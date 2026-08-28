https://anlatilaninotesi.com.tr/20260828/yunanistan-israil-ile-31-milyar-euroluk-silah-anlasmasina-hazirlaniyor-1108321261.html

Yunanistan İsrail ile 3.1 milyar euroluk silah anlaşmasına hazırlanıyor

Yunanistan İsrail ile 3.1 milyar euroluk silah anlaşmasına hazırlanıyor

Sputnik Türkiye

Yunanistan'ın İsrail'den hava savunma sistemleri almasını öngören 3.1 milyar euroluk 'Aşil Kalkanı' projesinde anlaşmanın pazartesi günü Tel Aviv'de... 28.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-28T15:49+0300

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hava savunma sistemi

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Yunanistan'ın hafta başında İsrail ile 3.1 milyar euroluk silah alımı anlaşması imzalayacağı belirtildi.Kathimerini gazetesinin haberine göre, 'Aşil Kalkanı' için Yunanistan ile İsrail arasındaki nihai anlaşma pazartesi Tel Aviv'de imzalanacak.Anlaşmanın imzalanmasının ardından projenin 35 ay içerisinde tamamlanması planlanıyor.Projenin 3.1 milyar euro tutarında olması ve Yunan firmalarının 700 milyon euroluk kısmını üstlenmesi öngörülüyor.Öte yandan, Patriot gibi mevcut hava savunma sistemleriyle halihazırda var olan insansız hava araçlarının İsrail yapımı hava savunma sistemleriyle entegre olması öngörülen proje kapsamında İsrail yapımı Spyder, Barak MX ve David's Sling gibi hava savunma sistemlerinin Yunanistan tarafından satın alınması planlanıyor.Haberde, hava savunma sistemindeki tehdit algısının yapay zeka aracılığıyla belirlenmesinin de planlar arasında yer aldığı ve bunun Yunanistan Silahlı Kuvvetlerine tasarruf sağlayacağı ileri sürüldü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260828/rusyadan-anti-iha-mucadelede-yeni-hamle-yapay-zekali-radar-tanitildi-1108315306.html

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