https://anlatilaninotesi.com.tr/20260916/chpnin-kurultay-davasi-ertelendi-1108802237.html

CHP'nin kurultay davası ertelendi

CHP'nin kurultay davası ertelendi

Sputnik Türkiye

CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı’nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla aralarında Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 12 sanığın yargılandığı ceza davasında ara... 16.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-16T11:01+0300

2026-09-16T11:01+0300

2026-09-16T11:01+0300

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38’inci Olağan Kurultayı’nda usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin ceza davasında ara karar verildi. Aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 12 sanığın yargılandığı davanın duruşması 21 Ekim’e ertelendi.Mahkeme, dinlenmesine karar verilen tanıkların bir sonraki duruşmada hazır edilmesini istedi.12 sanık yargılanıyorDavada Ekrem İmamoğlu, Özgür Çelik, Cemil Tugay ve Rıza Akpolat’ın da aralarında bulunduğu toplam 12 sanık yargılanıyor.Sanıklar hakkında oylamaya hile karıştırma suçunu işledikleri iddiasıyla 3 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise davada mağdur sıfatıyla yer alıyor.Süreç 38’inci Olağan Kurultay’a dayanıyorDavaya konu süreç, 4-5 Kasım 2023’te gerçekleştirilen CHP 38’inci Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025’te yapılan 21’inci Olağanüstü Kurultay’a dayanıyor.Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler, 38’inci Olağan Kurultay’a şaibe karıştırıldığını iddia etmişti.Delegelerin oylarına ilişkin iddialar dava konusu olduYapılan başvurularda delegelerin oylarının rüşvet karşılığında satın alındığı öne sürülerek farklı mahkemelerde davalar açılmıştı.Bu davalar daha sonra 42’nci Asliye Hukuk Mahkemesi’nde birleştirilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260916/yargitaydan-pesin-kira-karari-ev-satilirsa-kira-bedeli-kime-odenecek-1108801672.html

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