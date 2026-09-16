https://anlatilaninotesi.com.tr/20260916/besiktas-fransiz-ekip-olimpik-marsilya-ile-karsilasacak-mac-kacta-oynanacak-nerede-yayimlanacak-1108801296.html
Beşiktaş, Fransız ekip Olimpik Marsilya ile karşılaşacak: Maç kaçta oynanacak? Nerede yayımlanacak?
Beşiktaş, Fransız ekip Olimpik Marsilya ile karşılaşacak: Maç kaçta oynanacak? Nerede yayımlanacak?
Sputnik Türkiye
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2026-09-16T10:30+0300
2026-09-16T10:30+0300
2026-09-16T10:30+0300
spor
beşiktaş
olimpik marsilya
trt
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında yarın Fransız ekibi Olimpik Marsilya'yı konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 22.00'de başlayacak. Müsabakayı İtalyan hakem Andrea Colombo yönetecek. Karşılaşma, TRT 1'den canlı yayımlanacak.Dusan Vlahovic maçta oynayacak mı?Beşiktaş'ın Sırp golcüsü Dusan Vlahovic, bir maç aranın ardından formasına kavuşacak.Fenerbahçe derbisinde "hakareti" nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edilen Vlahovic, 1 maç ceza almış ve ligdeki Erzurumspor FK karşılaşmasında kadroda yer alamamıştı.Olimpik Marsilya karşısında yeniden siyah-beyazlı formasına kavuşacak 26 yaşındaki golcü, Vincenzo Italiano'nun gol yollarındaki en büyük kozu olacak. Dusan Vlahovic, bu sezon 5 maçta 4 gole imza attı.Beşiktaş'ın UEFA kadrosu da belli olduSiyah-beyazlı takımın UEFA'ya bildirilen kadrosunda yer alan futbolcular şunlar:Kaleci: Alexander Nübel, Mehmet Tuğra Yeşilyurt, Doğan Alemdar, Emir YaşarDefans: Kassoum Ouattara, Emmanuel Agbadou, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Ümit Akdağ, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Amir Murillo, Mustafa Azem YortaçOrta saha: Wilfred Ndidi, Salih Özcan, Kartal Kayra Yılmaz, Orkun Kökçü, Junior Olaitan, Vaclav Cerny, Leandro Trossard, Fabio Miretti, İlhan Fakılı, Ali Pağda, Ozan SevimForvet: Hyeon-gyu Oh, Ernest Poku, Dusan Vlahovic, Ahmet Sami Bircan, Semih Kılıçsoy
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beşiktaş, olimpik marsilya, trt
beşiktaş, olimpik marsilya, trt
Beşiktaş, Fransız ekip Olimpik Marsilya ile karşılaşacak: Maç kaçta oynanacak? Nerede yayımlanacak?
Beşiktaş yarın UEFA Avrupa Ligi'nde Olimpik Marsilya'yı ağırlayacak. Maç saat 22.00'de Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak ve TRT 1'den canlı yayımlanacak.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında yarın Fransız ekibi Olimpik Marsilya'yı konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 22.00'de başlayacak. Müsabakayı İtalyan hakem Andrea Colombo yönetecek. Karşılaşma, TRT 1'den canlı yayımlanacak.
Dusan Vlahovic maçta oynayacak mı?
Beşiktaş'ın Sırp golcüsü Dusan Vlahovic, bir maç aranın ardından formasına kavuşacak.
Fenerbahçe derbisinde "hakareti" nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edilen Vlahovic, 1 maç ceza almış ve ligdeki Erzurumspor FK karşılaşmasında kadroda yer alamamıştı.
Olimpik Marsilya karşısında yeniden siyah-beyazlı formasına kavuşacak 26 yaşındaki golcü, Vincenzo Italiano'nun gol yollarındaki en büyük kozu olacak. Dusan Vlahovic, bu sezon 5 maçta 4 gole imza attı.
Beşiktaş'ın UEFA kadrosu da belli oldu
Siyah-beyazlı takımın UEFA'ya bildirilen kadrosunda yer alan futbolcular şunlar:
Kaleci: Alexander Nübel, Mehmet Tuğra Yeşilyurt, Doğan Alemdar, Emir Yaşar
Defans: Kassoum Ouattara, Emmanuel Agbadou, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Ümit Akdağ, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Amir Murillo, Mustafa Azem Yortaç
Orta saha: Wilfred Ndidi, Salih Özcan, Kartal Kayra Yılmaz, Orkun Kökçü, Junior Olaitan, Vaclav Cerny, Leandro Trossard, Fabio Miretti, İlhan Fakılı, Ali Pağda, Ozan Sevim
Forvet: Hyeon-gyu Oh, Ernest Poku, Dusan Vlahovic, Ahmet Sami Bircan, Semih Kılıçsoy