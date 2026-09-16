https://anlatilaninotesi.com.tr/20260916/borsa-istanbulun-eski-baskani-ibrahim-turhan-hakkinda-sorusturma-1108816943.html

Borsa İstanbul'un eski başkanı İbrahim Turhan hakkında soruşturma

Borsa İstanbul'un eski başkanı İbrahim Turhan hakkında soruşturma

Sputnik Türkiye

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya platformlarında sermaye piyasası araçlarına ilişkin yatırımcılarda korku ve paniğe neden olabilecek paylaşımlar... 16.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-16T21:23+0300

2026-09-16T21:23+0300

2026-09-16T21:23+0300

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sermaye piyasası araçları hakkında yatırımcıların korku ve paniğe sevk edilmesine neden olabilecek paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen İbrahim Mustafa Turhan hakkında resen soruşturma başlattı.Başsavcılığın açıklamasında, bazı sosyal medya platformlarında 'ibrahimturhan2' isimli hesabın kullanıcısı Turhan'ın sermaye piyasası araçlarına ilişkin doğrudan veya dolaylı şekilde bu nitelikte paylaşımlar yaptığının belirlendiği aktarıldı.İbrahim Mustafa Turhan kimdir?Prof. Dr. İbrahim Mustafa Turhan, 1968 yılında İzmir'de doğdu. Turhan, ekonomist ve akademisyen kimliğinin yanı sıra Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı ve Borsa İstanbul Kurucu Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulundu. 2015 seçimlerinde AK Parti'den İzmir Milletvekili seçilen Turhan, 2019 yılında partisinden istifa etti.

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