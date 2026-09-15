Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260915/disisleri-bakani-fidan-bolgedeki-itilafin-diplomatik-yollarla-cozulmesini-istiyoruz-1108780848.html
Dışişleri Bakanı Fidan: Bölgedeki itilafın diplomatik yollarla çözülmesini istiyoruz
Dışişleri Bakanı Fidan: Bölgedeki itilafın diplomatik yollarla çözülmesini istiyoruz
Sputnik Türkiye
Bakü'de temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Komşumuz İran ile ilgili gelişmeler Türkiye ve Azerbaycan’ı yakından ilgilendirmekte. Mevcut itilafın... 15.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-15T13:49+0300
2026-09-15T14:03+0300
dünya
hakan fidan
azerbaycan
bakü
ceyhun bayramov
haberler
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/0f/1108780503_0:0:1600:901_1920x0_80_0_0_601f391d0a19092adf7b59d0e638473d.jpg
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir araya geldi. Görüşme sonrası ortak basın toplantısında konuşan Fidan'ın açıklamalarından satır başları şöyle: 'Hürmüz, savaş önceki statükoya dönmeli' 'Karadeniz önceliğimiz'
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260915/suudi-arabistan-husilerin-saldirilarina-kararlilikla-karsilik-verecegini-acikladi-1108780202.html
azerbaycan
bakü
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/0f/1108780503_126:0:1587:1096_1920x0_80_0_0_4de8973a1f6dd113ecdcdc49c8035edb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
hakan fidan, azerbaycan, bakü, ceyhun bayramov, haberler
hakan fidan, azerbaycan, bakü, ceyhun bayramov, haberler

Dışişleri Bakanı Fidan: Bölgedeki itilafın diplomatik yollarla çözülmesini istiyoruz

13:49 15.09.2026 (güncellendi: 14:03 15.09.2026)
© Dışişleri BakanlığıHakan Fidan, Ceyhun Bayramov
Hakan Fidan, Ceyhun Bayramov - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2026
© Dışişleri Bakanlığı
Abone ol
Bakü'de temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Komşumuz İran ile ilgili gelişmeler Türkiye ve Azerbaycan’ı yakından ilgilendirmekte. Mevcut itilafın biran önce diplomatik yollarla çözülmesini istiyoruz" dedi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir araya geldi.
Görüşme sonrası ortak basın toplantısında konuşan Fidan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
"Azerbaycan ile ilişkilerimizin en önemli sac ayaklarından birini ekonomik ve ticari ilişkiler oluşturuyor.
Türkiye, Azerbaycan ilişkisini müttefikliğe taşıyarak savunma konusunda önemli bir işbirliği kurmuş olduk. Önümüzdeki dönemde de bu alandaki çalışmalarımızı, karşılıklı ihtiyaçlar doğrultusunda ilerletmeye kararlıyız.
Karabağ’ın işgal altında olduğu yıllarda Türkiye, Azerbaycan’ın haklı davasını desteklemiştir. Azerbaycan-Ermenistan arasındaki nihai barış için gelişmeleri memnuniyetle izliyoruz.
Güney Kafkasya’nın çatışmalarla değil barışla, ekonomik kalkınmayla anılmasını arzu ediyoruz."

'Hürmüz, savaş önceki statükoya dönmeli'

"Komşumuz İran ile ilgili gelişmeler Türkiye ve Azerbaycan’ı yakından ilgilendirmekte.
Mevcut itilafın biran önce diplomatik yollarla çözülmesini istiyoruz.
Aynı zamanda Hürmüz Boğazı’nda güvenli, kesintisiz geçişlere izin verilmeli ve savaş öncesi statükoya biran önce dönülmelidir.
İlgili tüm taraflarla temaslarımızı kesintisiz sürdürmekteyiz."

'Karadeniz önceliğimiz'

"Başka Avrupa ülkelerinde de savaşın sıçrama ihtimaline karşı söylemler var. Allah korusun bunu düşünmek bile istemiyoruz.
Aynı zamanda kardeşim Bayramov ile Rusya-Ukrayna krizini değerlendirdik. Malumunuz olduğu sürece krizin başından bu yana Karadeniz’i çatışmaların dışında tutmak için büyük çaba gösterdik. Karadeniz önceliğimiz
Son aylarda Karadeniz’de sivil gemilere yönelik artan saldırılar, bölgede mal, can ve seyir güvenliğine zarar vermektedir.
Savaşın Karadeniz’de de yayılması kabul edilebilir değil. Bu konuda taraflara gerekli uyarıları yapıyoruz.
En kötü barış bile savaşın kendisinden iyidir. Türkiye olarak barış için her türlü çabayı harcamaya devam edeceğiz."
Suudi Arabistan'da saldırı sonrası petrol rafinerisi - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2026
ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
Suudi Arabistan, Husilerin saldırılarına 'kararlılıkla' karşılık vereceğini açıkladı
13:28
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала