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Yunanistan İsrail ile 3.1 milyar euroluk silah anlaşmasına hazırlanıyor
Yunanistan İsrail ile 3.1 milyar euroluk silah anlaşmasına hazırlanıyor
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Yunanistan'ın İsrail'den hava savunma sistemleri almasını öngören 3.1 milyar euroluk 'Aşil Kalkanı' projesinde anlaşmanın pazartesi günü Tel Aviv'de... 28.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-28T15:49+0300
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Yunanistan'ın hafta başında İsrail ile 3.1 milyar euroluk silah alımı anlaşması imzalayacağı belirtildi.Kathimerini gazetesinin haberine göre, 'Aşil Kalkanı' için Yunanistan ile İsrail arasındaki nihai anlaşma pazartesi Tel Aviv'de imzalanacak.Anlaşmanın imzalanmasının ardından projenin 35 ay içerisinde tamamlanması planlanıyor.Projenin 3.1 milyar euro tutarında olması ve Yunan firmalarının 700 milyon euroluk kısmını üstlenmesi öngörülüyor.Öte yandan, Patriot gibi mevcut hava savunma sistemleriyle halihazırda var olan insansız hava araçlarının İsrail yapımı hava savunma sistemleriyle entegre olması öngörülen proje kapsamında İsrail yapımı Spyder, Barak MX ve David's Sling gibi hava savunma sistemlerinin Yunanistan tarafından satın alınması planlanıyor.Haberde, hava savunma sistemindeki tehdit algısının yapay zeka aracılığıyla belirlenmesinin de planlar arasında yer aldığı ve bunun Yunanistan Silahlı Kuvvetlerine tasarruf sağlayacağı ileri sürüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260828/rusyadan-anti-iha-mucadelede-yeni-hamle-yapay-zekali-radar-tanitildi-1108315306.html
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i̇srail, tel aviv, patriot, yunanistan, hava savunma sistemi
i̇srail, tel aviv, patriot, yunanistan, hava savunma sistemi

Yunanistan İsrail ile 3.1 milyar euroluk silah anlaşmasına hazırlanıyor

15:49 28.08.2026
© AAYunanistan İsrail bayrakları
Yunanistan İsrail bayrakları - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2026
© AA
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Yunanistan'ın İsrail'den hava savunma sistemleri almasını öngören 3.1 milyar euroluk 'Aşil Kalkanı' projesinde anlaşmanın pazartesi günü Tel Aviv'de imzalanması bekleniyor. Projenin 35 ay içinde tamamlanması planlanıyor.
Yunanistan'ın hafta başında İsrail ile 3.1 milyar euroluk silah alımı anlaşması imzalayacağı belirtildi.
Kathimerini gazetesinin haberine göre, 'Aşil Kalkanı' için Yunanistan ile İsrail arasındaki nihai anlaşma pazartesi Tel Aviv'de imzalanacak.
Anlaşmanın imzalanmasının ardından projenin 35 ay içerisinde tamamlanması planlanıyor.
Projenin 3.1 milyar euro tutarında olması ve Yunan firmalarının 700 milyon euroluk kısmını üstlenmesi öngörülüyor.
Öte yandan, Patriot gibi mevcut hava savunma sistemleriyle halihazırda var olan insansız hava araçlarının İsrail yapımı hava savunma sistemleriyle entegre olması öngörülen proje kapsamında İsrail yapımı Spyder, Barak MX ve David's Sling gibi hava savunma sistemlerinin Yunanistan tarafından satın alınması planlanıyor.
Haberde, hava savunma sistemindeki tehdit algısının yapay zeka aracılığıyla belirlenmesinin de planlar arasında yer aldığı ve bunun Yunanistan Silahlı Kuvvetlerine tasarruf sağlayacağı ileri sürüldü.
Rostec, logo - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2026
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