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Borsa manipülasyonu operasyonu: 6 kişi gözaltına alındı, 11 sosyal medya hesabı sahibi aranıyor
Borsa manipülasyonu operasyonu: 6 kişi gözaltına alındı, 11 sosyal medya hesabı sahibi aranıyor
Sputnik Türkiye
Sermaye piyasalarına yönelik yanıltıcı paylaşımlara ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 6 kişi gözaltına alındı, 11 kişi aranıyor. 14.09.2026, Sputnik Türkiye
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cumhuriyet başsavcılığı
borsa
spekülasyon
bakırköy cumhuriyet başsavcılığı
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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, sermaye piyasalarına yönelik yanıltıcı paylaşımlara ilişkin başlattığı soruşturma kapsamında 6 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Soruşturma kapsamında yanıltıcı içerik ürettiği belirlenen 11 sosyal medya hesabının sahiplerinin kimliklerinin tespiti için de çalışma başlatıldı. Yatırımların kararlarını etkilemeye yönelik bilgi paylaştıkları iddia edildiBaşsavcılıktan yapılan açıklamada, başvurular üzerine sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını, değerlerini veya yatırımcıların kararlarını etkilemeye yönelik yalan, yanlış veya yanıltıcı bilgi ve içerik paylaşan sosyal medya hesaplarının sahipleri hakkında, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosunca soruşturma başlatıldığının daha önce duyurulduğu belirtildi.Soruşturma kapsamında, ilk etapta 6 zanlı hakkında gözaltı talimatı verildiği kaydedilen açıklamada, 11 sosyal medya hesabı sahibinin kimliklerinin tespitine yönelik çalışmaların da kolluk birimince sürdüğü ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260909/borsa-istanbulda-manipulasyon-iddiasi-4-supheli-gozaltinda-1108615257.html
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cumhuriyet başsavcılığı, borsa, spekülasyon, bakırköy cumhuriyet başsavcılığı
cumhuriyet başsavcılığı, borsa, spekülasyon, bakırköy cumhuriyet başsavcılığı

Borsa manipülasyonu operasyonu: 6 kişi gözaltına alındı, 11 sosyal medya hesabı sahibi aranıyor

11:13 14.09.2026 (güncellendi: 11:15 14.09.2026)
© AA / Arif Hüdaverdi YamanBorsa istanbul
Borsa istanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2026
© AA / Arif Hüdaverdi Yaman
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Sermaye piyasalarına yönelik yanıltıcı paylaşımlara ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 6 kişi gözaltına alındı, 11 kişi aranıyor.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, sermaye piyasalarına yönelik yanıltıcı paylaşımlara ilişkin başlattığı soruşturma kapsamında 6 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Soruşturma kapsamında yanıltıcı içerik ürettiği belirlenen 11 sosyal medya hesabının sahiplerinin kimliklerinin tespiti için de çalışma başlatıldı.

Yatırımların kararlarını etkilemeye yönelik bilgi paylaştıkları iddia edildi

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, başvurular üzerine sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını, değerlerini veya yatırımcıların kararlarını etkilemeye yönelik yalan, yanlış veya yanıltıcı bilgi ve içerik paylaşan sosyal medya hesaplarının sahipleri hakkında, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosunca soruşturma başlatıldığının daha önce duyurulduğu belirtildi.
Soruşturma kapsamında, ilk etapta 6 zanlı hakkında gözaltı talimatı verildiği kaydedilen açıklamada, 11 sosyal medya hesabı sahibinin kimliklerinin tespitine yönelik çalışmaların da kolluk birimince sürdüğü ifade edildi.
Borsa istanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2026
EKONOMİ
Borsa İstanbul'da manipülasyon iddiası: 4 şüpheli gözaltında
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