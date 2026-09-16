https://anlatilaninotesi.com.tr/20260916/melania-trump-okul-ziyaretinde-yapay-zekadan-korkmayin-gelecegin-robotunu-siz-yaratabilirsiniz-1108799536.html
Melania Trump okul ziyaretinde: Yapay zekadan korkmayın, geleceğin robotunu siz yaratabilirsiniz
Melania Trump okul ziyaretinde: Yapay zekadan korkmayın, geleceğin robotunu siz yaratabilirsiniz
Sputnik Türkiye
Melania Trump, Kuzey Carolina'daki bir ilkokulu ziyaretinde öğrencilere yapay zekadan korkmamaları ve teknolojiyi kullanarak geleceğin robotlarını... 16.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-16T09:38+0300
2026-09-16T09:38+0300
2026-09-16T09:38+0300
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Melania Trump, Ashe County'deki Mountain View İlkokulu'nda öğrenciler, öğretmenler ve okul çalışanlarıyla bir araya geldi. Yapay zeka, robotik ve mühendislik çalışmalarının yürütüldüğü sınıfları gezen Trump, öğrencilerin teknoloji projelerini inceledi.Öğrencilerin yapay zeka kullanarak hazırladığı projeleri inceleyen Trump, çocuklara teknolojiyi öğrenmeleri ve yeni şeyler üretmeleri çağrısında bulundu.Trump, "Büyük hayaller kurun ve bu yapay zeka araçlarını daha önce hiç yaratılmamış bir şey yapmak için kullanın. Belki içinizden biri geleceğin büyük robotunu yaratır" dedi. Trump, öğrencilerden böyle bir robot geliştirmeleri halinde bunu kendisine göstermek üzere Beyaz Saray'a getirmelerini istedi.3D yazıcılarla robotik çalışmaları incelediZiyaret sırasında öğrenciler, yapay zeka destekli projelerin yanı sıra robotik kollar ve 3D yazıcılarla da çalışmalarını sergiledi.Trump, öğrencilerle sohbeti sırasında 3D yazıcı kullanarak bir şey üretmenin zor olup olmadığını sordu. Öğrenciler ayrıca gelecekteki meslekleri araştırmak amacıyla sohbet botları oluştururken, başka bir sınıfta yapay zekayı kullanarak bilimsel bir deneyin video simülasyonunu hazırladı.Yapay zekanın riskleri tartışılırken geldiZiyaret, ABD'de yapay zekanın geleceği ve nasıl düzenlenmesi gerektiği konusunda tartışmaların yeniden alevlendiği bir döneme denk geldi.Teknoloji sektöründeki bazı yöneticiler, yapay zekanın kontrolsüz gelişiminin iş kayıplarından otonom silahlara ve biyolojik tehditlere kadar çeşitli riskler yaratabileceği konusunda uyarılarda bulunurken, ABD Başkanı Donald Trump daha fazla düzenleme çağrılarını "aldatmaca" olarak nitelendirdi. Trump, yapay zeka alanında ABD'nin öncülüğünü sürdürmesinin ekonomik ve stratejik açıdan önemli olduğunu savunuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260909/yapay-zeka-arastirmacisi-istifa-etti-yapay-zekanin-insanligi-yok-etme-riski-yuzde-10dan-fazla-1108620135.html
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donald trump, abd, melania trump, haberler
donald trump, abd, melania trump, haberler
Melania Trump okul ziyaretinde: Yapay zekadan korkmayın, geleceğin robotunu siz yaratabilirsiniz
Melania Trump, Kuzey Carolina'daki bir ilkokulu ziyaretinde öğrencilere yapay zekadan korkmamaları ve teknolojiyi kullanarak geleceğin robotlarını geliştirmeleri çağrısında bulundu. Ziyaret, yapay zekanın güvenliği ve düzenlenmesi konusunda teknoloji dünyası ile Washington arasında tartışmaların yoğunlaştığı bir dönemde dikkat çekti.
Melania Trump, Ashe County'deki Mountain View İlkokulu'nda öğrenciler, öğretmenler ve okul çalışanlarıyla bir araya geldi. Yapay zeka, robotik ve mühendislik çalışmalarının yürütüldüğü sınıfları gezen Trump, öğrencilerin teknoloji projelerini inceledi.
Öğrencilerin yapay zeka kullanarak hazırladığı projeleri inceleyen Trump, çocuklara teknolojiyi öğrenmeleri ve yeni şeyler üretmeleri çağrısında bulundu.
Trump, "Büyük hayaller kurun ve bu yapay zeka araçlarını daha önce hiç yaratılmamış bir şey yapmak için kullanın. Belki içinizden biri geleceğin büyük robotunu yaratır" dedi. Trump, öğrencilerden böyle bir robot geliştirmeleri halinde bunu kendisine göstermek üzere Beyaz Saray'a getirmelerini istedi.
3D yazıcılarla robotik çalışmaları inceledi
Ziyaret sırasında öğrenciler, yapay zeka destekli projelerin yanı sıra robotik kollar ve 3D yazıcılarla da çalışmalarını sergiledi.
Trump, öğrencilerle sohbeti sırasında 3D yazıcı kullanarak bir şey üretmenin zor olup olmadığını sordu. Öğrenciler ayrıca gelecekteki meslekleri araştırmak amacıyla sohbet botları oluştururken, başka bir sınıfta yapay zekayı kullanarak bilimsel bir deneyin video simülasyonunu hazırladı.
Yapay zekanın riskleri tartışılırken geldi
Ziyaret, ABD'de yapay zekanın geleceği ve nasıl düzenlenmesi gerektiği konusunda tartışmaların yeniden alevlendiği bir döneme denk geldi.
Teknoloji sektöründeki bazı yöneticiler, yapay zekanın kontrolsüz gelişiminin iş kayıplarından otonom silahlara ve biyolojik tehditlere kadar çeşitli riskler yaratabileceği konusunda uyarılarda bulunurken, ABD Başkanı Donald Trump daha fazla düzenleme çağrılarını "aldatmaca" olarak nitelendirdi.
Trump, yapay zeka alanında ABD'nin öncülüğünü sürdürmesinin ekonomik ve stratejik açıdan önemli olduğunu savunuyor.