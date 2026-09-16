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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260916/alsu-gemisi-15-gun-sonra-silivri-aciklarindan-ayrildi-kayip-9-murettebat-araniyor-1108813712.html
Alsu gemisi 15 gün sonra Silivri açıklarından ayrıldı: Kayıp 9 mürettebat aranıyor
Alsu gemisi 15 gün sonra Silivri açıklarından ayrıldı: Kayıp 9 mürettebat aranıyor
Sputnik Türkiye
Silivri açıklarında batan 'Tuğberk İmamoğlu' gemisindeki 9 kayıp mürettebatı arama çalışmaları 15'inci gününde sürerken, kazaya karışan 'Alsu' gemisi bölgeden... 16.09.2026, Sputnik Türkiye
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türki̇ye
silivri
marmara denizi
türkiye
sahil güvenlik komutanlığı
deniz kuvvetleri komutanlığı
afad
gemi
gemi arızası
gemi kazası
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Marmara Denizi'nde 2 Eylül'de 'Alsu' gemisiyle çarpışarak batan 'Tuğberk İmamoğlu' gemisinin kayıp 9 mürettebatını arama çalışmaları 15'inci gününde devam ediyor.Silivri açıklarında meydana gelen kazanın ardından Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ekipleri tarafından başlatılan çalışmalar, deniz ve hava unsurlarıyla koordineli şekilde sürdürülüyor.Ekipler kaza bölgesinde arama-tarama faaliyetlerine devam ederken, Silivri Sahili'nde kaymakamlık ve AFAD koordinasyonunda kurulan kriz merkezinde kayıp yakınlarının bekleyişi sürüyor.Öte yandan kazanın ardından Silivri açıklarına demirleyen 'Alsu' gemisi, 15 günün ardından saat 15.00 sıralarında bölgeden ayrıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260914/batik-geminin-yakininda-ceset-bulundu-1108762046.html
türki̇ye
silivri
marmara denizi
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silivri, marmara denizi, türkiye, sahil güvenlik komutanlığı, deniz kuvvetleri komutanlığı, afad, gemi, gemi arızası, gemi kazası, gemi enkazı
silivri, marmara denizi, türkiye, sahil güvenlik komutanlığı, deniz kuvvetleri komutanlığı, afad, gemi, gemi arızası, gemi kazası, gemi enkazı

Alsu gemisi 15 gün sonra Silivri açıklarından ayrıldı: Kayıp 9 mürettebat aranıyor

17:22 16.09.2026
© AA / İslam YakutAlsu gemisi 15 gün sonra Silivri açıklarından ayrıldı
Alsu gemisi 15 gün sonra Silivri açıklarından ayrıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2026
© AA / İslam Yakut
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Silivri açıklarında batan 'Tuğberk İmamoğlu' gemisindeki 9 kayıp mürettebatı arama çalışmaları 15'inci gününde sürerken, kazaya karışan 'Alsu' gemisi bölgeden ayrıldı.
Marmara Denizi'nde 2 Eylül'de 'Alsu' gemisiyle çarpışarak batan 'Tuğberk İmamoğlu' gemisinin kayıp 9 mürettebatını arama çalışmaları 15'inci gününde devam ediyor.
Silivri açıklarında meydana gelen kazanın ardından Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ekipleri tarafından başlatılan çalışmalar, deniz ve hava unsurlarıyla koordineli şekilde sürdürülüyor.
Ekipler kaza bölgesinde arama-tarama faaliyetlerine devam ederken, Silivri Sahili'nde kaymakamlık ve AFAD koordinasyonunda kurulan kriz merkezinde kayıp yakınlarının bekleyişi sürüyor.
Öte yandan kazanın ardından Silivri açıklarına demirleyen 'Alsu' gemisi, 15 günün ardından saat 15.00 sıralarında bölgeden ayrıldı.
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