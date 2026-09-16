https://anlatilaninotesi.com.tr/20260916/alsu-gemisi-15-gun-sonra-silivri-aciklarindan-ayrildi-kayip-9-murettebat-araniyor-1108813712.html

Alsu gemisi 15 gün sonra Silivri açıklarından ayrıldı: Kayıp 9 mürettebat aranıyor

Alsu gemisi 15 gün sonra Silivri açıklarından ayrıldı: Kayıp 9 mürettebat aranıyor

Sputnik Türkiye

Silivri açıklarında batan 'Tuğberk İmamoğlu' gemisindeki 9 kayıp mürettebatı arama çalışmaları 15'inci gününde sürerken, kazaya karışan 'Alsu' gemisi bölgeden... 16.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-16T17:22+0300

2026-09-16T17:22+0300

2026-09-16T17:22+0300

türki̇ye

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marmara denizi

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Marmara Denizi'nde 2 Eylül'de 'Alsu' gemisiyle çarpışarak batan 'Tuğberk İmamoğlu' gemisinin kayıp 9 mürettebatını arama çalışmaları 15'inci gününde devam ediyor.Silivri açıklarında meydana gelen kazanın ardından Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ekipleri tarafından başlatılan çalışmalar, deniz ve hava unsurlarıyla koordineli şekilde sürdürülüyor.Ekipler kaza bölgesinde arama-tarama faaliyetlerine devam ederken, Silivri Sahili'nde kaymakamlık ve AFAD koordinasyonunda kurulan kriz merkezinde kayıp yakınlarının bekleyişi sürüyor.Öte yandan kazanın ardından Silivri açıklarına demirleyen 'Alsu' gemisi, 15 günün ardından saat 15.00 sıralarında bölgeden ayrıldı.

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türki̇ye

silivri

marmara denizi

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