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Çin'den, ABD ve İran'a 'mutabakat zaptına geri dönme' çağrısı

Çin'den, ABD ve İran'a 'mutabakat zaptına geri dönme' çağrısı

Sputnik Türkiye

Çin Dışişleri Bakanı, hem Tahran hem Washington’a görüşmelere dönme çağrısı yaparken Yemen ve Kızıldeniz dahil bölgesel gerilimin tırmanması istemediklerini söyledi.

2026-09-16T11:42+0300

2026-09-16T11:42+0300

2026-09-16T11:42+0300

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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, temaslarda bulunmak üzere Çin’in başkentine giderken, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi’ye itafen yapılan açıklamada, “Yemen ve Kızıldeniz dahil bölgesel gerilimin daha da tırmandığını görmek istemiyoruz” ifadeleri yer aldı.Açıklama şöyle sürdü:'Hiçbir tarafın yararına değil'Wang, iki ülkeninde ‘rasyonal ve itidalli’ davranması gerektiğini belirterek “Washington ve Tahran arasında devam eden çatışmaların hiçbir tarafın yararına olmadığını” ifade etti.Arakçi ve Wang, geçen hafta BRICS Zirvesi marjında da ikili görüşme gerçekleştirmişti.Çin, İran’dan petrol alan ülkelerin başında geliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260916/husiler-kimdir-suudi-arabistan-ne-durumda-yemendeki-hareketten-kizildenizin-kritik-noktalarina--1108783535.html

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