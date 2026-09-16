https://anlatilaninotesi.com.tr/20260916/antalyada-aile-katliami-bosanma-asamasindaki-esi-ile-anne-ve-babasini-oldurdu-1108803371.html

Antalya’da aile katliamı: Boşanma aşamasındaki eşi ile anne ve babasını öldürdü

Antalya’da aile katliamı: Boşanma aşamasındaki eşi ile anne ve babasını öldürdü

Sputnik Türkiye

Antalya’nın Korkuteli ilçesinde hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğu öğrenilen S.F., boşanma aşamasındaki eşi Ayşegül F. ile eşinin anne ve babasına silahla... 16.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-16T11:35+0300

2026-09-16T11:35+0300

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Antalya’nın Korkuteli ilçesinde S.F. (38), boşanma aşamasındaki eşi Ayşegül F. (36) ile kayınbabası Ahmet Engel (65) ve kayınvalidesi Cemile Engel’e (63) silahla ateş açtı. Sağlık ekiplerinin kontrolünde üç kişinin de hayatını kaybettiği belirlendi.Olayın ardından kaçan şüpheli S.F.’nin yakalanması için jandarma ekipleri çalışma başlattı.Hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğu öğrenildiOlay, Korkuteli ilçesine bağlı Karakuyu Mahallesi’nde meydana geldi. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğu öğrenilen S.F., boşanma aşamasında olduğu eşinin ailesinin evine gitti.S.F., burada eşi Ayşegül F., kayınbabası Ahmet Engel ve kayınvalidesi Cemile Engel’e silahla ateş açtı.Anne, baba ve kızlarının hayatını kaybettiği belirlendiSilah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrolde Ayşegül F., Ahmet Engel ve Cemile Engel’in hayatını kaybettiği belirlendi.Kaçan şüpheli aranıyorSaldırının ardından olay yerinden kaçan S.F.’nin yakalanması için jandarma ekipleri çalışma başlattı.

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