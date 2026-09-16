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Çin'den, ABD ve İran'a 'mutabakat zaptına geri dönme' çağrısı
Çin'den, ABD ve İran'a 'mutabakat zaptına geri dönme' çağrısı
Sputnik Türkiye
Çin Dışişleri Bakanı, hem Tahran hem Washington’a görüşmelere dönme çağrısı yaparken Yemen ve Kızıldeniz dahil bölgesel gerilimin tırmanması istemediklerini söyledi.
2026-09-16T11:42+0300
2026-09-16T11:42+0300
2026-09-16T11:42+0300
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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, temaslarda bulunmak üzere Çin’in başkentine giderken, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi’ye itafen yapılan açıklamada, “Yemen ve Kızıldeniz dahil bölgesel gerilimin daha da tırmandığını görmek istemiyoruz” ifadeleri yer aldı.Açıklama şöyle sürdü:'Hiçbir tarafın yararına değil'Wang, iki ülkeninde ‘rasyonal ve itidalli’ davranması gerektiğini belirterek “Washington ve Tahran arasında devam eden çatışmaların hiçbir tarafın yararına olmadığını” ifade etti.Arakçi ve Wang, geçen hafta BRICS Zirvesi marjında da ikili görüşme gerçekleştirmişti.Çin, İran’dan petrol alan ülkelerin başında geliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260916/husiler-kimdir-suudi-arabistan-ne-durumda-yemendeki-hareketten-kizildenizin-kritik-noktalarina--1108783535.html
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wang yi, i̇ran, abbas arakçi, tahran, çin, haberler
wang yi, i̇ran, abbas arakçi, tahran, çin, haberler
Çin'den, ABD ve İran'a 'mutabakat zaptına geri dönme' çağrısı
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Çinli mevkidaşı Wang Yi ile temaslarda bulunmak için Pekin’e ulaştı. Çin Dışişleri Bakanı, hem Tahran hem Washington’a görüşmelere dönme çağrısı yaparken Yemen ve Kızıldeniz dahil bölgesel gerilimin tırmanması istemediklerini söyledi.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, temaslarda bulunmak üzere Çin’in başkentine giderken, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi’ye itafen yapılan açıklamada, “Yemen ve Kızıldeniz dahil bölgesel gerilimin daha da tırmandığını görmek istemiyoruz” ifadeleri yer aldı.
Washington ve Tahran’ı, çözüme kavuşturulmamış konular üzerine geniş çaplı istişarelerde bulunmaya çağırıyoruz. ABD ve İran, İslamabad mutabakatından bu yana sağlanan uzlaşı temelinde müzakere çerçevesini yeniden oluşturmaya çalışmalıdır.
'Hiçbir tarafın yararına değil'
Wang, iki ülkeninde ‘rasyonal ve itidalli’ davranması gerektiğini belirterek “Washington ve Tahran arasında devam eden çatışmaların hiçbir tarafın yararına olmadığını” ifade etti.
Arakçi ve Wang, geçen hafta BRICS Zirvesi marjında da ikili görüşme gerçekleştirmişti.
Çin, İran’dan petrol alan ülkelerin başında geliyor.