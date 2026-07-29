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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260729/tmsf-ahbap-derneginin-istiraklerine-kayyum-olarak-atandi-1107623043.html
TMSF, AHBAP derneğinin iştiraklerine kayyum olarak atandı
TMSF, AHBAP derneğinin iştiraklerine kayyum olarak atandı
Sputnik Türkiye
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında AHBAP derneğinin iştirakleri olan iktisadi... 29.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-29T11:06+0300
2026-07-29T11:06+0300
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ahbap derneği
kayyum
tmsf
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TMSF'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, AHBAP derneğinin iştiraki konumundaki iktisadi işletme ve şirketlere Fon, kayyum olarak atandı.Ayrıca, derneğe yönelik ayrı bir mahkeme kararıyla üç kişi doğrudan yönetim kayyumu olarak görevlendirildi.Derneğin mal varlığı yönetim kayyumuna devredildiBaşsavcılığın talebini değerlendiren İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği, Ahbap Derneği'nin tüm mal varlığı üzerindeki idare yetkisinin yönetim kayyumuna devredilmesine karar verdi.Mahkeme kararında, derneğin faaliyetlerinin sona erdiği, hesap ve mal varlıklarına tedbir konulduğu ve fesih sürecinin başlatıldığı ifade edildi.Üç isim yönetim kayyumu olarak görevlendirildiDernekler Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında, derneğe ait taşınmazlar, araçlar ve banka hesaplarındaki nakdi varlıkların yönetimi için bağımsız kayyum olarak Avukat Rıdvan Can, Avukat Mustafa Göktuğ Kaya ve Prof. Dr. Ahmet Kasım Han görevlendirildi.Böylece, Ahbap Derneği'nin doğrudan yönetimi ile iştirak şirketlerinin yönetimi farklı kayyum yapıları üzerinden sürdürülecek.Mahkeme kararıyla çok sayıda şirkete kayyum atandıMahkeme kararında, derneğe bağlı iştiraklerin de TMSF yönetimindeki kayyum idaresine tabi olacağı belirtildi.Bu kapsamda Ahbap Derneği İktisadi İşletmesi, Ahbap Lojistik Gayrimenkul Danışmanlık ve İnşaat AŞ, Zirve Müzik Yapım Organizasyon Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., Globus Savunma Sanayi ve Bilişim AŞ, Kanat Savunma Sanayi Turizm ve Ticaret Ltd. Şti., Koşan Adam Müzik Yapım Menajerlik Hizmetleri Turizm Reklam Ses ve Işık Sistemleri Ltd. Şti., Koşan Trade Gıda Temizlik Ürünleri İthalat İhracat Ltd. Şti., Palmak Orman Ürünleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., Kuraf Sahne Tasarım ve Organizasyon Ltd. Şti., Akberg Şirince Şarapçılık Hayvancılık Tarım Ürünleri Gıda Turizm Sanayi ve Ticaret AŞ, Sardes Dayanıklı Tüketim Malları Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. (Eski unvanı: Protest Brand Etkinlik Organizasyon Reklamcılık Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.), Sur Müzik Organizasyon Ses Işık Sistemleri Sanayi Ticaret Ltd. Şti. ile Ulubey İç ve Dış Ticaret AŞ'ye TMSF kayyum olarak atandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260729/turkiyede-beklenen-yasam-suresi-kac-yil-oldu-tuik-rakamlari-acikladi-1107622831.html
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ahbap derneği, kayyum, tmsf
ahbap derneği, kayyum, tmsf

TMSF, AHBAP derneğinin iştiraklerine kayyum olarak atandı

11:06 29.07.2026
© AA / Muhammed Abdullah KurtarHaluk Levent
Haluk Levent - Sputnik Türkiye, 1920, 29.07.2026
© AA / Muhammed Abdullah Kurtar
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Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında AHBAP derneğinin iştirakleri olan iktisadi işletme ve şirketlere kayyum olarak atandı.
TMSF'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, AHBAP derneğinin iştiraki konumundaki iktisadi işletme ve şirketlere Fon, kayyum olarak atandı.
Ayrıca, derneğe yönelik ayrı bir mahkeme kararıyla üç kişi doğrudan yönetim kayyumu olarak görevlendirildi.

Derneğin mal varlığı yönetim kayyumuna devredildi

Başsavcılığın talebini değerlendiren İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği, Ahbap Derneği'nin tüm mal varlığı üzerindeki idare yetkisinin yönetim kayyumuna devredilmesine karar verdi.
Mahkeme kararında, derneğin faaliyetlerinin sona erdiği, hesap ve mal varlıklarına tedbir konulduğu ve fesih sürecinin başlatıldığı ifade edildi.

Üç isim yönetim kayyumu olarak görevlendirildi

Dernekler Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında, derneğe ait taşınmazlar, araçlar ve banka hesaplarındaki nakdi varlıkların yönetimi için bağımsız kayyum olarak Avukat Rıdvan Can, Avukat Mustafa Göktuğ Kaya ve Prof. Dr. Ahmet Kasım Han görevlendirildi.
Böylece, Ahbap Derneği'nin doğrudan yönetimi ile iştirak şirketlerinin yönetimi farklı kayyum yapıları üzerinden sürdürülecek.

Mahkeme kararıyla çok sayıda şirkete kayyum atandı

Mahkeme kararında, derneğe bağlı iştiraklerin de TMSF yönetimindeki kayyum idaresine tabi olacağı belirtildi.
Bu kapsamda Ahbap Derneği İktisadi İşletmesi, Ahbap Lojistik Gayrimenkul Danışmanlık ve İnşaat AŞ, Zirve Müzik Yapım Organizasyon Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., Globus Savunma Sanayi ve Bilişim AŞ, Kanat Savunma Sanayi Turizm ve Ticaret Ltd. Şti., Koşan Adam Müzik Yapım Menajerlik Hizmetleri Turizm Reklam Ses ve Işık Sistemleri Ltd. Şti., Koşan Trade Gıda Temizlik Ürünleri İthalat İhracat Ltd. Şti., Palmak Orman Ürünleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., Kuraf Sahne Tasarım ve Organizasyon Ltd. Şti., Akberg Şirince Şarapçılık Hayvancılık Tarım Ürünleri Gıda Turizm Sanayi ve Ticaret AŞ, Sardes Dayanıklı Tüketim Malları Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. (Eski unvanı: Protest Brand Etkinlik Organizasyon Reklamcılık Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.), Sur Müzik Organizasyon Ses Işık Sistemleri Sanayi Ticaret Ltd. Şti. ile Ulubey İç ve Dış Ticaret AŞ'ye TMSF kayyum olarak atandı.
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