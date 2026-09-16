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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260916/finansal-istikrar-komitesi-yarin-toplanacak-1108817191.html
Finansal İstikrar Komitesi yarın toplanacak
Finansal İstikrar Komitesi yarın toplanacak
Sputnik Türkiye
Finansal İstikrar Komitesinin (FİK), finansal piyasalardaki gelişmeleri değerlendirmek üzere Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında yarın saat... 16.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-16T21:46+0300
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mehmet şimşek
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toplantı
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yaptı.Açıklamada "FİK, finansal piyasalardaki gelişmeleri değerlendirmek üzere Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek başkanlığında yarın saat 08.00'de toplanacaktır" denildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260916/borsa-istanbulun-eski-baskani-ibrahim-turhan-hakkinda-sorusturma-1108816943.html
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mehmet şimşek, hazine, hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı, toplantı
mehmet şimşek, hazine, hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı, toplantı

Finansal İstikrar Komitesi yarın toplanacak

21:46 16.09.2026
© Hazine ve Maliye BakanlığıFinansal İstikrar Komitesi
Finansal İstikrar Komitesi - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2026
© Hazine ve Maliye Bakanlığı
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Finansal İstikrar Komitesinin (FİK), finansal piyasalardaki gelişmeleri değerlendirmek üzere Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında yarın saat 08.00'de toplanacağı bildirildi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yaptı.
Açıklamada "FİK, finansal piyasalardaki gelişmeleri değerlendirmek üzere Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek başkanlığında yarın saat 08.00'de toplanacaktır" denildi.
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