskani-ibrahim-turhan-hakkinda-sorusturma-1108816943.html
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mehmet şimşek, hazine, hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı, toplantı
mehmet şimşek, hazine, hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı, toplantı
Finansal İstikrar Komitesi yarın toplanacak
Finansal İstikrar Komitesinin (FİK), finansal piyasalardaki gelişmeleri değerlendirmek üzere Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında yarın saat 08.00'de toplanacağı bildirildi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yaptı.
Açıklamada "FİK, finansal piyasalardaki gelişmeleri değerlendirmek üzere Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek başkanlığında yarın saat 08.00'de toplanacaktır" denildi.