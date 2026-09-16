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Borsa İstanbul'un eski başkanı İbrahim Turhan hakkında soruşturma
Borsa İstanbul'un eski başkanı İbrahim Turhan hakkında soruşturma
Sputnik Türkiye
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya platformlarında sermaye piyasası araçlarına ilişkin yatırımcılarda korku ve paniğe neden olabilecek paylaşımlar... 16.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-16T21:23+0300
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sermaye piyasası araçları hakkında yatırımcıların korku ve paniğe sevk edilmesine neden olabilecek paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen İbrahim Mustafa Turhan hakkında resen soruşturma başlattı.Başsavcılığın açıklamasında, bazı sosyal medya platformlarında 'ibrahimturhan2' isimli hesabın kullanıcısı Turhan'ın sermaye piyasası araçlarına ilişkin doğrudan veya dolaylı şekilde bu nitelikte paylaşımlar yaptığının belirlendiği aktarıldı.İbrahim Mustafa Turhan kimdir?Prof. Dr. İbrahim Mustafa Turhan, 1968 yılında İzmir'de doğdu. Turhan, ekonomist ve akademisyen kimliğinin yanı sıra Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı ve Borsa İstanbul Kurucu Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulundu. 2015 seçimlerinde AK Parti'den İzmir Milletvekili seçilen Turhan, 2019 yılında partisinden istifa etti.
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i̇brahim turhan, i̇brahim mustafa turhan, borsa i̇stanbul, i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı

Borsa İstanbul'un eski başkanı İbrahim Turhan hakkında soruşturma

21:23 16.09.2026
© AA / Arif Hüdaverdi YamanBorsa istanbul
Borsa istanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2026
© AA / Arif Hüdaverdi Yaman
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya platformlarında sermaye piyasası araçlarına ilişkin yatırımcılarda korku ve paniğe neden olabilecek paylaşımlar yapıldığı tespiti üzerine, Borsa İstanbul eski Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Mustafa Turhan hakkında resen soruşturma başlattı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sermaye piyasası araçları hakkında yatırımcıların korku ve paniğe sevk edilmesine neden olabilecek paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen İbrahim Mustafa Turhan hakkında resen soruşturma başlattı.
Başsavcılığın açıklamasında, bazı sosyal medya platformlarında 'ibrahimturhan2' isimli hesabın kullanıcısı Turhan'ın sermaye piyasası araçlarına ilişkin doğrudan veya dolaylı şekilde bu nitelikte paylaşımlar yaptığının belirlendiği aktarıldı.

İbrahim Mustafa Turhan kimdir?

Prof. Dr. İbrahim Mustafa Turhan, 1968 yılında İzmir'de doğdu. Turhan, ekonomist ve akademisyen kimliğinin yanı sıra Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı ve Borsa İstanbul Kurucu Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulundu. 2015 seçimlerinde AK Parti'den İzmir Milletvekili seçilen Turhan, 2019 yılında partisinden istifa etti.
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