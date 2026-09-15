Dışişleri Bakanı Fidan: Bölgedeki itilafın diplomatik yollarla çözülmesini istiyoruz

"Başka Avrupa ülkelerinde de savaşın sıçrama ihtimaline karşı söylemler var. Allah korusun bunu düşünmek bile istemiyoruz. "Başka Avrupa ülkelerinde de savaşın sıçrama ihtimaline karşı söylemler var. Allah korusun bunu düşünmek bile istemiyoruz.

Aynı zamanda kardeşim Bayramov ile Rusya-Ukrayna krizini değerlendirdik. Malumunuz olduğu sürece krizin başından bu yana Karadeniz’i çatışmaların dışında tutmak için büyük çaba gösterdik. Karadeniz önceliğimiz Aynı zamanda kardeşim Bayramov ile Rusya-Ukrayna krizini değerlendirdik. Malumunuz olduğu sürece krizin başından bu yana Karadeniz’i çatışmaların dışında tutmak için büyük çaba gösterdik. Karadeniz önceliğimiz

Son aylarda Karadeniz’de sivil gemilere yönelik artan saldırılar, bölgede mal, can ve seyir güvenliğine zarar vermektedir. Son aylarda Karadeniz’de sivil gemilere yönelik artan saldırılar, bölgede mal, can ve seyir güvenliğine zarar vermektedir.

Savaşın Karadeniz’de de yayılması kabul edilebilir değil. Bu konuda taraflara gerekli uyarıları yapıyoruz. Savaşın Karadeniz’de de yayılması kabul edilebilir değil. Bu konuda taraflara gerekli uyarıları yapıyoruz.