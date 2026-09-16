https://anlatilaninotesi.com.tr/20260916/ed-sheeranin-abd-turnesinde-kriz-macklemoreun-cikarilmasinin-ardindan-tum-destek-sanatcilari-1108794998.html

Ed Sheeran'ın ABD turnesinde kriz: Macklemore'un çıkarılmasının ardından tüm destek sanatçıları ayrıldı

Ed Sheeran'ın ABD turnesinde kriz: Macklemore'un çıkarılmasının ardından tüm destek sanatçıları ayrıldı

Sputnik Türkiye

Ed Sheeran'ın ABD turnesinde sahne alan destek sanatçıları, rapçi Macklemore'un Filistin yanlısı açıklamalarının ardından turne kadrosundan çıkarılmasının... 16.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-16T06:56+0300

2026-09-16T06:56+0300

2026-09-16T06:56+0300

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İngiliz şarkıcı Ed Sheeran'ın ABD turnesinde yer alan tüm destek sanatçıları, rapçi Macklemore'un kadrodan çıkarılmasının ardından turneden ayrıldı.Macklemore, 4 Eylül'de New Jersey'deki MetLife Stadyumu'nda Sheeran'ın konseri sırasında Filistin'e destek veren açıklamalarda bulunmuş ve "Özgür Filistin" çağrısı yapmıştı. Rapçi ayrıca Gazze'deki yıkımı gösteren görüntüler eşliğinde, Filistin yanlısı protestoculara ithaf ettiği "Hind's Hall" adlı şarkısını seslendirmişti.Macklemore'un açıklamaları bazı kuruluşlarının tepkisini çekmiş, bazı etkinlik mekanlarının ise organizatörlere baskı yaptığı belirtilmişti. Bunun ardından rapçinin turne kadrosundan çıkarıldığı açıklandı.Sheeran: Kararı ben vermedimSheeran, salı günü yaptığı açıklamada Macklemore'un turneden çıkarılmasının organizatörün kararı olduğunu belirtti.Sanatçı, Gazze konusunda kamuya açık bir tartışmaya girmek istemediğini ifade ederek, turneden ayrılması halinde daha önce bilet alan hayranlarını, turne ekibini ve geçimini bu çalışmadan sağlayan diğer sanatçıları yarı yolda bırakmış olacağını söyledi.Sheeran ayrıca İsrail ile Filistin arasındaki çatışmadan duyduğu rahatsızlığı dile getirerek, çatışmanın her iki tarafında yaşanan acı ve kayıpların insani bir trajedi olduğunu belirtti. Sanatçı, siyasi konuları profesyonel platformunda kamuya açık şekilde ele almamayı tercih ettiğini, konserlerinin farklı yaş ve geçmişlerden gelen izleyiciler için güvenli bir alan olmasını istediğini kaydetti.Destek sanatçıları turneden ayrıldıSheeran'ın açıklamalarının ardından turnenin kalan destek sanatçıları organizasyondan çekildiklerini duyurdu.Sanatçı Finneas, sanatçıların ezilenler için konuştuğunda susturulmaması gerektiğini ifade etti. Danimarkalı grup Lukas Graham ve İrlandalı şarkıcı Aaron Rowe da turneden ayrıldıklarını açıkladı. Sheeran'a sahnede her gece eşlik eden İrlandalı folk grubu Beoga da organizasyondan çekildi.Beoga, Filistin'e destek çağrısı yapan kişilerin susturulduğu mekanlarda sahne almanın kendileri için mümkün olmadığını belirtti.Lukas Graham ise savaş, sivillerin öldürülmesi ve çocukların nerede yaşadıklarından bağımsız olarak güvenli bir şekilde büyüme hakkı hakkında konuşulabilmesi gerektiğini söyledi.Macklemore neden turneden çıkarıldı?Macklemore, turneden çıkarıldığını pazartesi günü yaptığı açıklamayla duyurdu. Rapçi, kararın Massachusetts'teki Gillette Stadyumu'nun sahibi Robert Kraft tarafından başlatılan bir boykotun ardından alındığını ileri sürdü.Kraft ise Macklemore'un sahnesinde "nefret söylemine" yer vermeyeceklerini belirterek rapçiyi daha önceki bazı açıklamalarında antisemitik söylemler kullanmakla suçladı. Kraft, İsrail'in eylemlerine yönelik eleştiriler konusunda Macklemore ile aynı görüşte olduğunu ancak Hamas'ın eylemlerini görmezden gelen açıklamaların bölünmeyi ve nefreti artırdığını savundu.Turnenin organizatörü Messina Touring Group ise bazı mekanların Macklemore'un sahne almasına izin vermeyeceklerini kendilerine bildirdiğini ve bunun turnenin iptal edilmesine, yüz binlerce hayranın etkilenmesine yol açabileceğini belirtti.Macklemore ise açıklamasında Sheeran'ın zor bir durumda bırakıldığını kabul ederken, sanatçının Filistin konusunda taraf almamasını eleştirdi. Kendi açıklamalarının ardından maddi kayıplar ve bazı ilişkiler yaşadığını belirten rapçi, turnede yalnızca iki konser verebilmesine rağmen sözlerinin Filistin konusundaki tartışmayı yeniden gündeme taşıması halinde bunu "kariyerindeki en başarılı turne" olarak gördüğünü ifade etti.İsrail ise Gazze'deki eylemleriyle ilgili soykırım suçlamalarını reddediyor ve operasyonlarının Hamas'ın 7 Ekim 2023'teki saldırısının ardından kendini savunma kapsamında ve uluslararası hukuka uygun yürütüldüğünü savunuyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260915/macklemore-filistine-destek-aciklamalarinin-ardindan-ed-sheeranin-turnesinden-cikarildi-1108766665.html

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abd, macklemore, ed sheeran, robert kraft, filistin, gazze, i̇srail, hamas