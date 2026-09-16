https://anlatilaninotesi.com.tr/20260916/abdden-guney-afrikali-yetkililere-vize-kisitlamasi-irk-temelli-ayrimcilik-gerekce-gosterildi-1108800776.html

ABD'den Güney Afrikalı yetkililere vize kısıtlaması: 'Irk temelli ayrımcılık' gerekçe gösterildi

ABD'den Güney Afrikalı yetkililere vize kısıtlaması: 'Irk temelli ayrımcılık' gerekçe gösterildi

Sputnik Türkiye

ABD yönetimi, Güney Afrika'da beyaz azınlığa yönelik ayrımcılık yapıldığını ve tazminatsız arazi kamulaştırmasına olanak sağlandığını ileri sürdüğü... 16.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-16T10:19+0300

2026-09-16T10:19+0300

2026-09-16T10:19+0300

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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Güney Afrika'daki bazı politika ve uygulamalardan sorumlu veya bunlara destek verdiğini öne sürdüğü kişilere yönelik vize kısıtlaması uygulanacağını açıkladı.Rubio, Güney Afrika hükümetinin daha önce Washington tarafından dile getirilen endişeleri yeterince gidermediğini savunarak, kısıtlamaların "ırk temelli ayrımcılığı teşvik eden, şiddeti kışkırtan veya tazminatsız toprak kamulaştırmasına imkan sağlayan" uygulamalarda rolü bulunan kişileri hedef alacağını belirtti. Kısıtlamaların kapsamında olduğu belirtilen kişilerin isimleri ise henüz açıklanmadı.Ülkeler arasındaki gerilim sürüyorABD ile Güney Afrika arasındaki ilişkiler, özellikle ırk eşitsizliği, toprak reformu ve Güney Afrika'nın İsrail'e karşı açtığı soykırım davası gibi konular nedeniyle gerildi. Washington, Güney Afrika'nın bazı politikalarının 17. ve 18. yüzyıllarda bölgeye yerleşen beyaz halk grubu olan Afrikanerler ve diğer azınlıklara karşı ayrımcılığa yol açtığını savunurken, Pretoria bu değerlendirmeleri reddediyor.Güney Afrika'da toprak reformu, apartheid döneminde siyah çoğunluğun topraklarından büyük ölçüde mahrum bırakılması nedeniyle uzun süredir tartışmalı bir konu olmayı sürdürüyor. Hükümet, reformların tarihsel eşitsizlikleri gidermeyi amaçladığını ve mevcut düzenlemenin keyfi biçimde topraklara el konulmasına izin vermediğini belirtiyor.Güney Afrika'nın yeni düzenlemesi, kamu yararı bulunan bazı durumlarda devletin taşınmazları kamulaştırmasına ve belirli koşullarda tazminat miktarının sıfır olabilmesine imkan tanıyor. Bununla birlikte düzenleme, çoğu durumda mülk sahipleriyle öncelikle anlaşma yapılmasını öngörüyor ve anlaşmazlıkların mahkemeye taşınmasına imkan veriyor.ABD Büyükelçiliği: İlk adımABD'nin Pretoria Büyükelçiliği, Washington'ın Güney Afrika ile diyaloğun mevcut aşamasının sonuç vermediği görüşünde olduğunu bildirdi. Büyükelçilik, yeni vize politikasının daha kapsamlı önlemlerin ilk adımı olduğunu belirtti.Rubio ayrıca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Güney Afrika hükümetini Afrikaner azınlığa yönelik "ırksal mağduriyet" politikası izlemekle suçladı ve söz konusu uygulamalardan sorumlu olduğunu belirttiği kişilerin ABD'de bulunmaması gerektiğini savundu.Güney Afrika hükümetinin yeni vize kısıtlamalarına ilişkin henüz resmi yanıt vermediği bildirildi.ABD'nin söz konusu vize kısıtlamalarını, Dışişleri Bakanına dış politika açısından ABD çıkarlarına zarar verebileceği değerlendirilen yabancıların ülkeye girişini sınırlandırma yetkisi veren ABD Göç ve Vatandaşlık Yasası'ndaki bir hüküm kapsamında uyguladığı belirtildi.

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