Dışişleri Bakanı Fidan: Bölgedeki itilafın diplomatik yollarla çözülmesini istiyoruz
13:49 15.09.2026 (güncellendi: 14:03 15.09.2026)
© Dışişleri BakanlığıHakan Fidan, Ceyhun Bayramov
© Dışişleri Bakanlığı
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Bakü'de temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Komşumuz İran ile ilgili gelişmeler Türkiye ve Azerbaycan’ı yakından ilgilendirmekte. Mevcut itilafın biran önce diplomatik yollarla çözülmesini istiyoruz" dedi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir araya geldi.
Görüşme sonrası ortak basın toplantısında konuşan Fidan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
"Azerbaycan ile ilişkilerimizin en önemli sac ayaklarından birini ekonomik ve ticari ilişkiler oluşturuyor.
Türkiye, Azerbaycan ilişkisini müttefikliğe taşıyarak savunma konusunda önemli bir işbirliği kurmuş olduk. Önümüzdeki dönemde de bu alandaki çalışmalarımızı, karşılıklı ihtiyaçlar doğrultusunda ilerletmeye kararlıyız.
Karabağ’ın işgal altında olduğu yıllarda Türkiye, Azerbaycan’ın haklı davasını desteklemiştir. Azerbaycan-Ermenistan arasındaki nihai barış için gelişmeleri memnuniyetle izliyoruz.
Güney Kafkasya’nın çatışmalarla değil barışla, ekonomik kalkınmayla anılmasını arzu ediyoruz."
'Hürmüz, savaş önceki statükoya dönmeli'
"Komşumuz İran ile ilgili gelişmeler Türkiye ve Azerbaycan’ı yakından ilgilendirmekte.
Mevcut itilafın biran önce diplomatik yollarla çözülmesini istiyoruz.
Aynı zamanda Hürmüz Boğazı’nda güvenli, kesintisiz geçişlere izin verilmeli ve savaş öncesi statükoya biran önce dönülmelidir.
İlgili tüm taraflarla temaslarımızı kesintisiz sürdürmekteyiz."
'Karadeniz önceliğimiz'
"Başka Avrupa ülkelerinde de savaşın sıçrama ihtimaline karşı söylemler var. Allah korusun bunu düşünmek bile istemiyoruz.
Aynı zamanda kardeşim Bayramov ile Rusya-Ukrayna krizini değerlendirdik. Malumunuz olduğu sürece krizin başından bu yana Karadeniz’i çatışmaların dışında tutmak için büyük çaba gösterdik. Karadeniz önceliğimiz
Son aylarda Karadeniz’de sivil gemilere yönelik artan saldırılar, bölgede mal, can ve seyir güvenliğine zarar vermektedir.
Savaşın Karadeniz’de de yayılması kabul edilebilir değil. Bu konuda taraflara gerekli uyarıları yapıyoruz.
En kötü barış bile savaşın kendisinden iyidir. Türkiye olarak barış için her türlü çabayı harcamaya devam edeceğiz."